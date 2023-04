Voici les premières images officielles de la Mini Cooper EV 2025

Le constructeur a publié quelques images du futur VÉ après que des photos-espion aient fait surface.

La nouvelle Mini a une apparence plus douce et des feux arrière triangulaires.

Plus de détails et des images de l’intérieur devraient être publiées prochainement.

Après que des espions aient surpris la nouvelle voiture lors d’un photoshoot la semaine dernière, Mini a décidé de publier les premières images officielles de la Mini Cooper EV 2025.

Ces images montrent une Cooper EV trois portes bleu vif, avec un toit blanc et des coques de rétroviseurs blanches, posant sur un parking quelque part en Californie.

Bien sûr, comme Mini a un fort héritage, le design de la nouvelle voiture ne peut pas être trop différent de la génération précédente ou de la Mini originale des années 60, et en effet l’apparence générale du modèle 2025 n’est pas révolutionnaire.

En d’autres termes, la Cooper EV 2025 est toujours facilement reconnaissable en tant que Mini malgré ses changements, qui sont tout de même assez importants.

A l’avant, la calandre ovale a été élargie et son contour a été rendu plus anguleux. Sur ce modèle électrique, la calandre est en grande partie remplie de plastique couleur carrosserie et son contour est peint de couleur argent.

Les phares ronds distinctifs sont également plus grands qu’auparavant et intègrent désormais des éléments horizontaux autour d’un projecteur DEL central.

De profil, la nouvelle Mini semble avoir une ceinture de caisse plus haute et des vitres plus étroites que la version précédente. Les poignées de porte ont été remplacées par un design encastré, déjà vu sur quelques nouveaux modèles BMW.

L’écart le plus notable par rapport au style traditionnel de la Mini se situe à l’arrière, où les feux arrière sont désormais triangulaires et non plus ovoïdes, comme c’était le cas auparavant.

En revanche, comme sur le modèle actuel, les nouveaux phares à DEL conservent un design inspiré de l’Union Jack, composé de multiples pixels DEL rectangulaires.

Mini n’a pas encore publié d’images de l’intérieur du nouveau modèle, mais nous savons déjà que le tableau de bord comportera un grand écran rond au centre, qui pourrait être le seul écran à l’intérieur.

Cet écran comprendra également un nouvel assistant numérique qui prendra la forme d’un bouledogue caricatural nommé Spike.

En termes de spécifications, la nouvelle Mini électrique devrait proposer deux groupes motopropulseurs et deux tailles de batterie, mais le constructeur n’a encore rien confirmé à ce sujet.

Source : TheDrive