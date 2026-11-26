La berline compacte ayant été retravaillée l’an dernier, elle revient pratiquement inchangée en 2027.

Un groupe Apparence spéciale est offert pour souligner le 25e anniversaire du modèle.

Les acheteurs canadiens ont le choix entre quatre versions, toutes propulsées par le même moteur V6 de 3,5 L.

La Lexus IS 2027 est maintenant offerte chez les concessionnaires canadiens, demeurant essentiellement inchangée depuis sa refonte de 2026.

La IS 2027 reste la plus petite berline de Lexus, conçue pour rivaliser avec la BMW Série 3 et la Mercedes-Benz Classe C dans le segment des berlines sportives de luxe.

Alors que la IS proposait auparavant toute une gamme de motorisations, allant d’un quatre cylindres turbocompressé à un V8 atmosphérique, seule l’option intermédiaire subsiste.

En effet, tous les modèles IS 2027 sont animés par un moteur V6 de 3,5 L qui développe 311 chevaux et un couple de 280 lb-pi aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à 6 rapports.

Les acheteurs canadiens pourront choisir parmi quatre versions pour la IS 350 AWD 2027, à commencer par la F Sport Design, qui comprend notamment des jantes en alliage de 19 pouces, un toit ouvrant, une chaîne audio à 10 haut-parleurs, un système de contrôle automatique de la température à deux zones, un éclairage d’ambiance multicolore, des sièges avant et un volant chauffants, une colonne de direction à réglage électrique, un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces doté du système Lexus Interface ainsi qu’un groupe d’instruments numérique de 12,3 pouces.

Ce modèle affiche un PDSF de 57 235 $, ce qui porte le prix de départ à 60 664 $ en incluant les frais applicables.

Pour 64 404 $, le groupe F Sport 2 ajoute des jantes en alliage de 19 pouces différentes, des plaques de seuil et des finis intérieurs exclusifs, des sièges avant plus sportifs, des étriers de frein rouges, un aileron arrière, des sièges avant ventilés, un système de mémorisation de la position du conducteur, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec ouvre-porte de garage intégré, un système de caméras à 360 degrés ainsi que l’aide au stationnement avec freinage automatique.

La version F Sport 3, offerte à 71 079 $, en rajoute avec des jantes forgées BBS de 19 pouces, une suspension adaptative, un mode de conduite « Sport+ », des phares à DEL à triple faisceau, une chaîne audio haut de gamme Mark Levinson à 17 haut-parleurs, l’assistance dans les embouteillages, l’assistance au changement de voie et l’alerte de circulation transversale avant.

Bien que la IS demeure sensiblement la même pour l’année-modèle 2027, comme nous l’avons mentionné, elle propose tout de même une nouveauté : le groupe Apparence spéciale.

Créé pour commémorer le 25e anniversaire de la IS, cet ensemble trône au sommet de la gamme IS 350 avec un prix de départ de 72 504 $.

Le groupe Apparence spéciale comprend une couleur de carrosserie exclusive Vert circuit, des jantes forgées BBS noires de 19 pouces, un habitacle noir garni de similicuir NuLuxe avec des touches d’Ultrasuede, des garnitures chrome satiné et des surpiqûres contrastantes vertes.

Les acheteurs qui convoitent cette édition commémorative ne devraient pas trop tarder, puisque Lexus ne produira que 350 exemplaires de la IS 350 2027 dotée du groupe Apparence spéciale pour l’ensemble du marché nord-américain.