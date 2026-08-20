La fin serait proche pour le BMW XM

BMW a joué gros en lançant le XM il y a quatre ans. Le premier véhicule conçu de A à Z par la division M depuis 1978, c’est-à-dire sans reprendre la carrosserie d’un modèle existant, ne se vend pas comme prévu et pourrait bien tirer sa révérence plus tôt que prévu.

Seulement 7608 exemplaires vendus mondialement en 2025, le pire résultat chez BMW

Les ventes ont chuté de 22,4 % au cours du premier semestre de 2026

Aucun signe d’une deuxième génération n’a été observé jusqu’ici

Un échec commercial

Selon ce que rapporte le site d’Automotive News, l’avenir du BMW XM est loin d’être assuré, principalement en raison de sa faible performance en Chine, un marché sur lequel BMW comptait beaucoup. En effet, la compagnie anticipait que 23 % des ventes du modèle se produiraient là-bas.

Les choses ne vont guère mieux aux États-Unis, qui devaient être le principal marché du VUS avec 26 % des ventes anticipées. Concrètement, la demande a reculé de 4,9 % en 2025, avec seulement 1878 exemplaires vendus.

Et l’un des signes qui ne mentent pas, c’est que rien n’annonce la préparation d’une deuxième génération. Pas de photos d’espions, pas de véhicules aperçus à l’essai, rien. En fait, rien n’indique non plus que le BMW XM aura droit au traitement Neue Klasse que la compagnie promet pour une quarantaine de modèles d’ici la fin de 2027.

Prévisible depuis le départ

Honnêtement, nous aurions pu prédire le sort du BMW XM le jour de son lancement. Ce modèle, même s’il est techniquement extraordinaire, n’offre pas grand-chose de plus que le X5 PHEV ou que n’importe quelle version du X7, y compris l’Alpina XB7.

Ajoutez à cela un prix de départ particulièrement salé, et vous vous retrouvez avec un véhicule trop cher pour ce qu’il apporte de réellement distinctif par rapport au reste de la gamme.

BMW a beau avoir réparti les coûts de développement du XM en partageant sa mécanique hybride rechargeable à moteur V8 avec la M5, ça ne suffit visiblement pas à justifier une suite pour ce modèle devenu trop marginal.

Une pièce de collection ? Oui, mais garé dans un garage, assurément, car personne ne voudra assumer les frais d’entretien de ce véhicule à long terme.

Notez que BMW n’a rien annoncé officiellement concernant ce modèle. La compagnie pourrait bien nous réserver une surprise. Ce serait cependant étonnant.

Avec une gamme appelée à se transformer radicalement et à adopter une nouvelle image, le XM va bientôt détonner. Voilà pourquoi il pourrait bien disparaître tranquillement.