Mini dévoile les Cooper et Countryman électrifiés

Mini accueille l’avenir de la mobilité avec sa gamme 2025 améliorée, introduisant des versions électriques de ses modèles emblématiques Cooper et Countryman. Ces offres, affichant plus de 320 kilomètres d’autonomie, plus de 250 chevaux et une calibration de châssis spécifiquement adaptée aux véhicules électriques, reflètent l’engagement de Mini envers l’électrification.

Reconnue pour son design charismatique et sa silhouette compacte, une voiture Mini évoque souvent un charme immédiat. Le responsable du design de l’entreprise, Oliver Heilmer, qualifie cet attrait de « Simplicité charismatique ». Cette approche repose sur un langage de conception épuré et clair qui résonne avec les passionnés de Mini. Cependant, Mini reconnaît que l’attrait doit aller au-delà de l’esthétique.

Construite sur la plateforme FAAR du groupe BMW, la nouvelle Cooper comportera deux versions : la Cooper E et la Cooper SE. La Cooper E privilégie l’accessibilité, avec une batterie de 40,7 kWh offrant 184 chevaux, 214 lb-pi de couple et environ 305 kilomètres d’autonomie selon le cycle de test européen WLTP. La Cooper SE, équipée d’une batterie de 54,2 kWh, élève encore les données avec 218 chevaux, 243 lb-pi de couple et une autonomie estimée à 400 kilomètres.

Les modèles Cooper 2024 introduisent également des améliorations en termes de stabilité. Le châssis a été élargi et l’empattement allongé, ce qui se traduit par une meilleure stabilité. Les supports de stabilisateur renforcés sur les essieux aident à compenser le poids supplémentaire de la batterie. La largeur standard des pneus a été augmentée à 225 mm, complétée par des roues de 18 pouces. Le mode « Go-Kart » améliore l’agilité et la stabilité, tandis que le mode « Green » maximise l’autonomie en ajustant le comportement du moteur.

Les temps de charge pour les versions Cooper E et Cooper SE permettent d’atteindre 75 kW sur la Cooper E et 95 kW sur la Cooper SE, permettant une charge optimale de 10% à 80% en moins de 30 minutes.

Élargissant sa gamme, Mini introduit pour la première fois le tout-électrique Countryman. Disponible en quatre finitions – Essential, Classic, Favored et John Cooper Works – le Countryman électrique propose des variantes telles que Countryman E et Countryman SE ALL4. Le Countryman E offre 204 chevaux, 184 lb-pi de couple et une autonomie estimée à 460 kilomètres selon le cycle de test WLTP.

Mini a conçu le Countryman pour la polyvalence, répondant à diverses préférences en matière de puissance et d’autonomie. La société propose le Countryman avec 313 chevaux et 365 lb-pi de couple, transmettant la puissance aux quatre roues. La capacité de charge rapide à 130 kW est possible pour les deux modèles Countryman.

Intégrant des pratiques durables, Mini utilise des matériaux recyclés pour les composants. Les roues sont composées à 70 % d’aluminium secondaire et les matériaux rares ne sont pas nécessaires pour la conception des moteurs synchrones. L’habitacle intègre en grande partie du polyester recyclé.

Les modèles 2025 de Mini témoignent d’un engagement envers la conception et l’ingénierie contemporaines, insufflant une nouvelle vie à la marque. La combinaison de modèles conçus de manière indépendante et d’une philosophie de produit distinctive positionne Mini pour une revitalisation.