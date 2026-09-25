Nissan Rogue hybride 2027: rouler comme un électrique, faire le plein à la pompe

Le Nissan Rogue hybride 2027, fraîchement dévoilé, se conduit comme un électrique sans port de recharge. Le moteur 1,5 L turbo n’a aucune connexion mécanique avec les roues : il ne sert que de génératrice pour deux moteurs. Ce n’est pas un électrique, mais plutôt un hybride en série, sous le nom d’e-POWER.

Deux moteurs électriques font toute la traction, pour 225 chevaux, et la traction intégrale est de série.

La batterie ne stocke que 1,67 kWh. Il n’y a pas de port de recharge et pas de boîte de vitesses.

Nissan estime environ 5,9 L/100 km en ville, 6,5 sur l’autoroute et 6,2 combinés pour la version SR.

e-POWER arrive pour la première fois en Amérique du Nord. Nissan le vend depuis la Note japonaise dès 2016.

Le moteur à essence ne fait pas avancer le véhicule!

Il produit de l’électricité, et on fait le plein d’essence ordinaire.

Pensez à une locomotive diesel. Son moteur ne pousse pas le train. Il fait tourner une génératrice, et des moteurs électriques entraînent les roues. Ici, les roues ne sont mues que par cette électricité, livrée à deux moteurs. Cette centrale électrique roulante arbore un réservoir d’environ 53 litres.

Le trois-cylindres de 1,5 L turbo fait 148 chevaux et a été conçu pour servir de génératrice. Le moteur avant a les mêmes 202 chevaux que celui de la nouvelle Leaf ; le moteur arrière, propre à ce Rogue, en fait 134. Le plafond du système reste 225 chevaux.

La batterie, de faible capacité, ne sert que de tampon.

Le moteur ne brûle bien qu’à un seul régime

Nissan fait tourner ce trois-cylindres à un régime précis, là où la combustion reste stable : le procédé s’appelle STARC. L’air doit entrer dans la chambre en un tourbillon fort, avec le moins de turbulence possible. Nissan annonce 42 % de rendement thermique. C’est le rendement du moteur à ce régime, pas la consommation du Rogue.

Pour obtenir ce tourbillon, Nissan a changé le siège de soupape. Dans un moteur ordinaire, ce siège est une pièce à part, frittée, enfoncée dans la culasse. Elle impose la forme du conduit.

Ici, la pièce disparaît. Une poudre de métal, un alliage de cuivre sans cobalt, est projetée à vitesse supersonique sur l’aluminium de la culasse. Le métal du dessous ne fond pas. La couche tient par le choc, pas par une soudure.

C’est une projection à froid. Le conduit peut alors prendre la forme qui alimente le tourbillon. Le cuivre conduit mieux la chaleur et refroidit le pourtour des soupapes. Nissan présente ce siège comme une première mondiale dans un moteur d’automobile. Le procédé vient de l’aéronautique. Il est arrivé d’abord sur le Qashqai, en production au Royaume-Uni depuis juillet 2025, puis sur ce Rogue.

Le conducteur ne choisit pas quand le trois-cylindres s’allume. Quand le tampon suffit, le moteur dort et les moteurs électriques roulent seuls.

Dès que la demande monte, le 1,5 L s’allume et se cale sur son régime optimal. Nissan dit que ce point fixe est environ deux fois plus efficace que si la génératrice suivait la pédale. Sur l’autoroute, il tourne sans arrêt.

En roue libre, les moteurs récupèrent l’énergie. Une conduite à une pédale, l’e-Pedal, peut aller jusqu’à l’arrêt.

Face aux hybrides déjà sur la route

Sur un RAV4 hybride, une eCVT laisse l’essence entraîner les roues, par un train planétaire. Sur un CR-V hybride, un embrayage la relie aux roues surtout sur l’autoroute. Le reste du temps, le CR-V fonctionne déjà beaucoup comme une génératrice, comme ce Rogue.

Aucun essai indépendant n’a encore mesuré la consommation de ce Rogue à allure d’autoroute.

Les 6,2 L/100 km combinés du SR viennent d’essais internes, convertis à partir des milles au gallon annoncés par Nissan.

Rogue hybride RAV4 hybride CR-V hybride Configuration Hybride en série, 2 moteurs électriques. Mode thermique génératrice seulement eCVT, train planétaire. Moteur thermique peut entraîner les roues à tout moment 1 rapport avec moteur-gérérateur en série, connection mécanique à régime fixe sur autoroute Batterie 1,67 kWh, tampon Petite batterie tampon (1 kwh) Petite batterie tampon (1 kwh) Puissance 225 ch 236 ch 204 ch Consommation combinée 6,2 L/100 km, estimation Nissan 5,5 à 6,2 L/100 km, RNCan 6,4 L/100 km, RNCan Capacité de remorquage 1 500 lb 1 750 à 3 500 lb 1 000 à 1 500 lb

Et pour se garder au chaud l’hiver, système assez traditionnel, la chaleur vient du liquide de refroidissement du 1,5 L. Pour avoir chaud, il faut que le moteur tourne, donc on peut s’attendre à un augmentation significative de la consommation.

Important de mentionner : le Rogue hybride rechargeable offert chez nous est un tout autre véhicule. Il reprend la base du Mitsubishi Outlander, avec un port de recharge et une batterie de 20 kWh. Nissan l’affiche à 58 698 $. Il a sept places, sur le châssis de l’ancien Rogue.

En terminant, le Rogue à moteur thermique actuel reste au catalogue. Le rechargeable aussi, puis en fin-2026 arrivera l’hybride e-POWER.

Au Canada, le prix de départ est de 42 845 $. La version SR et le groupe Techno seront commercialisés en premier à la fin de 2026. L’assemblage se fait à Kyushu, au Japon.

Le Rogue a été le Nissan le plus vendu au Canada en 2025, avec 36 034 exemplaires. Ceci est un gros coup à donner pour Nissan, essayer de casser la domination des VUS compacts hybrides de ses autres compétiteurs Nippon. Cette nouvelle mouture du Rogue s’ajoute à la nombreuse série de véhicules hybride séries et a prolongateur d’autonomie qui sont annoncés pour 2027.