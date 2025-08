Quoi? 57 000 $ pour la Honda Prelude 2026 ?

Les prix de la Honda Prelude sont dévoilés dans sa mère patrie, le Japon, et plusieurs feront le saut ! Elle risque d’être chère, très chère.

• L’information provient de la fuite d’un document

• Le prix de base est de ¥6 179 800, soit près de 57 000 $

• La présentation officielle de la Prelude aura lieu le 4 septembre

La Honda Prelude 2026 est l’un des modèles les plus attendus pour l’année modèle 2026. Après des années d’absence, le coupé Honda est finalement sur le point de faire un grand retour.

Alors que les données et les images concernant le coupé sont dévoilées un peu plus chaque jour, il reste une question importante qui fera foi de tout : le prix. Depuis des mois, les rumeurs vont bon train, mais personne ne pouvait s’avancer. C’était avant la fuite d’un document qui établit les prix de la Prelude au Japon.

Ceux qui espéraient un coupé abordable resteront sur leur appétit ; cela risque même de couper l’envie à plusieurs. Selon le document, le prix de base serait de ¥6 179 800. En convertissant les yens en dollars canadiens, on parle d’un prix à quelques sous près de 57 000 $. Pour l’instant, la Prelude ne serait offerte qu’avec un seul niveau d’équipement, mais une édition spéciale ON de lancement serait également proposée — du moins au Japon. Là, on parle d’une facture dépassant les 60 000 $.

Bien que la Prelude soit passablement moins puissante et exotique que la Civic Type R, si ce prix se confirme, elle afficherait une facture plus élevée de 4 000 $ par rapport à cette dernière.

Encore plus étonnant : si l’on demeure dans l’univers des coupés, la comparaison devient frappante. Le Subaru BRZ, dans sa version la plus équipée, coûte un peu plus de 41 000 $. Même constat pour sa jumelle, la Toyota GR86. Plus percutant encore : la Nissan Z, avec ses 400 chevaux, propose presque le double de puissance de la Prelude pour un prix de base sous la barre des 54 000 $.

Un autre facteur doit être pris en compte : où la Prelude sera-t-elle assemblée ? Si elle provient du Japon, elle sera exempte de tarifs ; mais si elle est produite aux États-Unis, elle sera imposée, ce qui ferait grimper la facture.

Nous en saurons davantage d’ici son dévoilement officiel, prévu le 4 septembre prochain. Techniquement, la Honda Prelude 2026 devrait être commercialisée d’ici la fin de l’année au Canada.