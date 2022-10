Premier essai du Subaru Outback 2023 : de mieux en mieux

Le Subaru Outback 2023 se détaille à partir de 34 690 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Roulement confortable, bon espace de chargement, excellent rouage intégral.

Hausse notable du prix, encore beaucoup de boutons de climatisation à l’écran, peu de rangement sur la console centrale.

Le Subaru Outback 2023 est devenu une proposition unique sur le marché nord-américain. Lancé en 1995 en tant que version plus baroudeuse de la familiale Legacy, l’Outback est devenu un modèle à part entière au fil du temps, offrant comme toujours le comportement routier d’une voiture et la polyvalence d’un multisegment, à prix raisonnable. Durant ce temps, il a dû affronter très peu de concurrents directs.

Le millésime 2023 apporte quelques changements esthétiques, mais aussi une foule d’améliorations moins apparentes, ainsi qu’une nouvelle édition Onyx pour le marché canadien.

Aux États-Unis, le Subaru Outback 2023 intermédiaire concurrence les multisegments à deux rangées de sièges, comme le Chevrolet Blazer, le Ford Edge, le Nissan Murano, le Honda Passport et le Hyundai Santa Fe. Seuls les Honda et Hyundai proposent des variantes plus aventurières dotées d’une apparence plus robuste. Toutefois, au Canada, le constructeur a réalisé que les acheteurs ont plutôt regardé du côté des modèles compacts comme le Honda CR-V, le Toyota RAV4, le Mazda CX-50, le Hyundai Tucson, le Nissan Rogue et le Volkswagen Tiguan. C’est un peu étrange comme concurrence, puisque c’est le Subaru Forester de taille compacte qui devrait plutôt les affronter.

Qu’importe. Toutes les déclinaisons sauf la version Wilderness, une version encore plus haute sur pattes avec des capacités hors route accrues introduite l’an dernier, reçoivent de nouvelles garnitures de pare-chocs, une grille de calandre plus large ainsi que des phares et des antibrouillards à DEL redessinés. Les contours d’ailes en plastique ont aussi été modifiés, et l’on retrouve deux nouvelles teintes de carrosserie : Acajou foncé nacré qui remplace Brun cannelle nacré ainsi que Bleu cosmique nacré qui remplace Bleu abysse nacré. En passant, Subaru n’impose pas de frais supplémentaires pour des couleurs de peinture, contrairement à plusieurs autres constructeurs, simplifiant le processus d’achat.

Comme avant, les déclinaisons plus abordables obtiennent un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres développant 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied, géré par une boîte automatique à variation continue dotée de changements de rapports simulés et des sélecteurs montés au volant. Bien entendu, le rouage intégral à prise constante de la marque figure de série, qui varie sa répartition de puissance avant/arrière entre 60/40 et 50/50, selon les conditions de conduite.

Les versions plus huppées du Subaru Outback 2023 reçoivent plutôt un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres, produisant 260 chevaux ainsi qu’un couple de 277 livres-pied entre 2 000 et 4 800 tr/min. Il est aussi jumelé à une boîte à variation continue. Les deux moteurs fonctionnent à l’essence régulière, alors le bloc turbo ne coûtera pas de sous supplémentaires à la pompe.

En fait, elle consomme davantage que le moteur atmosphérique de 2,5 litres. Ce dernier affiche des cotes ville/route/mixte de 9,2 / 7,3 / 8,3 L/100 km, alors que le moteur turbo, 10,6 / 9,1 / 8,5 L/100 km. La version Wilderness consommation légèrement davantage à cause de ses pneus tout terrain, ses ratios de rapports modifiés et son coefficient de traînée plus élevé.

