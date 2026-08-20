Un million pour rendre réel le char d’assaut Nightshark de GTA V

Les amateurs du jeu vidéo Grand Theft Auto (GTA) connaissent bien le HVY Nightshark, ce mastodonte blindé qu’on retrouve dans cet univers… et dans le garage de tout joueur qui parvient à se le payer en avançant dans le jeu. Dans l’univers virtuel de Los Santos (GTA V), il faut débourser 1 245 000 $ pour se le procurer chez Warstock Cache & Carry. Désormais, il existe pour vrai. Quelqu’un a déboursé un million USD pour en créer une réplique 100 % fonctionnelle.

Le constructeur letton Dartz signe cette réplique grandeur nature

Le véhicule doit faire ses débuts à Miami en novembre 2026

Son dévoilement coïncidera avec le lancement de GTA VI, prévu le 19 novembre

Oui, vous avez bien lu.

La boucle est bouclée

L’histoire est particulièrement savoureuse, puisque l’idée du véhicule Nightshark n’est pas née de nulle part.

Lorsque Rockstar Games l’a introduit dans la version en ligne de GTA en 2017, le studio s’était largement inspiré du Dartz Kombat T-98, un véritable véhicule blindé fabriqué par l’entreprise lettonne. Près d’une décennie plus tard, c’est justement Dartz qui referme la boucle en construisant une version bien réelle de l’interprétation fictive que Rockstar avait faite de son propre produit. Le fondateur de la compagnie, Leonard Yankelovich, avait d’ailleurs trouvé très flatteur le fait que Rockstar Games s’était inspiré de l’une de ses créations pour concevoir un véhicule pour son jeu vidéo.

Il vient ici, à son tour, de faire un clin d’œil au créateur du jeu.

Dans ledit jeu, le véhicule Nightshark est extraordinaire. Doté d’un blindage capable d’encaisser près d’une trentaine de missiles à tête chercheuse, il est également armé de mitrailleuses rétractables logées dans le pare-chocs avant et peut même tracter une remorque antiaérienne.

Évidemment, ce n’est pas le genre d’options qu’on rend disponibles au commun des mortels.

Dévoilement à Miami

La prochaine mouture du jeu GTA, la sixième, se déroulera dans l’univers fictif de Vice City, à l’intérieur de l’état tout aussi fictif de Leonida. Le tout fait référence à Miami et à la Floride.

Le modèle réel, dont les détails précis et le nom officiel demeurent secrets, va faire ses débuts publics à Miami en novembre, lors de la semaine de lancement de GTA VI. Notez que nous n’avons pas encore vu la version. L’annonce concernant le dévoilement est d’ailleurs amusante, elle qui dit : « Vous l’avez déjà conduit, mais vous ne l’avez jamais vu. »

Le jeu tant attendu doit finalement arriver le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

À défaut de pouvoir se payer la réplique, pariez qu’une autre version jouable apparaîtra quelque part dans l’univers de GTA VI.