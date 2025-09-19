Honda Prelude 2026 : Elle sera rare sur les routes, mais superbe à voir

La nostalgie rencontre la puissance hybride dans le coupé sport exclusif de Honda

Le Prelude hybride uniquement associe 200 ch à la mécanique de la Civic Type R.

Sa production limitée en fera une rareté sur les routes canadiennes.

À bord, accents bleus, volant à méplat et finis haut de gamme reflètent l’approche axée sur le conducteur.

Si vous êtes passionné d’automobiles depuis un certain temps, il y a de fortes chances que Honda occupe une place spéciale dans votre cœur. La marque a toujours fait les choses différemment, parfois brillamment, parfois étrangement, et c’est ce qui fait son charme. J’avoue avoir toujours eu une préférence pour Volkswagen, mais j’ai possédé quelques Honda au fil des ans. Et comme beaucoup, je grimace souvent quand Honda ressuscite un nom du passé. Mais quand le retour du Prelude a été annoncé, ma curiosité était réelle.

Près de 25 ans se sont écoulés depuis que le dernier Prelude a disparu des salles d’exposition canadiennes. La sixième génération revient pour 2026, exclusivement en version hybride. Ma première pensée a été pour l’ancien CR-Z, un clin d’œil au CR-X que le marché n’a jamais vraiment compris ni adopté. Mais cette fois, c’est différent. Le nouveau Prelude est clairement ciblé, conçu avec une intention précise, et sera vendu en si petit nombre qu’il sera aussi exclusif qu’une Civic Type R. On parle de seulement quelques centaines d’unités par année pour le Canada.

Sous le capot, le Prelude utilise le système hybride à deux moteurs de Honda, en partie repris de la Civic Hybrid, jumelé à un quatre-cylindres atmosphérique de 2,0 litres. La puissance totale est de 200 chevaux et 232 lb-pi de couple. Sur papier, ça ne crie pas « coupé de performance », mais l’intégration est astucieuse. Plutôt qu’une CVT redoutée, ce sont les moteurs électriques et un système d’embrayage qui décident quand le moteur à essence entraîne directement les roues. Ajoutez le tout nouveau mode Honda S+ Shift, qui simule les changements de rapports avec des rétrogradations synchronisées et des sons artificiels amplifiés, et vous obtenez quelque chose de bien plus engageant que la majorité des hybrides.

Là où les attentes grimpent, c’est au niveau du châssis. Pour la première fois, Honda associe son hybride à deux moteurs à la mécanique de la Civic Type R. Cela signifie une suspension avant à double axe, des amortisseurs adaptatifs calibrés spécialement pour le Prelude et d’énormes freins Brembo peints en bleu Prelude. Ajoutez des roues uniques de 19 pouces avec leurs pneus, et ce coupé promet d’être un véritable grand tourisme : confortable pour un usage quotidien, mais réactif quand la route se libère.

Des modes de conduite sélectionnables (Comfort, GT, Sport et Individual) permettent d’adapter l’expérience, de la suspension aux sons du moteur. Honda y intègre aussi une version mise à jour de son système Agile Handling Assist pour améliorer l’agilité en virage.

Côté design, Honda dit s’être inspirée d’un planeur. À vous de juger, mais ce que je vois est une interprétation moderne de l’ADN classique du Prelude. La ligne de toit, les feux à DEL effilés et la posture large évoquent le passé tout en restant actuels. Pour la première fois, c’est une configuration à hayon plutôt qu’un traditionnel coffre, ce qui ajoute de la praticité tout en gardant les proportions sportives.

À l’arrière, le mot « Honda » est écrit en toutes lettres, plutôt que le logo habituel, comme on le voit souvent sur des modèles européens. L’inscription « Prelude » est quant à elle parfaitement dosée, fidèle à son héritage.

L’habitacle surpasse mes attentes avec une approche plus haut de gamme que prévu. Poignées de porte discrètes à ouverture intelligente, volant à méplat, palettes en alliage, sièges sport garnis d’un tissu à motifs pied-de-poule : tout respire le spécial. Avec l’extérieur blanc Winter Frost Pearl, on accède même à un intérieur bleu qui sied à merveille à la voiture. Sinon, l’habitacle reste surtout noir, plus sûr, mais moins amusant.

La technologie est celle des Honda modernes : un écran numérique de 10,2 pouces, un écran tactile de 9 pouces avec Google intégré, CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio Bose et toute la suite de sécurité Honda Sensing. En résumé, il est entièrement équipé. Et il sera vendu uniquement de cette façon.

Honda Canada n’a pas encore confirmé le prix. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il se situera entre la Civic Sport Touring Hybrid et la Type R, soit entre le bas des 40 000 et environ 55 000 $. Je parierais sur environ 48 500 $, soit à peu près le prix du CR-V EX-L Hybrid 2026.

Le Prelude occupera le rôle de modèle porte-étendard, attirant passionnés, nostalgiques et ceux qui veulent un coupé rare et élégant, mais sobre en carburant.

Je ne peux pas encore dire comment il se conduit, ni même comment un Prelude se conduit en général, puisque je n’ai conduit qu’une troisième génération sur une très courte distance. Mais selon les spécifications, l’héritage et la présence de ce nouveau modèle, je doute que Honda ait du mal à écouler chaque exemplaire destiné au Canada.

Le Prelude est de retour. Cette fois, il est électrifié et exclusif. Et celui-ci, les consommateurs vont l’adopter.