Lancé l’an dernier aux États-Unis, le Subaru Outback édition Onyx arrive au Canada en 2023, positionné entre les versions Tourisme et Limited et équipé du moteur de base de 2,5 litres. Le constructeur estime qu’il s’agira de la variante la plus populaire chez nous. L’édition Onyx est la déclinaison la plus vendue dans le cas du Subaru Ascent, alors la prévision n’est pas farfelue. L’édition Onyx propose une grille de calandre noire reluisante, un aileron arrière et des contours de glaces latérales noirs, un protecteur de pare-chocs arrière, des sièges arrière chauffants, une sellerie de sièges durable et lavable StarTEX avec surpiqûres verts, un système X-Mode à double fonction (avec réglages Neige/Terre et Neige profonde/Boue) et bien plus.

Avec aucun changement mécanique significatif, le comportement routier du Subaru Outback 2023 est pas mal similaire à celui du millésime 2022. Cela inclut un roulement confortable avec un grand débattement de suspension, une plateforme solide, un habitacle bien insonorisé et des performances adéquates avec la motorisation de base. Le bloc turbo est pratique pour les décollages rapides, et appréciable pour son couple à bas régime, mais autrement, il ne rend pas l’Outback plus exhilarant à conduire. Bref, ceux qui finissent par choisir une déclinaison plus abordable ne s’en ennuieront pas trop.

Lors de notre essai dans la magnifique région de Muskoka au nord de Toronto, son paysage rehaussé par les couleurs de l’automne, on a aimé la douceur et le raffinement de l’Outback, que ce soit sur l’autoroute, sur les routes de campagne ou à basse vitesse sur les boulevards des petits villages. On a même pu salir le véhicule un peu sur un court parcours hors route, qui comprenait un trou de boue, que l’Outback a facilement traversé. Une garde au sol de 220 millimètres, 230 dans le cas du Wilderness, aide grandement.

Le Subaru Outback 2023 obtient des améliorations technologiques aussi. Le système multimédia avec son écran de 11,6 pouces placé à la verticale, de série dans toutes les versions sauf celle de base, intègre désormais Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi que des mises à jour par internet. La recharge par induction est disponible et la plupart des déclinaisons obtiennent maintenant des ports USB-C à l’avant comme à l’arrière. L’écran présente des zones de boutons révisées pour faciliter l’activation des sièges chauffants et ventilés, et à travers la connectivité par appli SUBARU STARLINK, les propriétaires peuvent démarrer le véhicule à distance, allumer la ventilation des sièges, déverrouiller et verrouiller les portes, et bien plus.

La verison 4 du système de sécurité avancé Subaru EyeSight figure se retrouve maintenant dans le Subaru Outback 2023. Il inclut de nouveaux boîtiers de caméras empêchant ceux-ci de se salir, et des éléments chauffants s’occupent de garder l’espace libre de givre ou de buée. En plus des deux caméras montées au pare-brise, la version Premier XT en adopte une troisième élargie, permettant d’augmenter la visibilité frontale de 64 à 100 degrés. Enfin, le volant chauffant l’est maintenant tout autour de son rayon au lieu de l’être seulement sur les côtés. Au total Subaru avance que plus de 100 améliorations ont été apportées à l’habitacle du véhicule.

Le prix débute à 34 690 $ incluant les frais de transport et de préparation. Voici la gamme complète :

Déclinaison PSDF Frais de transport et de préparation Prix net Commodité 32 695 $ 1 995 $ 34 690 $ Tourisme 36 995 $ 1 995 $ 38 990 $ Édition Onyx 38 695 $ 1 995 $ 40 690 $ Limited 40 995 $ 1 995 $ 42 990 $ Wilderness 43 195 $ 1 995 $ 45 190 $ Limited XT 43 995 $ 1 995 $ 45 990 $ Premier XT 46 395 $ 1 995 $ 48 390 $

Amélioré de bien des façons, avec une nouvelle version Onyx à prix modique qui devrait s’avérer très populaire, le rafraîchissement de mi-cycle du Subaru Outback 2023 ne semble peut-être pas constituer une révélation, mais rend le véhicule intermédiaire encore meilleur. Il s’agit d’une solution véritable par rapport au bataillon d’utilitaires compacts et intermédiaires sur le marché, avec un bon espace pour les passagers et une consommation plus que raisonnable.

