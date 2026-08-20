Genesis dévoile le GV90, un VUS électrique offrant des portières antagonistes et une configuration à quatre places

Le GV90 repose sur une plateforme unique et utilise une batterie exclusive de 123 kWh.

Deux versions sont proposées : GV90 et GV90 Neolun.

Le Neolun est équipé de portières antagonistes électriques sans montant central.

Deux ans après avoir dévoilé le concept Neolun, Genesis s’apprête à lancer le GV90, un nouveau VUS électrique phare destiné à rivaliser avec les modèles les plus luxueux du marché.

En effet, la version de série du GV90, très fidèle au concept, repoussera les limites du luxe pour le constructeur sud-coréen.

Le GV90 propose notamment plusieurs finitions intérieures d’exception, dont du cuir semi-aniline, de véritables boiseries, du cachemire de laine ainsi que de la pierre véritable.

La caractéristique la plus marquante de l’habitacle est réservée à la version haut de gamme GV90 Neolun : des portières antagonistes motorisées qui s’ouvrent en sens opposé.

Grâce à l’absence de montant B et à des charnières spécialement conçues, les portes avant et arrière s’ouvrent et se ferment de manière totalement indépendante. Lorsque toutes les portes sont ouvertes, tout le flanc du véhicule est dégagé de l’avant à l’arrière, sans aucun pilier pour obstruer la vue ou gêner l’accès à bord.

Afin de préserver la sécurité des occupants en cas de collision latérale, Genesis a intégré deux poutres en acier haute résistance aux points d’ancrage des portes avec la carrosserie. Le constructeur a également augmenté l’épaisseur du châssis de 50 % pour mieux absorber et répartir les forces d’impact.

Le GV90 inaugure également le tout premier coussin gonflable de toit. Déployé sur l’ensemble de la surface en cas de capotage, il empêche l’éjection des passagers à travers le toit panoramique.

D’autres coussins gonflables sont logés dans l’assise des sièges pour éviter le phénomène de sous-marinage sous la ceinture de sécurité.

Le véhicule intègre aussi un système de surveillance qui s’appuie sur des capteurs pour analyser le gabarit des occupants et leur posture, avant et pendant un impact. Ce dispositif peut également avertir le conducteur si des passagers ne portent pas leur ceinture correctement.

Enfin, Genesis a renforcé la protection de la batterie contre les chocs physiques et l’emballement thermique.

Un habitacle opulent

À l’intérieur, le GV90 met en valeur une riche variété de textures et de matériaux, avec de série une sellerie en cuir semi-aniline, complétée en option par de véritables boiseries, des touches de pierre et du cachemire de laine.

Fidèle à ses habitudes, Genesis proposera plusieurs agencements de couleurs pour l’habitacle, notamment des combinaisons bicolores vert et bleu, noir et gris, ainsi que violet et beige.

Tandis que le GV90 de base offre un aménagement à trois rangées de sièges, la déclinaison Neolun peut recevoir une configuration à quatre places dotée de sièges arrière avec repose-jambes extensibles et une fonction de massage plus poussée que sur tout autre modèle Genesis précédent.

Plus impressionnante encore, une cloison vitrée sépare l’espace passagers du coffre pour réduire les bruits de roulement, tandis que le plancher arrière s’habille d’un placage de bois véritable. Ce plancher intègre un système de chauffage par rayonnement, au même titre que les accoudoirs et les garnitures de portes, à l’avant comme à l’arrière.

Pour garantir l’intimité des passagers arrière, des stores intégrés équipent les fenêtres, accompagnés d’un toit en verre électrochrome pouvant s’opacifier selon six zones distinctes.

L’ensemble à quatre places comprend également un réfrigérateur arrière ainsi que des tablettes escamotables pour faciliter le travail ou les repas à bord.

À l’avant, le GV90 dispose d’un écran central qui mesure 23,6 pouces la plupart du temps, mais qui peut s’élever davantage hors de la planche de bord à l’arrêt pour offrir une diagonale de 24,6 pouces.

Cet écran fonctionne avec le système d’infodivertissement Pleos, le tout dernier de la marque, reposant sur Android Automotive — une première pour le groupe Hyundai.

Le GV90 délaisse le combiné d’instruments classique au profit d’un affichage tête haute de 25 pouces projetant les données de conduite essentielles directement sur le pare-brise.

À l’instar de nombreux véhicules électriques, le bouton de démarrage disparaît : une simple pression sur la pédale de frein suffit pour mettre le véhicule en marche.

Comme sur la G90, cette action entraîne la fermeture automatique de la porte conducteur. Le GV90 va encore plus loin : la molette centrale pivote en position, les haut-parleurs d’aigus intégrés au tableau de bord se déploient, et le sélecteur de vitesses monté sur la colonne de direction quitte sa position de repos verticale pour s’aligner à droite du volant.

Un éclairage d’ambiance raffiné met en valeur les lignes intérieures tout en indiquant discrètement l’état de différentes fonctionnalités du véhicule.

Un extérieur tout en retenue

De l’extérieur, le Genesis GV90 mise sur le minimalisme. La marque s’est inspirée des jarres de lune traditionnelles coréennes, une céramique épurée qui délaisse les ornements pour mettre en valeur la pureté des formes.

Cette approche s’observe dans l’utilisation mesurée des touches de chrome, limitées pour l’essentiel à la calandre avant et au contour supérieur des vitres latérales.

À l’avant, le GV90 reste fidèle au concept Neolun avec sa double bande lumineuse en V qui traverse la calandre d’un passage de roue à l’autre.

Fait intéressant, les blocs optiques principaux restent invisibles, ce qui accentue l’allure de véhicule conceptuel du GV90.

De profil, le grand VUS conserve la signature visuelle de Genesis avec ses rappels de clignotants formant deux lignes parallèles sur les ailes avant. Des jantes de 22 et 24 pouces seront offertes, ces dernières étant pratiquement identiques à celles du concept.

À l’arrière, le design est d’une grande sobriété, avec deux bandes lumineuses parallèles enveloppant la carrosserie et une lunette arrière étroite entièrement encastrée dans le hayon.

Une plateforme dédiée

Le Genesis GV90 partage peu d’éléments avec les autres modèles électriques de la marque puisqu’il repose sur une plateforme sur mesure baptisée eMP.

Sa batterie de 123,5 kWh est elle aussi exclusive et n’équipe aucun autre véhicule du groupe Hyundai. Selon le constructeur, cette unité devrait procurer au GV90 une autonomie d’environ 500 kilomètres dans sa version standard à sept places.

À l’image des autres véhicules électriques signés Genesis, ce modèle phare utilise une architecture électrique de 800 volts permettant de faire passer la charge de 10 à 80 % en 22 minutes sur une borne rapide de 350 kW.

Grâce à deux moteurs électriques équipés de différentiels à glissement limité électroniques (e-LSD), le GV90 développe jusqu’à 657 chevaux et 590 lb-pi de couple, transmis aux roues disposant de la meilleure adhérence.

Le comportement routier est géré par une suspension pneumatique multichambre qui s’adapte à l’état de la chaussée et au style de conduite, complétée par un système de roues arrière directrices offrant un rayon de braquage comparable à celui d’une berline intermédiaire.

Le freinage est assuré à l’avant par des étriers monoblocs à quatre pistons.

Les prix ainsi que les derniers détails techniques seront dévoilés à l’approche de la date de commercialisation, qui demeure pour l’instant inconnue.