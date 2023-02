Nissan Pathfinder 2023 : écolo ou pas?

Le Nissan Pathfinder 2023 se détaille à partir de 48 168 $, frais de transport et de préparation inclus.

Habitacle spacieux et confortable, moteur V6 peu gourmand, bonne capacité de remorquage.

Roulement un peu ferme, piliers avant un peu trop larges, pas de motorisation hybride.

La famille s’agrandit, ou grandit vite, et c’est le temps de changer de véhicule. Un utilitaire compact serait un choix raisonnablement écologique, mais côté espace et polyvalence, c’est juste. On se rabat donc vers un utilitaire intermédiaire à trois rangées de sièges comme le Nissan Pathfinder 2023.

Le Pathfinder a subi une refonte majeure l’an dernier, alors il est encore très nouveau. Toutefois, comment se compare-t-il vis-à-vis de la concurrence, et surtout, représente-t-il un choix écolo?

D’abord, contrairement à certains rivaux comme le Ford Explorer et le Toyota Highlander, il n’est pas disponible avec une motorisation hybride ni hybride rechargeable. On s’en tient donc au bon vieux moteur V6 atmosphérique de 3,5 litres, qui développe 284 chevaux et un couple de 259 livres-pied. Si l’on se sent généreux envers les pauvres compagnies pétrolières, on peut ravitailler à l’essence super afin de profiter de 295 chevaux et 270 livres-pied. On gage un p’tit deux qu’en conduite normale, personne ne remarquera ces étalons supplémentaires. En revanche, la capacité de remorquage de 2 922 kilogrammes ou 6 000 livres est supérieure à la moyenne du segment.

Qu’importe, les cotes ville/route/mixte du Nissan Pathfinder 2023 s’élèvent à 11,6 / 9,2 / 10,5 L/100 km, bien que l’édition Rock Creek essayée cette fois-ci voit ses cotes augmenter légèrement à 11,9 / 10,0 / 11,1 L/100 km, et nous avons observé une consommation de 12,1 L/100 km durant notre parcours, alors que le véhicule était chaussé de pneus d’hiver. En général, la moyenne mixte a baissé de deux dixièmes par rapport à la génération précédente de l’utilitaire.

La bonne nouvelle, c’est l’arrivée d’une nouvelle boîte automatique à neuf rapports, venant remplacer la boîte à variation continue qui équipait l’ancien Pathfinder, qui a connu sa part de problèmes de fiabilité lors des premières années de commercialisation de cette génération. Avec la nouvelle boîte à neuf rapports, on a rehaussé l’agrément de conduite, alors qu’elle exploite bien la puissance du V6.

De plus, la consommation Nissan Pathfinder 2023 figure parmi les moins énergivores non hybrides du segment, entourés de modèles équipés de moteurs à quatre cylindres turbocompressés. Les cotes mixtes de ses concurrents, y compris le Chevrolet Traverse, le Honda Pilot, le Volkswagen Atlas, le Hyundai Palisade, le Kia Telluride, le Mazda CX-9, le Subaru Ascent et le Dodge Durango, varient entre 9,9 et 11,9 L/100 km, alors que l’Explorer hybride affiche une cote de 9,6 L/100 km et le Highlander hybride est seul dans son monde avec sa moyenne mixte de 6,7 L/100 km.

Le Pathfinder Rock Creek est la nouveauté cette année, ajoutant de l’équipement et une teinte de carrosserie exclusive afin de conférer à l’utilitaire une apparence plus aventurière. L’édition spéciale comprend une suspension hors route relevée de 16 millimètres (5/8 de pouce), des jantes en alliage de 18 pouces arborant un style de type « beadlock », une galerie de toit tubulaire, une calandre assombrie, des sièges en tissu et en similicuir avec broderies Rock Creek, des surpiqûres orange dans l’habitacle ainsi qu’un système de caméras à vue périphérique avec un mode tout terrain. La peinture Sable baja est uniquement disponible sur la version Rock Creek, avec ou sans le toit peint en noir.

Le design intérieur est moderne, avec des formes angulaires, une qualité de finition honnête et un écran tactile flottant sur la planche de bord. Les garnitures noir reluisant ramasseront toutefois la poussière, surtout si l’on se promène hors des sentiers battus comme il se doit dans la version Rock Creek. Les commandes sont toutefois ergonomiques, on l’on profite de plusieurs espaces de rangement. Enfin, le système de climatisation automatique s’ajuste avec précision à la température désirée, alors que dans l’ancienne génération du Pathfinder, on obtenait bêtement de l’air froid sous 18,5 degrés, et de l’air chaud au-dessus de ce réglage.

Dans le Nissan Pathfinder 2023, on peut asseoir jusqu’à huit personnes, ou sept en option en choisissant les sièges capitaine de deuxième rangée. Une bonne note pour le confort, mais aussi la visibilité pour tous les passagers alors que l’assise de chaque rangée est légèrement plus élevée que celle en avant. Comme au théâtre. Des porte-gobelets se trouvent aussi dans toutes les rangées de sièges, de même que des prises USB, permettant à tout le monde de garder leurs appareils rechargés. Le volume cargo se situe dans la moyenne du segment, à 470 litres derrière la troisième rangée, 1 274 derrière la deuxième et 2 421 derrière la première.

Le Pathfinder se détaille à partir de 48 168 $ incluant les frais de transport et de préparation et autres frais obligatoires, alors que l’édition Rock Creek est disponible à partir de 54 333 $ et la version Platinum au sommet de la gamme, 60 283 $. La moitié de ses rivaux affichent des prix de base moins élevés, mais la plupart finissent par coûter plus cher que le Nissan dans leurs déclinaisons les mieux équipées.

Alors, est-il écolo, le Nissan Pathfinder 2023? Étant donné qu’il est équipé d’un moteur V6 tout en figurant parmi les moins énergivores du segment, il faut avouer que c’est le cas. Bien sûr, il ne peut rivaliser avec la motorisation hybride du Toyota Highlander côté consommation, mais le Pathfinder est plus satisfaisant à conduire. Pour le reste, il s’agit d’un utilitaire intermédiaire à trois rangées très polyvalent, confortable, et dans la moyenne de segment en ce qui concerne l’espace, l’utilisation du système de navigation et la qualité de roulement. Bref, il ne domine personne dans son segment, mais ne fait rien de mal non plus.