Nissan Rogue e-POWER Hybrid 2027 : l’électrique autrement commence à 42 845$

Le Nissan Rogue passe à sa quatrième génération et introduit pour la première fois au Canada la technologie e-POWER, une motorisation hybride particulière où le moteur à essence produit de l’électricité, mais n’entraîne jamais directement les roues.

Le Rogue e-POWER utilise un moteur turbo de 1,5 litre comme générateur, tandis que deux moteurs électriques assurent exclusivement la propulsion.

Le système développe une puissance combinée de 225 chevaux et comprend de série un rouage intégral électrique au Canada.

Les prix iront de 42 845 $ pour le SV à 53 845$ pour le Platine

Une quatrième génération essentielle pour Nissan

Le Nissan Rogue est devenu un modèle particulièrement important pour le constructeur au Canada. Arrivé sur notre marché à la fin de 2007, le VUS compact a depuis dépassé les 500 000 exemplaires vendus au pays.

Sa quatrième génération marque toutefois un changement beaucoup plus important que le simple renouvellement du modèle. Pour la première fois au Canada, le Rogue sera proposé avec la technologie hybride e-POWER de Nissan. Le système n’est pourtant pas nouveau à l’échelle mondiale : Nissan l’utilise depuis 2016 et affirme avoir vendu près de deux millions de véhicules e-POWER dans 68 pays.

Le Rogue e-POWER arrivera chez les concessionnaires canadiens à l’automne 2026, d’abord en version SR. Les déclinaisons SV, SV Premium et Platine doivent ensuite compléter la gamme au début de 2027.

Version PDSF Prix de vente Disponibilité SV TI 39 998 $ 42 845 $ Début de 2027 SV Premium, TI 42 998 $ 45 845 $ Début de 2027 SR TI 47 998 $ 50 845 $ Automne 2026 Platine, TI 50 998 $ 53 845 $ Début de 2027

Comment fonctionne la motorisation e-POWER?

C’est ici que le Rogue se distingue d’un véhicule hybride conventionnel.

Sous le capot se trouve un moteur trois cylindres turbo de 1,5 litre développant 148 chevaux et 171 lb-pi de couple. Pourtant, cette mécanique n’est reliée mécaniquement à aucune des roues. Son unique fonction consiste à produire l’électricité nécessaire au fonctionnement du véhicule.

Autrement dit, le moteur à essence agit essentiellement comme une génératrice embarquée. L’énergie produite peut alimenter les moteurs électriques ou être stockée temporairement dans une petite batterie de 1,67 kWh. Lorsque la charge de cette batterie est suffisante, le moteur thermique peut même s’arrêter complètement. Nissan annonce par ailleurs un rendement thermique de 42 % pour ce moteur.

Il n’y a donc aucune transmission conventionnelle entre le moteur à essence et les roues.

La propulsion est toujours électrique. Un moteur électrique synchrone à aimants permanents installé à l’avant développe 202 chevaux et 243 lb-pi, alors qu’un deuxième moteur monté sur l’essieu arrière fournit 134 chevaux et 144 lb-pi. La puissance combinée du système atteint 225 chevaux.

Cette architecture donne au e-POWER un fonctionnement différent de celui d’un hybride traditionnel, où le moteur à essence peut participer directement à la propulsion. Dans le Rogue, la conduite est toujours confiée aux moteurs électriques.

Un rouage intégral entièrement électrique

Tous les Rogue e-POWER vendus au Canada profiteront d’un rouage intégral électrique de série.

Puisque chaque essieu possède son propre moteur électrique, il n’est pas nécessaire d’utiliser un arbre de transmission mécanique entre l’avant et l’arrière. Le système peut plutôt faire varier continuellement la distribution du couple entre les deux essieux.

Nissan utilise également cette architecture pour agir sur le comportement du véhicule. En virage, le système peut appliquer un léger freinage aux roues intérieures afin d’améliorer la précision de la trajectoire.

Le conducteur profitera également du système e-Pedal, qui augmente la récupération d’énergie lorsque l’accélérateur est relâché et permet de ralentir le Rogue jusqu’à l’arrêt complet. Donc, un véritable système de conduite à une pédale. La fonction Smooth Stop module quant à elle automatiquement le freinage dans les derniers instants d’un arrêt afin de réduire le mouvement de tête des occupants.

6,2 L/100 km malgré le rouage intégral

Cette approche doit surtout permettre à Nissan de réduire substantiellement la consommation de son VUS compact.

