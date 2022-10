Essai routier de la MINI Cooper SE Countryman ALL4 2022 : Un rare VEHR rare qui en vaut vraiment la peine

Le prix de la MINI Cooper S Countryman 2022 débute à 43 190 $ au Canada.

La Cooper SE Countryman à technologie hybride rechargeable ne coûte qu’environ 2 000 $ de plus.

Il s’agit d’un cas rare où ne pas opter pour la version VEHR n’a pas beaucoup de sens.

Il semble que 2022 soit l’année où les véhicules hybrides rechargeables vont me convaincre, mais à peine. Parmi celles que j’aurai conduites cette année, la MINI Cooper SE Countryman All 4 2022 s’avérera la plus facile à apprécier grâce à son prix et l’ensemble du produit.

Pour résumer du mieux possible ce que je ressens à l’égard des VHR depuis quelques années, je dirais qu’ils ne représentent guère plus qu’un compromis coûteux et lourd. Au fil des ans et de la douzaine et plus de VEHR que j’ai examinés, il n’y a eu qu’une seule fois, jusqu’à maintenant, où il était plus logique financièrement de choisir la version branchée plutôt que la version inférieure, et cette voiture était la Toyota Prius Prime. Avec les rabais fédéraux et provinciaux (Québec, dans mon cas), la prime pour la technologie enfichable est remboursée et même plus.

Une autonomie limitée, mais ce n’est pas grave

C’est exactement le cas de la MINI Cooper SE Countryman 2022. Si vous considérez la Cooper S Countryman, choisir la SE vous coûtera 1 800 $, mais sera compensé par la ristourne fédérale de 2 500 $. Ensuite, vous ajoutez le crédit provincial et le carburant est couvert pendant quelques années.

Ainsi, la partie « coûteuse » de mes problèmes avec les VEHR est éliminée. Le compromis « lourd » est entièrement lié à ce qui définit un VEHR, c’est-à-dire la batterie. La Countryman SE est équipée d’une petite batterie de 7,2 kWh qui, d’une part, pèse environ 270 livres et, d’autre part, procure à la MINI une autonomie de 29 km en mode VÉ. Dans mes essais en conditions réelles, 25 km est ce que vous obtiendrez dans des conditions de conduite idéales. Si vous achetez cette voiture uniquement pour couvrir votre trajet quotidien de 20 km pour vous rendre au travail, vous y arriverez tout juste six mois par an. Les six autres mois, vous devrez utiliser de l’essence. Heureusement, la MINI permet au conducteur de verrouiller la batterie ou d’économiser son autonomie, ce qui peut être très utile avant de se lancer sur l’autoroute.

Plus de puissance qu’une S

Mais franchement, cela n’a pas vraiment d’importance. Le moteur turbocompressé à 3 cylindres de 1,5 litre de la MINI Cooper SE Countryman (le même que celui des modèles non-S) produit 134 ch. Il est couplé à un moteur électrique eDrive de 87 ch qui, ensemble, produisent 221 ch et une bonne dose de couple de 284 lb-pi. Ces chiffres font de l’ombre aux 189 ch et 206 pi de couple de la S. Il n’est donc pas surprenant que la SE batte la S de plus d’une demi-seconde, soit environ 6,8 secondes, pour atteindre 100 km/h.

Et puis, il y a le fait que la SE est une hybride et que, malgré son poids supplémentaire, elle est toujours plus économe en carburant que la S. Cette dernière a une consommation affichée moyenne d’environ 6,5 L/100 km, alors que celle de la SE est d’environ 2 L/100 km. Dans le monde réel, la SE consommera environ trois fois ce chiffre, alors que la dernière S que j’ai conduite il y a quelques années consommait plus de 8 litres aux 100 kilomètres.

L’expérience de conduite va dans un sens ou dans l’autre, selon vos attentes. Si vous recherchez le vrai plaisir de la MINI, il n’est pas ici — envisagez une Cooper 3 portes. Sinon, la Cooper SE Countryman agit comme un petit VUS de 4 000 livres avec des caractéristiques de MINI. Elle est toujours relativement agile et vive, avec une réponse de la direction et une puissance de freinage décente.

Du MINI tout craché

MINI possède l’un des langages de conception les plus uniques de l’industrie automobile. Bien qu’elle ait été littéralement étirée à ses limites au cours des 15 dernières années environ, une MINI est toujours instantanément reconnaissable. Le Countryman a toujours adhéré au look MINI, même s’il pousse les proportions à l’extrême.

Malgré cela, le Countryman est très beau. Peint en vert British Racing 4, le beau devient éblouissant. Et dans la plus pure tradition MINI, il y a beaucoup de petits détails ainsi que de nombreux accents tels que de fausses plaques de protection, des extensions de bas de caisse et des rails de toit surélevés.

L’habitacle suit le même programme, car chaque détail est également tout à fait MINI. Bien qu’il s’agisse du plus grand véhicule de la marque, il reste relativement compact dans l’ensemble. Le coffre est bon pour une course moyenne chez Costco, tandis que la deuxième rangée peut accueillir deux sièges de bébé, ou deux adultes. À l’avant, les occupants bénéficient de sièges confortables et d’un espace décent, et sont confrontés à un tableau de bord unique.

Les points forts sont nombreux et incluent les interrupteurs à bascule ultra-cool pour démarrer la voiture, travailler les modes de conduite, et le contrôle de stabilité. L’écran tactile de 8,8 pouces est toutefois compromis par le boîtier circulaire dans lequel il se trouve. L’écran est étroit et les menus sont, au mieux, alambiqués — pas la meilleure expérience d’infodivertissement.

MINI VEHR

En résumé, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas opter pour la MINI Cooper SE Countryman, surtout si la Cooper S Countryman est la cible. En fait, même la Countryman de base, à 37 990 $, ne fait pas beaucoup de sens une fois que les incitatifs sont appliqués au prix de la SE.

Parmi les autres petits VUS VEHR haut de gamme comme le Lexus NX450h+ et le Lincoln Corsair Grand Touring, la Cooper SE Countryman est parmi les moins chers en raison de son autonomie VÉ très limitée. À vous de décider ce dont vous avez besoin, ainsi que le temps que vous êtes prêt à attendre votre nouveau VEHR.