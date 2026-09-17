Le plan de Volvo pour 13 nouveaux véhicules d’ici 2030 ouvre la porte au retour des familiales!

Volvo lancera 13 véhicules d’ici 2030 tout en développant des gammes distinctes pour les marchés occidentaux et chinois, avec des motorisations électriques et hybrides.

Volvo prévoit lancer 13 nouveaux véhicules d’ici 2030, soit sept pour les marchés occidentaux et six pour la Chine.

Les modèles occidentaux utiliseront les architectures SPA2 et SPA3, tandis que la Chine recevra des produits développés localement.

Volvo prévoit d’autres véhicules électriques, des systèmes hybrides de troisième génération ainsi que de nouvelles berlines, familiales et VUS.

Volvo Cars se prépare à lancer 13 nouveaux véhicules d’ici la fin de 2030, combinant des motorisations électriques et hybrides à une stratégie de produits davantage adaptée aux particularités de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de la Chine.

Sept des nouveaux modèles sont destinés aux marchés occidentaux, tandis que six seront développés expressément pour la Chine. Volvo affirme que les différences réglementaires, les droits de douane, les exigences technologiques et les préférences variables des consommateurs motivent cette approche régionale.

Les véhicules destinés aux marchés occidentaux utiliseront les architectures SPA2 et SPA3 de Volvo ainsi que la plateforme informatique HuginCore. L’architecture SPA2 sert actuellement de base à des véhicules comme le VUS EX90 et la berline ES90, tandis que la SPA3 sous-tend l’EX60.

Volvo devrait proposer une gamme entièrement électrique en Europe d’ici 2030. Toutefois, l’entreprise entend également répondre aux besoins des marchés qui mettent plus de temps à adopter l’électrification complète. Alexander Petrofski, chef de la technologie chez Volvo, a déclaré que certains véhicules pourraient ainsi être offerts avec des motorisations entièrement électriques, hybrides rechargeables et hybrides.

Le programme de produits pourrait également offrir une plus grande variété de carrosseries. Volvo a confirmé son intention de proposer de nouveaux types de carrosseries « basses » et « hautes », une terminologie qui pourrait désigner des berlines et des familiales aux côtés des VUS. L’entreprise envisage également des véhicules plus imposants que ses modèles phares XC90 et EX90.

La Chine suivra un parcours de développement distinct. Volvo prévoit collaborer avec sa société mère Geely sur des architectures communes et une infrastructure technologique spécialisée destinée aux produits du marché chinois. Volvo commercialise déjà la fourgonnette EM90 exclusivement en Chine — un produit qui devrait éventuellement être envisagé pour l’Amérique du Nord. Si les familiales sont de retour, les minifourgonnettes pourraient l’être aussi.

Un partage accru des composants entre tous les modèles constituera un autre volet du programme. Volvo vise un taux de pièces communes de 30 %, comparativement à environ 10 % actuellement, alors que l’entreprise cherche à réduire ses coûts de développement et à exploiter davantage ses architectures existantes.

L’électrification demeure au cœur de la stratégie, bien que Volvo maintienne plusieurs options de motorisation. Le constructeur prévoit doubler sa part du marché des véhicules électriques tout en développant un système hybride de troisième génération pour les clients qui ne sont pas encore tout à fait prêts à renoncer à l’or noir.

Les récentes mises à jour apportées aux modèles hybrides rechargeables donnent un aperçu de cette approche. Volvo a augmenté la capacité des batteries des XC60 et XC90 hybrides rechargeables, prolongeant ainsi leur autonomie entièrement électrique disponible.

Des changements de design sont également à venir. Thomas Ingenlath est revenu diriger les activités de design de Volvo après son passage chez Polestar. Un concept prévu pour 2027, l’année du 100e anniversaire de Volvo, devrait donner un avant-goût de la prochaine orientation stylistique de l’entreprise.

Le chef de la direction de Volvo, Håkan Samuelsson, a déclaré que les « salles d’exposition auront une apparence très différente en 2030 ». Le constructeur prépare également un modèle commercial simplifié comprenant une tarification transparente, des offres rationalisées et des configurations de véhicules conçues pour accélérer les livraisons.

Source: Autocar