Présenté à Sainte-Claire, le H3-45 électrique peut transporter jusqu’à 52 passagers et est propulsé par une motorisation Volvo alimentée par six blocs de batteries.

Prevost annonce jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie pour son premier autocar entièrement électrique.

Les batteries offrent une capacité totale de 540 kWh, dont 459 kWh utilisables.

La recharge de 20 à 80 % prendrait environ 55 minutes en CCS1 ou 35 minutes en MCS, selon le constructeur.

Prevost ajoute une motorisation entièrement électrique à sa gamme d’autocars. Dévoilé le 26 novembre à son usine de Sainte-Claire, au Québec, le H3-45 électrique reprend la plateforme de la série H et peut accueillir jusqu’à 52 passagers. Le constructeur annonce une autonomie maximale de 400 kilomètres, variable selon les conditions d’utilisation.

Dans son communiqué, Prevost présente ce lancement comme une réponse aux besoins exprimés par certains clients. François Tremblay, président de Prevost et du Groupe Volvo Canada, souligne également le développement de l’expertise et des emplois liés à l’électrification au sein de l’entreprise.

Une motorisation Volvo de 450 kW

Le H3-45 électrique utilise deux moteurs électriques d’une puissance nominale de 450 kW chacun. Ils sont jumelés à une boîte de vitesses automatique à huit rapports et à un système de freinage régénératif qui récupère de l’énergie lors des décélérations.

Six blocs lithium-ion Volvo Cube 2 fournissent 459 kWh d’énergie utilisable. Leur refroidissement par liquide vise à maintenir les batteries dans une plage de température favorable à leur fonctionnement. Prevost souhaite ainsi conserver le confort et l’environnement de conduite de ses autocars tout en modifiant leur mode de propulsion.

Deux possibilités de recharge rapide

La fiche technique précise que la capacité totale atteint 540 kWh. Le véhicule prend en charge la recharge CCS1 jusqu’à 350 kW, ainsi que le standard MCS destiné aux véhicules lourds.

Prevost annonce environ 55 minutes pour passer de 20 à 80 % en CCS1 et environ 35 minutes en MCS. Ces données donnent aux exploitants des repères pour organiser les périodes de recharge entre les trajets.

Une précision pour l’hiver

La propulsion électrique élimine les émissions à l’échappement du moteur diesel. Prevost indique toutefois qu’un chauffage d’appoint au diesel est offert en option pour les conditions froides. Lorsque cet appareil fonctionne, il émet des émissions.

Pour les transporteurs, l’intérêt du modèle dépendra notamment de la longueur des parcours, des périodes d’immobilisation et de l’accès à une borne adaptée. Le communiqué de lancement ne précise ni le prix de vente ni le calendrier détaillé des premières livraisons.

Sources : Communiqué de Prevost et fiche technique du H3-45 électrique