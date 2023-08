Aperçu des Mini Cooper EV 2024 et Countryman EV avant leur dévoilement le 1er septembre

Mini s’apprête à présenter les modèles 2024 des Cooper EV et Countryman EV, dotés de spécifications et d’esthétiques améliorées.

Le lancement des très attendus modèles 2024 des Mini Cooper EV et 2024 Countryman EV est prévu pour le 1er septembre. En amont de cet événement, Mini a partagé un dernier « teaser », offrant un aperçu des futurs modèles électriques.

La Mini Cooper EV 2024 repose sur la plateforme dédiée aux véhicules électriques Spotlight, conçue avec un empattement plus long et une voie plus large par rapport à son prédécesseur. Malgré ces changements, la longueur totale du véhicule demeure globalement constante, à environ 3,8 mètres, assurant un équilibre entre un espace intérieur amélioré et une dynamique de conduite optimisée.

La version de base, la Cooper E, est équipée d’une batterie de 40 kilowatts-heures, offrant une autonomie estimée d’environ 386 kilomètres. Le groupe motopropulseur électrique comprend un moteur unique générant 181 chevaux. Pour ceux qui recherchent des performances accrues, la variante Cooper SE sera équipée d’une batterie de 54 kWh, délivrant 215 chevaux. Les prix de départ prévus pour la Cooper EV au Royaume-Uni devraient avoisiner les 30 000 livres Sterling, avec des ventes prévues pour le début de l’été 2024.

Des images espionnes laissent entrevoir un potentiel développement d’une variante John Cooper Works (JCW), susceptible d’offrir des améliorations axées sur les performances par rapport aux autres versions. Cependant, les détails spécifiques concernant les spécifications de la variante JCW demeurent inconnus.

Mini a déjà dévoilé la conception intérieure de la Cooper EV, mettant en avant une disposition épurée. L’écran circulaire sur le tableau de bord sert à la fois d’affichage pour le système d’infodivertissement et de panneau d’instrumentation. Un affichage tête haute et des boutons physiques sont intégrés dans une section ovale sur la console centrale.

Le Mini Countryman EV partagera sa plateforme avec le BMW iX1 et sera disponible en deux variantes. La finition de base, la variante E, sera équipée d’un moteur unique produisant 188 chevaux, alimenté par une batterie de 54 kWh. En revanche, la variante SE ALL4 proposera des moteurs électriques doubles – un à l’avant et un à l’arrière – générant une puissance totale de 308 chevaux, alimentés par une batterie de 64 kWh. Une éventuelle introduction d’une variante John Cooper Works pour le modèle Countryman est également prévue.

Ces deux modèles Mini électriques seront mis en avant dans le cadre de la présentation majeure d’électrification du groupe BMW lors du salon IAA Mobility à Munich, en Allemagne. Aux côtés des Cooper et Countryman EV, l’événement présentera également les concepts i Vision Circular et i Vision Dee, ainsi que la version blindée de l’i7 et l’iX5 Hydrogen, mettant en avant la technologie de pile à combustible du constructeur automobile. Cette exposition collective souligne l’engagement continu de BMW en faveur de l’innovation durable et de l’évolution de la mobilité électrique.