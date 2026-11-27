Techniquement, le véhicule de cet essai devait disparaître en 2024 avec le lancement de son alter ego électrique, l’EX90. Volvo s’était déjà engagé corps et âme dans l’électrification, et ce bon vieux XC90, introduit en 2015, devait céder sa place à un véhicule entièrement électrique. Le monde change, mais pas aussi vite que Volvo le pensait. Le constructeur doit donc prolonger la carrière du XC90 pour assurer la transition. Et malgré son âge vénérable, il a encore de la mine dans le crayon.

Pour :

Qualité de la présentation intérieure

Comportement routier

Autonomie électrique

Contre :

Rouage à propulsion uniquement en mode électrique

Fiabilité toujours discutable

Relève temporaire de l’EX90

Design du Volvo XC90 2028 : retour sur 2025

Le XC90 de deuxième génération est avec nous depuis 2015, pour l’année-modèle 2016. Exemple du design typiquement suédois, il incarne le sommet du luxe chez Volvo. Comme c’est toujours le cas chez ce constructeur, on fait preuve d’audace tout en conservant une belle réserve qui garantit presque que les lignes ne vieilliront pas. Dans le cas de ce XC90, c’est bien vrai. Même s’il est actuellement l’un des plus vieux véhicules sur le marché, ses traits généraux n’ont que peu à envier à la concurrence.

La dernière mise à jour esthétique s’est produite en 2025. Le tout demeure très évolutif, mais on propose une réinterprétation des célèbres marteaux de Thor dans les blocs optiques. La grille de calandre est plus mince et le pare-chocs plus angulaire. Pour le reste, on propose de nouvelles jantes, mais l’effort s’arrête là. Pour 2028, c’est le statu quo en matière de carrosserie. On peut toutefois compter sur de nouvelles couleurs et des jantes de 19 à 21 pouces pour décorer les passages de roue.

Habitacle du XC90 : bienvenue au spa

J’ai toujours considéré que Volvo réalisait certains des habitacles les plus agréables et chaleureux de l’industrie. Dans le cas du XC90, on respecte ce principe. La version à l’essai avait un habillage presque intégral en cuir Nappa beige qui respirait la qualité par sa généreuse épaisseur. Les boiseries pâles à pores ouverts, de même que le tissu finement surpiqué, rendent l’expérience à la fois relaxante et invitante.

J’aurais aimé que l’on propose le nouveau volant que l’on retrouve dans les plus récents produits de la marque. Celui que l’on a devant soi offre encore toutes les fonctionnalités nécessaires, mais après avoir conduit l’EX60, disons qu’il fait plus « vieux jeu ».

L’instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces, en forme de pilule, est simple et claire. On ne retrouve cependant que deux ou trois configurations d’affichage, dont la plus esthétique est celle avec la carte.

Au centre, depuis 2025, on propose un nouvel écran de 11,2 pouces, plus simple et plus moderne que le précédent. Selon les standards d’aujourd’hui, 11,2 pouces, c’est peu, mais il a l’avantage de ne pas balafrer le tableau de bord. Même si l’on ne fait pas une obsession de la taille de l’écran, il faut souligner que l’on retrouve dans ses menus presque toutes les commandes de gestion des fonctions du véhicule.

Volvo est à jour avec ses commandes vocales et Google Gemini qui, malgré sa supposée aisance à reconnaître le langage naturel, n’a pas compris un seul mot de mes propos!

Tout pour le confort

Volvo multiplie les efforts pour s’assurer de notre bien-être. Tout d’abord, les sièges du XC90 font honneur à la réputation du constructeur en matière de confort. Tous les points de pression du corps sont pris en compte et bien soutenus. Les multiples réglages permettent d’optimiser son confort.

Pour nous dorloter, les audiophiles pourront, en fonction du niveau d’équipement, profiter de l’exceptionnelle qualité de la configuration et de la programmation du système ambiophonique Bowers & Wilkins. Dans cette catégorie, il s’agit de l’une de ses meilleures interprétations automobiles.

La vie à l’arrière du Volvo XC90

L’accès à la banquette arrière s’effectue avec simplicité en raison de la bonne taille de l’ouverture dans la carrosserie. Le confort y est tout à fait agréable pour deux adultes et correct pour trois. L’accès à la troisième rangée, qui se replie dans le fond du coffre, est somme toute correct, mais on doit naturellement se contorsionner pour s’y rendre. Une fois assis, les dégagements sont limités. Ces deux places sont à privilégier pour les trajets plus courts.

Les volumes du coffre se situent aussi dans la bonne moyenne en raison de la forme générale très angulaire du XC90. On va de 298 à 1 976 litres en fonction de la version et de l’aménagement des sièges.

