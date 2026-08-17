Mercedes-Benz Classe C 2027 : nouveau design et motorisations électrifiées plus puissantes

La Mercedes-Benz Classe C évolue avec une nouvelle signature visuelle, des motorisations quatre cylindres électrifiées revues, une variante hybride rechargeable de 395 chevaux et l’arrivée de technologies directement inspirées des Classe S et l’ancienne EQS.

La Classe C adopte une nouvelle calandre illuminée, des phares et feux à signature étoilée ainsi que des boucliers redessinés.

Le quatre cylindres turbo M 254 EVO reçoit un compresseur auxiliaire électrique et une hybridation légère de 48 volts pouvant fournir jusqu’à 17 kW (23 ch) supplémentaires.

La C 400 e 4MATIC hybride rechargeable développe jusqu’à 395 chevaux et propose une autonomie électrique estimée à 86 kilomètres.

Une Mercedes-Benz Classe C qui change sans repartir de zéro

Mercedes-Benz apporte une importante série de changements à la Classe C, sans toutefois remettre complètement en question la formule de sa berline compacte. Le constructeur privilégie plutôt une évolution ciblée touchant autant le design que les motorisations, le châssis et les technologies embarquées.

Visuellement, c’est évidemment la partie avant qui permet le plus facilement d’identifier cette nouvelle Classe C. Elle s’inscrit à la suite de la Classe E et S, elle aussi redessinée pour 2027. La calandre gagne en verticalité et reçoit un motif composé de petites étoiles chromées. Un guide lumineux à DEL intégré au contour chromé permet désormais d’illuminer la calandre, alors que l’étoile centrale peut également être éclairée dans certains marchés.

Mercedes-Benz ajoute également une nouvelle signature lumineuse inspirée de son emblème. Les feux de jour prennent ainsi la forme d’une étoile, un élément que l’on retrouve également dans les feux arrière de la berline. Une section noire lustrée relie visuellement les phares à la calandre afin de donner davantage de largeur à la partie avant.

Les pare-chocs sont eux aussi redessinés avec des surfaces plus sculptées et des insertions noir brillant et chromées. La gamme de roues s’étend de 17 à 19 pouces, tandis que deux nouvelles jantes AMG de 19 pouces sont proposées. Deux nouvelles couleurs font également leur apparition : Lavender Silver Metallic et Moody Sky Grey Metallic.

Pour la première fois, Mercedes-Benz offrira aussi une finition AMG Line Plus sur la Classe C. Celle-ci ajoute notamment le groupe Night, des éléments noir brillant, des sièges sport, des surpiqûres rouges et des ceintures de sécurité rouges.

Un quatre cylindres turbo largement revu

Les changements mécaniques sont parmi les plus importants de cette évolution. Mercedes-Benz conserve une gamme largement articulée autour de moteurs quatre cylindres, mais ceux-ci sont désormais davantage électrifiés et ont été développés en prévision des futures normes européennes Euro 7. En Amérique du Nord, sous l’administration Trump, ce n’est pas un enjeu.

Le moteur à essence M 254 EVO de 2,0 litres constitue le cœur de la gamme. Il reçoit notamment un nouveau compresseur auxiliaire électrique alimenté par le réseau de 48 volts. Son rôle consiste essentiellement à combler le délai de réponse du turbocompresseur traditionnel. Le petit compresseur électrique peut atteindre très rapidement son régime de fonctionnement et fournir de la pression lorsque le moteur tourne encore à bas régime.

Mercedes-Benz cherche ainsi à obtenir une réponse plus immédiate au démarrage, lors des reprises et surtout à la sortie des virages, là où le temps nécessaire au turbocompresseur pour générer sa pression peut habituellement se faire sentir.

Trois niveaux de puissance sont annoncés. La C 200 développe 177 chevaux et 199 lb-pi, la C 250 passe à 218 chevaux et 236 lb-pi, tandis que la C 300 atteint 258 chevaux et 400 Nm, soit environ 295 lb-pi.

