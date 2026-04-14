Nissan dévoile le design extérieur du Rogue e-Power 2027, confirme le retour du X-Terra pour 2028, prévisualise une nouvelle Skyline et fait allusion au Titan

Le Rogue e-Power 2027 arrivera plus tard cette année avec une nouvelle motorisation hybride et un design entièrement revu qui s’inspire du modèle actuel.

Le X-Terra fera son retour en Amérique du Nord en 2028 au sein d’une nouvelle famille de véhicules à châssis sur cadres qui proposera des motorisations V6 et V6 hybrides.

Le constructeur a également offert un aperçu d’une nouvelle génération de la berline Skyline et d’un possible retour de la camionnette pleine grandeur Titan.

La dernière conférence de presse de Nissan a été chargée, le constructeur ayant dévoilé deux nouveaux modèles et donné un avant-goût de plusieurs autres, tout en traçant la voie à suivre dans ses marchés clés. En effet, l’entreprise a dévoilé le design extérieur du Rogue e-Power 2027 et du Juke EV, ce dernier étant réservé exclusivement au marché européen.

Rogue e-Power

Bien que nous sachions déjà à quoi nous attendre de la prochaine génération du Rogue en termes de motorisation, nous n’avions vu jusqu’ici que quelques images promotionnelles assombries. Nous savons désormais exactement de quoi aura l’air le modèle le plus vendu de la marque en Amérique du Nord lors de l’arrivée de la nouvelle génération sur le marché fin 2026.

Si la silhouette générale, particulièrement à l’arrière, rappelle clairement le Rogue actuel, la partie avant est totalement nouvelle, arborant un design distinctif de feux de jour en nid d’abeille. Le nouveau Rogue présente également le même panneau noir lustré reliant les deux blocs optiques que sur les Kicks et Leaf, confirmant cet élément comme un point clé du dernier langage stylistique de la marque. La large calandre s’affine vers le bas, prolongeant la ligne du capot jusqu’au milieu du carénage, à l’instar des Ariya et Sentra 2026.

De profil, le nouveau Rogue joue avec les ombres et les plis pour ajouter un intérêt visuel par rapport au modèle actuel, surtout au bas des portières. Aucune image claire de la partie arrière n’a été publiée, mais d’après ce que l’on peut voir, le Rogue e-Power 2027 conservera la forme distinctive des feux qui accompagne ce modèle depuis le lancement de la deuxième génération en 2013.

Bien que le système e-Power soit offert en Europe et en Asie depuis de nombreuses années, le Rogue 2027 introduira cette technologie auprès des conducteurs nord-américains. À l’image de l’ancienne Chevrolet Volt, le système e-Power de Nissan compte sur des moteurs électriques pour propulser les roues, tandis qu’un petit moteur à essence agit comme une génératrice pour fournir l’électricité nécessaire en tout temps. Contrairement à la Volt, cependant, cette technologie n’est pas un système rechargeable, utilisant plutôt une petite batterie de 2,1 kWh.

X-Terra

Le Rogue e-Power 2027 n’était pas le seul point d’intérêt pour le marché nord-américain lors de la conférence de presse. En effet, Nissan a enfin confirmé que le X-Terra reviendra aux États-Unis et au Canada pour l’année-modèle 2028, une rumeur qui circulait depuis un certain temps.

Ici encore, les détails sont rares, mais nous savons que ce VUS robuste sera fabriqué aux États-Unis et qu’il inaugurera une nouvelle famille de produits à châssis sur cadres pour Nissan et Infiniti. Nous ignorons ce qui propulsera spécifiquement le X-Terra, mais cette nouvelle famille de véhicules proposera des motorisations V6 et V6 hybrides ; nous savons donc au moins à quel nombre de cylindres s’attendre.

Une image du X-Terra a fait surface : un gros plan de la partie avant montrant un capot musclé, trois feux orange traversant la largeur du véhicule juste sous le capot, et des éléments de phares verticaux disposés autour d’un panneau en plastique de la couleur de la carrosserie dans lequel le mot « Nissan » est embossé.

Ce modèle devrait être dévoilé courant 2027 et devrait apporter une capacité et une robustesse accrues à la gamme Nissan, permettant au constructeur de rivaliser avec des VUS hors route bien établis tels que le Toyota 4Runner et le Land Cruiser, ainsi que le Ford Bronco et un futur GMC Jimmy qui vient d’être annoncé.

Skyline, Titan et autres modèles

De plus, Nissan a publié trois images d’une future Skyline, marquant le retour de la berline la plus emblématique de la marque, mieux connue en Amérique du Nord sous les noms d’Infiniti G35, G37 et Q50.

D’après ce que l’on peut voir, ce nouveau modèle semble s’inspirer de la Skyline de troisième génération vendue entre 1968 et 1972, celle-là même qui a donné naissance à la première GT-R. C’est surtout frappant à l’avant, où les phares sont encastrés sous un rebord qui s’incline vers le centre de la voiture. À l’arrière, la nouvelle Skyline arbore fièrement les quadruples feux ronds devenus la signature de ce modèle et de la GT-R, accompagnés d’un script « Skyline » sur les ailes arrière pour l’identifier de profil. Le modèle vu sur les photos semble être une berline à quatre portes, mais le retour d’un coupé dans la gamme est une possibilité.

Rien n’a été dit sur la motorisation de ce futur modèle, mais la présentation a peut-être laissé un indice. En effet, il a été mentionné qu’Infiniti se doterait d’une berline de performance à moteur V6 dans les années à venir, probablement une version de la Skyline.

Par ailleurs, nous savons désormais qu’il faut s’attendre à quatre autres modèles à châssis sur cadres en plus du X-Terra, incluant probablement des VUS à trois rangées pour Nissan et Infiniti, possiblement pour remplacer les actuels Armada et QX80. Comme ces deux modèles ont été mis à jour l’an dernier, il s’écoulera peut-être un certain temps avant que ces nouveaux produits ne voient le jour.

L’un de ces quatre futurs modèles à châssis sur cadres pourrait être une renaissance de la camionnette pleine grandeur Titan, selon un court extrait de la vidéo présentée au début de la conférence. En effet, quelques images au début de la vidéo montrent deux designers travaillant sur l’esquisse de ce qui semble être un phare, alors que des maquettes de la première génération du Titan se trouvent derrière eux, ce qui n’est surement pas une coïncidence.

Bien que le Titan n’ait jamais été un succès massif aux États-Unis, l’absence d’un camion pleine grandeur dans sa gamme a sans aucun doute coûté à Nissan des ventes rentables ces dernières années, et ses concessionnaires seraient probablement ravis de pouvoir proposer un camion moderne à châssis sur cadres propulsé par un V6 hybride.

Les prochaines années s’annoncent intéressantes chez Nissan, à en juger par tous les nouveaux produits qui sortiront d’ici la fin de la décennie.