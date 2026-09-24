GM : des métaux recyclés dans ses batteries neuves

GM affirme que ses nouvelles cellules de batterie contenant des métaux récupérés respectent ses normes de performance et équipent désormais des véhicules destinés aux clients.

GM a fabriqué des véhicules électriques de série dont le matériau actif de cathode contient du nickel, du cobalt et du manganèse entièrement recyclés.

Selon le constructeur, ces cellules ont offert des performances équivalentes à celles fabriquées avec des matières premières nouvellement extraites.

La réduction du coût des batteries demeure un objectif à plus long terme, mais GM n’a annoncé aucune économie à ce chapitre.

General Motors a intégré des matériaux de batterie recyclés à des véhicules destinés aux clients. Dans le cadre d’un projet pilote, le constructeur a fabriqué de nouvelles cellules à partir de métaux récupérés dans des blocs-batteries de véhicules électriques GM retirés du service. Ses essais de validation n’ont révélé aucun compromis sur le plan des performances.

Cette étape répond à une question concrète pour les acheteurs : les matériaux récupérés peuvent-ils satisfaire aux mêmes exigences que les ressources nouvellement extraites? Selon Kurt Kelty, vice-président des batteries et du développement durable chez GM, les cellules obtenues respectent les normes de qualité, de sécurité et de performance du constructeur. Elles ont également offert des performances équivalentes à celles des cellules fabriquées avec des matières premières vierges.

De nouvelles cellules fabriquées avec des métaux récupérés

Kelty indique qu’Ultium Cells a fabriqué les cellules avec un matériau actif de cathode contenant du nickel, du cobalt et du manganèse entièrement recyclés. Les véhicules équipés de ces cellules ont quitté les usines d’assemblage de Spring Hill et de Factory ZERO et sont en route vers les clients.

La distinction est intéressante. Il s’agit de cellules neuves contenant des matériaux récupérés, et non de blocs-batteries usagés installés dans des véhicules neufs. La mention « 100 % recyclés » s’applique précisément au nickel, au cobalt et au manganèse du matériau de cathode, et non à l’ensemble des composants de la batterie.

Selon InsideEVs, GM a collaboré avec Cirba Solutions pour traiter 80 blocs-batteries en fin de vie. Après des étapes de traitement supplémentaires, les matériaux récupérés ont permis de produire 12 tonnes métriques de matériau actif de cathode.

Les modèles concernés étaient les Cadillac Lyriq, Vistiq, Escalade IQ et Escalade IQL, le Chevrolet Silverado EV Trail Boss et le GMC Sierra EV AT4. Le projet pilote ne permet pas de conclure que tous les exemplaires de ces modèles contiennent des matériaux recyclés.

Une piste pour réduire les coûts

À mesure que le recyclage prend de l’ampleur, la récupération de métaux de valeur pourrait réduire la demande de ressources nouvellement extraites. Toutefois, le projet pilote ne permet pas de déterminer de combien les coûts de production pourraient diminuer, ni quand les acheteurs pourraient profiter d’économies. L’annonce ne comprenait aucune baisse de prix des véhicules, ni d’objectif chiffré ni d’échéancier de réduction des émissions.

Pour l’instant, l’avancée importante réside dans l’utilisation de métaux récupérés à partir de véhicules de série, après avoir satisfait aux exigences de validation de GM. Le déploiement de ce procédé au-delà du projet pilote déterminera sa contribution à l’approvisionnement du constructeur en batteries.

Source : InsideEVs