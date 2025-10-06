Premier essai Kia PV5 2026 : Le cube électrique

Forces :

Technologies avancées (OTA, Android Automotive, V2L).

Design moderne et matériaux écoresponsables.

Une option intéressante pour les PME

Faiblesses :

Puissance modeste face à certains concurrents.

Pas de version passager

Séoul, Corée du Sud — Le Kia PV5 arrive avec un message clair : fini les vieux fourgons diesel qui sentent la moisissure. Place à l’utilitaire électrique « inspirant », conçu pour transformer chaque livraison en expérience spirituelle. Avec sa batterie de 71,2 kWh, son autonomie WLTP annoncée à 417 km et sa capacité à avaler 5 000 litres de volume utile, le PV5 n’est pas seulement un véhicule : c’est une séance de yoga sur roues, avec un port USB-C pour votre téléphone. Il faut saluer l’audace de Kia qui, contrairement à d’autres constructeurs qui reculent dans l’électrification des modèles, continue de pousser fort. Kia va présenter pas moins de 4 modèles entièrement électriques au cours de la prochaine année (EV3, EV4, EV5 et PV5).

Un style qui tranche dans le segment

Parlons d’abord de ce qui est le plus évident. Son style monolithique qui semble taillé d’un seul bloc. Le PV5 semble plus gros qu’il ne l’est en réalité. Il est pourtant 50 mm plus court que l’ancien NV 200 de Nissan qui n’était pas très gros. Il est aussi plus petit que le Ford Transit Connect ou le Ram Promaster City. Tous ces modèles disparus qui n’avaient pas été remplacés. Voilà donc une bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs qui trouve le e-transit ou le e-sprinter trop gros et encombrant. Kia a baptisé sa philosophie de design « Les opposés réunis ». Traduction : un gros parallélépipède, mais avec des coins arrondis pour que ça paraisse plus « lifestyle ». Le PV5 Cargo est modulaire : on peut enlever la partie arrière comme si c’était un accessoire optionnel dans un jeu de Lego. Il y aura donc dans d’autres marchés une version passager et une camionnette. Le Canada se contente de la seule version cargo. Malgré un format compact, le PV5 est assez large pour accueillir deux palettes et une hauteur de 1,75 mètre qui permet de rentrer debout. Kia a mentionné que des versions à toit élevé viendront s’ajouter à l’offre dans l’année suivant le lancement. À noter aussi l’excellent cx de 0,29, ce qui en langage simple veut dire « pas pire pour une boîte à chaussures ».

À la fois moderne et minimaliste

À l’avant, le conducteur profite d’un écran de 7 pouces pour l’instrumentation et d’un 12,9 pouces central sous gestion d’Android auto. Kia dit que ça « maximise la productivité ». Traduction : tu pourras écouter Spotify, regarder Google Maps et voir ton autonomie fondre en temps réel. À l’arrière, c’est 5 100 litres de volume utile, soit deux palettes ou environ 7 000 rouleaux de papier toilette pour la prochaine pandémie. Des rails en L permettent de fixer la cargaison ou, si tu veux l’utiliser comme campeur, ta cafetière italienne. Il y a également 8 points d’ancrage dans la boîte. Les couleurs intérieures disponibles : Vert iceberg, Bleu nordique, Brun terracotta. Bref, ton cargo sera plus « déco » que ton condo à Laval.

La zénitude au volant

Nous avons fait connaissance avec la circulation très dense de la Corée du Sud. Si la chose peut vous consoler, les heures de pointe à Montréal ressemblent à une promenade dans un parc tranquille un dimanche matin. Il y a un peu moins de cônes orange en Corée, mais beaucoup de monde sur la route. Une fois sortie de la ville, nous avons pris le chemin de la toute nouvelle usine modulable qui fabrique le PV5. Ouverte depuis à peine un mois, cette usine aura la capacité à terme de produire plus de 500 000 PV5 par année. Un mot sur la conduite qui est empreinte de calme. Le PV5 Cargo embarque un moteur de 161 chevaux et 184 lb-pi de couple. Pas de quoi coller ton dos au siège, mais suffisant pour doubler sur une route secondaire sans stress. La puissance est dirigée aux seules roues avant et il sera possible d’approcher lors d’une bonne journée les 400 km d’autonomie, ce que nous avons réussi à faire avec une excellente consommation moyenne de 18 kWh aux 100 km. Kia annonce une recharge rapide de 30 minutes pour un 10 à 80 % et il est possible de mettre jusqu’à 690 kilos de charge utile. Le silence au volant rend l’expérience agréable et la ceinture de caisse très basse doublée d’une grande surface vitrée contribue à améliorer l’expérience. C’est même un peu bizarre d’avoir des fenêtres à la hauteur du genou dans le véhicule. Au finale, la direction est légère et le rayon de braquage assez serré pour survivre dans le Vieux-Montréal sans trop d’insultes de cyclistes.

Fourgon de geek

Pour beaucoup de constructeurs, le fourgon est le dernier rempart d’une autre époque. Kia a opéré un tournant majeur à ce chapitre. Le PV5 offrira des mises à jour par la vois des aires : comme un iPhone, ton PV5 deviendra obsolète à distance, mais gentiment. Vous avez aussi une clé numérique 2.0 : tu peux ouvrir ton fourgon avec ton cellulaire, parfait si tu perds tes clés chaque semaine ou si tu veux prêter ton fourgon en envoyant simplement la clé dans un autre téléphone. Le PV5 profitera de la technologie V2L (Vehicle-to-Load). Tu peux brancher une perceuse, une friteuse à air chaud ou même une télé de 55 pouces pour regarder un match du CH. Samsung est également un partenaire avec sa technologie SmartThings qui permet de communiquer avec la maison. Vous pourrez lancer une brassée de lavage depuis le PV5 pendant que vous attendez à une borne de recharge. Kia affirme que le PV5 « supprime la complexité de la mobilité ». En vrai, il amène une touche de modernisme dans un segment qui est figé dans le temps depuis trop longtemps. Son format est son meilleur atout, car il est assez petit pour se faufiler aisément dans une ruelle, assez grand pour combler le besoin de bien des entrepreneurs et assez confortable pour ne pas nécessiter une visite chez le chiro une fois par mois.

Conclusion

Le Kia PV5 Cargo est la réponse coréenne au E-Transit et au eSprinter, mais avec une couche de zen marketing et une connectivité digne d’un gadget high-tech. Si vous désirez un fourgon qui fait plus qu’amener des colis — un fourgon qui alimente ta cafetière, se met à jour comme un téléphone et t’offre un intérieur couleur terracotta — alors le PV5 est votre nouveau compagnon de route. En prime, il est très cool et moderne. Naturellement le prix fera foi de tout. Il est encore trop tôt et Kia se prononcera plus tard l’an prochain à ce chapitre. Nous estimons qu’il sera sans doute entre 50 et 60 000 $. Une chose est sûre, ce segment de marché est vide en ce moment et si Kia jour bien ses cartes, le PV5 sera un succès assuré.