Une hybridation légère de 48 volts plus présente

À cette mécanique s’ajoute une nouvelle génération de système hybride léger. Toutes les motorisations à combustion profitent du démarreur-générateur intégré ISG 2.0.

Ce dernier peut fournir jusqu’à 17 kW, soit environ 23 chevaux, ainsi qu’un apport maximal de 151 lb-pi. Cette assistance électrique intervient notamment à faible régime et lors des transitions de charge. Le réseau électrique de 48 volts permet également la récupération d’énergie et la conduite en roue libre avec le moteur thermique coupé.

L’objectif n’est donc pas uniquement de réduire la consommation. Mercedes-Benz utilise également cette électrification pour améliorer la souplesse et la réponse de la mécanique. Le démarreur-générateur permet notamment des redémarrages presque imperceptibles lorsque le système arrêt-démarrage intervient.

La C 400 e 4MATIC grimpe à 395 chevaux

La version hybride rechargeable représente l’autre volet important de la stratégie mécanique. La C 400 e 4MATIC combine le quatre cylindres à essence à un moteur électrique pour atteindre une puissance combinée maximale de 290 kW, soit 395 chevaux, et un couple d’environ 479 lb-pi.

Sa batterie possède une capacité utile de 19,53 kWh et permet de parcourir jusqu’à 86 kilomètres en mode entièrement électrique. Il faut évidemment rappeler que cette donnée européenne n’est pas directement comparable à une éventuelle autonomie officielle canadienne.

Mercedes-Benz ne se contente toutefois pas de la recharge de niveau 2. La C 400 e accepte jusqu’à 11 kW sur courant alternatif et jusqu’à 55 kW sur une borne rapide à courant continu, une caractéristique encore relativement inhabituelle pour une hybride rechargeable.

Un comportement plus dynamique

Mercedes-Benz ne s’est pas limitée aux moteurs. La suspension a été revue afin de rendre la Classe C plus agile tout en préservant son niveau de confort.

Les ingénieurs ont notamment rigidifié certains points de liaison et recalibré l’amortissement adaptatif afin de limiter davantage les mouvements de caisse. Le train avant conserve une architecture à quatre bras par côté, alors que l’arrière repose sur une configuration multibras à cinq éléments.

La direction aux roues arrière demeure également disponible. Avec un angle maximal de 2,5 degrés, elle permet de réduire le diamètre de braquage de 43 centimètres, à 10,64 mètres. Sous 100 km/h, les roues arrière tournent dans la direction opposée aux roues avant pour améliorer la maniabilité. Au-dessus de cette vitesse, elles tournent dans le même sens afin d’accroître la stabilité.

Un habitacle plus technologique, mais familier

À bord, Mercedes-Benz conserve l’architecture générale connue de la Classe C tout en modernisant son environnement numérique. L’instrumentation numérique mesure 12,3 pouces, tandis que l’écran central vertical de 11,9 pouces demeure au centre de la planche de bord.

Le volant multifonction est cependant revu avec une approche plus conventionnelle pour certaines commandes. Mercedes-Benz réintroduit notamment un rouleau pour régler le volume et une commande à bascule pour le régulateur de vitesse et DISTRONIC.

La Classe C adopte surtout la quatrième génération de MBUX, basée sur le système d’exploitation MB.OS. L’assistant virtuel combine différentes technologies d’intelligence artificielle, notamment ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini, afin de gérer des conversations plus complexes et de conserver temporairement le contexte des échanges.

La navigation repose maintenant sur Google Maps et peut être associée à une navigation en réalité augmentée inspirée des Classe S et EQS. Mercedes-Benz améliore parallèlement son système DIGITAL LIGHT avec une nouvelle technologie micro-DEL. Le champ d’éclairage haute résolution augmente d’environ 40 %, alors que la consommation énergétique du système peut diminuer jusqu’à 50 %.