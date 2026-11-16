Les premiers signaux de virage étaient des bras et des drapeaux mécaniques.

Buick a fait du clignotant électrique un équipement de série dès 1939.

Aujourd’hui, le clignotant dialogue avec les capteurs du véhicule et peut même écrire sur la chaussée.

Éléments de sécurité essentiels, ils servent bien sûr à indiquer nos intentions sur la route, mais aussi à connaître celles des autres (lorsqu’ils les utilisent).

Une techno, vraiment ?

On pourrait croire que le clignotant n’a rien de technologique. Ce n’est qu’une lumière qui s’allume et s’éteint, après tout. Pourtant, il a plus d’un siècle d’évolution derrière, et il est aujourd’hui relié à des systèmes électroniques bien plus sophistiqués.

À la question « est-ce que les clignotants ont évolué au fil des décennies ? », la réponse est « oui, et bien plus qu’on ne pourrait le croire. »

Des bras, des drapeaux et des flèches

Aux débuts de l’automobile, on signalait ses intentions en sortant le bras par la fenêtre. Vers 1914, l’actrice Florence Lawrence, vedette du cinéma muet née à Hamilton, en Ontario, conçoit un bras de signalisation. Il s’agissait d’un petit drapeau fixé à l’arrière de sa voiture, qui se relevait ou s’abaissait à l’aide d’un bouton. Elle n’a jamais breveté son invention.

En Europe, ce sont les « trafficators » qui s’imposent. Ces flèches articulées sortent de la carrosserie, souvent du pilier central. On y ajoute un éclairage dès 1908, mais leur déploiement demeure d’abord mécanique. Les commandes électriques apparaissent ensuite, notamment dans les années 1920. On en verra sur des voitures européennes jusque dans les années 1950.

La lumière qui clignote

Le vrai tournant (!) survient en 1939, quand Buick rend son système Flash-Way de série sur tous ses modèles. Les feux ne clignotent qu’à l’arrière à ce moment-là, et la commande est montée sur la colonne de direction. Il faudra attendre le milieu des années 1950 pour que le clignotant électrique devienne la norme sur les voitures américaines.

Vient ensuite la question de la couleur. À l’avant, les clignotants blancs cèdent progressivement la place à l’ambre. À l’arrière, l’Amérique du Nord autorise toujours le rouge ou l’ambre, tandis que l’Europe impose l’ambre. En 1965, la Ford Thunderbird popularise aussi le clignotant séquentiel, dont les sections s’allument l’une après l’autre. Cette technologie est toujours utilisée chez Ford, notamment avec la Mustang.

Innover lorsqu’on ne pense plus que c’est possible

Au moment où l’on imagine que les clignotants ne peuvent plus offrir rien de nouveau, une technologie novatrice est lancée. Il y a eu celle où le phare de jour s’éteint du côté où le clignotant est actionné, lorsque celui-ci utilise le même bloc optique. Cela permet aux usagers arrivant en sens inverse de voir clairement le clignotant, ce qui serait plus difficile avec le phare de jour allumé.

Nous avons aussi vu apparaître le clignotant temporaire, celui qui clignote 3, 4 ou 5 fois lorsqu’on y va d’une simple pression sur le levier. Ça facilite les changements de voie sur l’autoroute.

Le clignotant qui veille sur vous

Depuis quelques années, une autre salve d’innovations a changé l’impact des clignotants. Il faut réaliser qu’aujourd’hui, ces derniers sont désormais branchés sur les capteurs du véhicule. Si vous l’actionnez alors qu’une voiture se trouve dans votre angle mort, le système vous avertit par un signal sonore ou lumineux. Certains vont plus loin. Dès 2011, Infiniti proposait sur sa berline M un système qui freinait sélectivement certaines roues pour ramener la voiture dans sa voie afin d’éviter une collision.

Aujourd’hui, plusieurs systèmes agissent sur la direction.

Les systèmes d’aide au maintien dans la voie tiennent aussi compte de l’utilisation du clignotant. Lorsqu’il est activé, ils comprennent que le conducteur souhaite changer de voie et évitent généralement de corriger sa trajectoire.

Audi écrit sur la chaussée

La plus récente innovation nous vient d’Audi. Sur le nouveau Q9, les clignotants projettent un signal stylisé directement sur la chaussée, bien visible pour les piétons, les cyclistes et les autres automobilistes. Les feux à DELO (diodes électroluminescentes organiques) peuvent également afficher une signature lumineuse en forme de triangle de danger pour avertir les autres usagers d’une panne ou d’un accident. Il faudra s’y habituer, mais l’idée pourrait éviter des collisions.

Comme vous venez de le constater, le clignotant a fait un sacré bout de chemin depuis le début des années 1900. Et assurément, nous n’avons pas fini de le voir évoluer.

Il ne reste plus qu’à convaincre tout le monde de s’en servir.