Les estimations fournies font état d’une consommation de 5,9 L/100 km en ville, 6,7 L/100 km sur route et 6,2 L/100 km en cycle combiné.

Le comportement attendu est donc assez différent de celui d’un véhicule à essence conventionnel : les moteurs électriques procurent directement le couple aux roues, alors que le moteur thermique peut fonctionner indépendamment de la vitesse du véhicule afin de produire l’électricité nécessaire.

Et contrairement à un hybride rechargeable, le conducteur n’a aucune recharge à effectuer. L’essence demeure la seule source d’énergie externe du Rogue e-POWER. On peut toutefois s’attendre à une version hybride rechargeable avec une batterie plus grande dans les années à venir avec une véritable autonomie électrique.

Un Rogue au style plus affirmé

Visuellement, le nouveau Rogue adopte une posture plus large et plus athlétique. La partie avant se démarque notamment par une nouvelle calandre hexagonale à motif en nid d’abeille intégrant les phares à DEL. Sur ce point, le Rogue fait le pont entre les électriques Aryia et LEAF avec le Sentra renouvelée l’an dernier.

La version SR accentue le caractère sportif avec des boucliers spécifiques, ses propres jantes de 19 pouces et plusieurs éléments noir lustré. Les versions SV et SV Premium, ont des jantes de 18 pouces alors que la Platine est sur le 19 pouces. De profil, les angles s’invitent un peu comme sur le Hyundai Tucson. On retrouve une collection d’arêtes franches qui sculptent la carrosserie.

À l’arrière, le thème des angles est reconduit avec notamment une bande de DEL entre les feux pour une signature visuelle plus forte. Trois nouvelles couleurs apparaissent également au catalogue : Bleu Horizon nacré métallisé, Alpine métallisé et Aurora Dune nacré. En fonction de la couleur choisie, il sera possible d’avoir le toit peint en noir en option.

Plus technologique à bord

Le passage à cette nouvelle génération s’accompagne également d’une importante modernisation de l’habitacle. Le tout est passablement plus moderne avec un look audacieux. À abord des versions SR et Platine, le luxe est réel avec un recouvrement presque intégral de cuir pour les sièges, les portières et le tableau de bord. Le tout est dynamique et élégant à la fois.

Une instrumentation numérique de 12,3 pouces est offerte de série, tout comme un écran tactile de même dimension. Les versions SR et Platine passent à des écrans de 14,3 pouces et ajoutent Google intégré, donnant notamment accès à Google Maps, au Play Store et à Google Gemini. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont également proposés.

À la base du tableau de bord, on retrouve toujours des commandes physiques pour la gestion de la climatisation. Le Rogue reçoit aussi un nouveau chargeur sans fil magnétique Qi2 de 15 W, tandis que la version Platine en possède deux. Le système audio Bose à 10 haut-parleurs est réservé à cette dernière. Bonne note également quant aux espaces de rangement qui sont nombreux.

ProPILOT et nouvelles caméras

Nissan profite aussi du renouvellement pour faire évoluer ProPILOT Assist. Le système reçoit notamment un nouveau radar avant ainsi qu’une caméra dont le champ de vision est élargi de 20 %.

Le système Intelligent Around View HD 3D livrable propose plusieurs affichages supplémentaires. Une vue peut virtuellement rendre le véhicule transparent, alors que Front Wide View améliore la visibilité aux intersections. Invisible Hood View permet pour sa part de visualiser virtuellement la zone située sous l’avant du véhicule, notamment pour mieux positionner les roues à proximité d’un obstacle.

Toujours pensé pour la famille

Malgré l’arrivée d’une motorisation nettement différente, le Rogue conserve son orientation familiale. Les portières arrière peuvent notamment s’ouvrir à près de 90 degrés et Nissan prévoit cinq points d’ancrage LATCH à l’arrière. La configuration permet même d’installer un siège d’enfant à la position centrale avec LATCH et vise à faciliter l’installation de trois sièges d’enfant sur la deuxième rangée.

Le volume de chargement atteint 880,7 litres derrière la deuxième rangée et 1 866,1 litres lorsque celle-ci est rabattue. Une garniture de hayon plus mince permet également de récupérer environ 44 mm de longueur utiles dans le coffre.

Bientôt à l’essai

Nous aurons le plaisir de mettre le nouveau Nissan Rogue e-Power Hybrid 2027 à l’essai. Restez à l’affut sur écoloauto.com pour plus de détails.