Volvo XC90 T8 2028 : 117 kilomètres d’autonomie électrique

Selon toute vraisemblance, l’allègement des normes d’émissions aux États-Unis permet à Volvo de réintroduire une motorisation qui a pourtant disparu en 2026. On récupère donc le quatre cylindres turbocompressé (e-Boost) de 2,0 litres qui produit à lui seul 247 chevaux et 266 lb-pi de couple. Le moteur thermique entraîne les roues avant par l’intermédiaire d’une boîte automatique à 8 rapports.

Puisque nous avons la version hybride rechargeable (VHER) à l’essai, on ajoute un moteur électrique à l’essieu arrière de 174 ch et de 228 lb-pi de couple. La puissance combinée de l’ensemble électrique est de 208 ch. Cependant, lorsque l’on combine ces motorisations, on obtient 455 chevaux et rien de moins que 560 lb-pi de couple. Volvo affirme que l’on boucle le 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

Tout cela, c’est du déjà-vu. Ce qui nous intéresse pour 2028, c’est le changement de capacité de la batterie. On passe de 18,8 kWh à rien de moins que 41,2 kWh (37,9 kWh utilisables). Désormais installée à plat dans le plancher, la batterie libère plus de place pour les pieds et abaisse le centre de gravité de quelques centimètres.

Ce qui est le plus important dans cette équation : on obtient une autonomie électrique de 117 kilomètres. Pour bien des consommateurs qui s’intéressent aux VHER, franchir la barre des 100 km est très important.

Volvo passe à un port de recharge NACS et à une puissance plus élevée, ce qui accélère d’autant la recharge.

Sur la route au volant du Volvo XC90 T8 AWD

Bien que le XC90 ait évolué, sur le plan dynamique, il reste fidèle à ses origines. La direction se montre précise et communicative pour optimiser l’agrément de conduite. Les suspensions, pneumatiques sur le véhicule à l’essai, se sont montrées exemplaires sur le plan du confort. On peut moduler leur niveau de fermeté en jouant avec les paramètres « à la carte » du véhicule. Elles travaillent bien, mais je me questionne toujours, et à juste titre, sur la fiabilité de ce composant. Durant mon essai, un témoin d’anomalie des suspensions était allumé dans l’instrumentation. Elles offrent bien du confort, mais je les éviterais.

Volvo optimise l’électrification avec une conduite à une pédale qui se laisse moduler très facilement jusqu’à un arrêt complet, si on le désire. Cette fonction est plus efficace lorsque la batterie a perdu une partie de sa charge.

De manière générale, même si le XC90 est plus vieux que ses concurrents, il demeure agile sur la route et propose un agrément de conduite qui ne repose pas sur le dynamisme ou l’agressivité, mais bien sur un équilibre qui favorise la sérénité.

Modes de conduite : vigilance en mode électrique Pure

Comme tout le monde, Volvo propose une collection de modes de conduite. Cinq dans le cas présent. Ils ont tous leur pertinence, mais Pure est celui qui retiendra votre attention : c’est le mode électrique. Avec les 130 kW (174 ch) du moteur, la puissance est amplement suffisante pour la conduite de tous les jours. Il y a toutefois un petit hic pour les Canadiens. Le mode électrique n’entraîne que les roues arrière. Donc, en mode VÉ, ce XC90 est strictement à propulsion. L’hiver, il faudra faire preuve d’un peu plus de délicatesse si les conditions se dégradent.

Pour y pallier, il y a les autres modes, comme Hybrid, mais on réactive nécessairement le moteur thermique, et la consommation de carburant devient vite frustrante.

Ma conclusion sur le Volvo XC90 T8 AWD 2028

C’est un pas dans une évolution que Volvo n’avait pas prévue. Considérant que la transition électrique du marché nord-américain accuse un retard par rapport au reste du monde, Volvo devait réévaluer le XC90 et le maintenir en vie pour rester dans le palmarès des ventes. De plus, les nombreux problèmes de l’EX90 ont détourné bon nombre de consommateurs vers le XC90.

Dans les faits, l’apport le plus significatif est sans l’ombre d’un doute la nouvelle batterie avec ses 117 kilomètres d’autonomie électrique. Pour plusieurs, il est là, l’argument d’achat. Comme toujours, bien que l’on constate une amélioration, la fiabilité demeure une source de problèmes pour Volvo.

Au moment d’écrire ces lignes, les prix du Volvo XC90 2028 ne sont pas encore connus. On sait toutefois que l’attente sera brève puisqu’il arrivera en concession durant les trois premiers mois de 2027.