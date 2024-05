La nouvelle Honda Prelude ne sera pas ce que les enthousiastes attendent

Honda fabrique certaines des voitures les plus agréables à piloter du marché, ce n’est pas une primeur. Cela fait plus de 60 ans qu’ils travaillent dans ce domaine et, au cours de cette période, ils ont mis sur le marché des voitures compactes et sportives très recherchées. La Prelude est l’une d’entre elles et a été vendue pour la dernière fois en 2001 en Amérique du Nord.

Quelque 22 ans plus tard, à l’occasion du Japan Mobility Show 2023, Honda a dévoilé le magnifique et appétissant Prelude Concept. Le moment ne pouvait être mieux choisi, car la nostalgie est fortement ancrée dans le monde de l’automobile et chez les passionnés, les prix des voitures de collection ayant atteint des sommets sans précédent au cours des dernières années. Les Hondas classiques des années 80, 90 et 2000 n’ont pas échappé à cette tendance et les Prelude en font certainement partie. Leurs moteurs 4 cylindres à haut régime, associés à des boîtes de vitesses manuelles aux changements de rapports rapides, sont aujourd’hui légendaires et font partie de leur énorme attrait.

Le retour de la Prelude en ravira plus d’un puisqu’elle est censée remplacer les coupés Accord et Civic abandonnés que beaucoup aimaient encore. Cependant, selon bestcarweb, elle ne sera pas la remplaçante que nous souhaitons tous. D’après l’article, la Prelude utilisera le groupe motopropulseur hybride e-HEV à 4 cylindres de 2,0 litres de la Civic et de l’Accord, qui devrait produire jusqu’à 207 ch. Pire encore, la seule transmission qu’elle pourrait recevoir est la transmission électrique à variation continue (E-CVT) des hybrides…

Si tel est le cas, la nouvelle Honda Prelude ne pourra rivaliser avec aucune des compactes sportives actuellement disponibles, telles que la Toyota GR 86, la Subaru BRZ, ou même des alternatives à 4 portes comme la Hyundai Elantra N-Line et la Volkswagen Jetta GLI. De plus, le prix du Prelude pourrait se situer entre 4,2 et 4,5 millions de yens, soit entre 37 000 et 40 000 $. Cela la place de plusieurs milliers de dollars au-dessus du prix de toutes ses rivales potentielles.

Ce n’est pas la première fois que Honda manque l’occasion de retrouver une partie de sa gloire passée. La Honda CRZ, un autre hybride malheureux, aurait dû être une véritable remplaçante de la CRX, mais elle ne l’a pas été. Et ne me demandez pas ce que je pense de la dernière NSX…

Honda a officiellement annoncé qu’elle fabriquerait des Prelude à la conduite à gauche et à droite et que la production commencerait en 2025. Bien que l’entreprise n’ait pas divulgué d’autres détails, il semble probable que le nouveau coupé sera disponible à l’achat en Amérique du Nord.