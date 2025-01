MINI Cooper 2025 : écolo ou pas?

La MINI Cooper 2025 est offerte à partir de 37 576 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Toujours amusante à conduire, design intérieur et qualité d’assemblage en hausse, bonne économie de carburant.

Système multimédia lent et compliqué, pas plus spacieuse qu’auparavant, côté pratique limité.

Il faut le dire, le paysage automobile devient de plus en plus terne avec chaque année qui passe. Outre quelques exceptions, les véhicules se ressemblent tous, peints en tons de gris, alors que les petites voitures disparaissent à vue d’œil en faveur de multisegments et de camionnettes. En fait, ce n’est rien de nouveau. C’est là où la MINI Cooper 2025 entre en jeu.

Car jouer, c’est ce que la Cooper aime le plus. C’est une citadine amusante à conduire, même si le millésime 2025 introduit une nouvelle génération plus raffinée et incorporant plus de technologies. Et des 10 couleurs de carrosseries proposées, seulement trois s’avèrent des tons de gris. C’est très bien ainsi.

La gamme MINI consiste de la Cooper 3 portes, de la Cooper 5 portes, de la Cooper Cabriolet et du Countryman. Les Cooper proposent les déclinaisons C, S et John Cooper Works, alors que la version à 5 portes n’est disponible qu’en version Cooper S au Canada. Les MINI Countryman et Countryman SE 100 % électrique sont également offerts, alors que le MINI Aceman est en route, un multisegment 100 % électrique légèrement plus petit que le Countryman.

La Cooper de base est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 161 chevaux ainsi qu’un couple de 184 livres-pied entre 1 520 et 4 400 tr/min. Il remplace le trois cylindres turbo de 1,5 L générant 134 chevaux dans la génération précédente.

Entre-temps, la Cooper S obtient aussi un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, mais cette variante développe 201 chevaux ainsi qu’un couple de 221 livres-pied entre 1 450 et 4 500 tr/min. Une hausse de 12 étalons. Enfin, la variante JCW profite aussi d’un bloc de 2,0 L, mais celui-ci déballe 228 chevaux ainsi qu’un couple de 280 livres-pied entre 1 500 et 4 000 tr/min. Ce ne sont pas des chiffres à tout casser, mais puisque la voiture ne pèse qu’environ 1 360 kilogrammes, les performances sont intéressantes. En fait, selon MINI, en carrosserie à 3 portes, la Cooper C accélère de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, la Cooper S en 6,6 secondes, et la JCW en 6,1 secondes.

Une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage s’occupe de gérer la puissance de tous les moteurs, acheminée comme toujours aux roues avant. Donc, fini les boîtes manuelles, pour les automobilistes qui voudraient encore passer ses rapports eux-mêmes.

Voici les cotes de consommation de la MINI Cooper 2025 à 3 portes :

Modèle Ville / route / mixte L/100 km Cooper C 3 portes 8,5 / 6,0 / 7,4 Cooper C Cabriolet 8,8 / 6,4 / 7,7 Cooper S 3 portes 8,5 / 6,1 / 7,4 Cooper S 5 portes 8,4 / 6,1 / 7,3 Cooper S Cabriolet 8,9 / 6,6 / 7,9 John Cooper Works 3 portes 8,8 / 6,4 / 7,7 John Cooper Works Cabriolet 9,0 / 6,6 / 7,9

Lors de notre essai estival de la Cooper S, on a observé une moyenne de 7,4 L/100 km, exactement selon la cote mixte officielle. La MINI est l’une des moins énergivores de son segment, bien que cette économie soit gommée par la nécessité de faire le plein d’essence super.

La Cooper de cinquième génération reçoit un tout nouveau design qui, évidemment, est très familier. Il s’agit d’une évolution stylistique pour la marque, mais astucieusement modernisée, et toujours unique sur le marché. C’est encore plus le cas en Amérique du Nord où les voitures à hayon et les décapotables sont devenues très rares. En fait, les seules rivales directes sont la Mazda MX-5 ainsi que les Volkswagen Golf GTI et Golf R, alors que l’Acura Integra, la Honda Civic à hayon, la Mazda3 Sport, la Subaru Impreza et la Toyota Corolla à hayon seraient possiblement dans la mire des acheteurs de ces types de voitures. Et bien qu’elles ne soient pas des hatchbacks, les Subaru BRZ et Toyota GR86 affichent une gamme de prix similaire, pour les gens à la recherche d’une petite voiture à caractère sportif.

Comme toujours, la MINI Cooper 2025 est très agréable à piloter, parmi les petites voitures dotées de la meilleure tenue de route, malgré un gain de poids pour la nouvelle génération. Elle nous procure un sourire au visage chaque fois que nous sommes derrière le volant. C’est comme avoir un ami à nos côtés qui soit toujours positif et enjoué, nous entraînant dans le même état d’esprit, sans être trop exubérant pour nous taper sur les nerfs.

On aime également que la déclinaison de base de la Cooper obtienne une hausse de puissance significative. Le trois cylindres turbo dans l’ancienne génération n’était pas banal, mais le nouveau moteur est plus raffiné, plus musclé et tout aussi économe en carburant.

L’équipement de série comprend les roues en alliage de 17 pouces, le toit ouvrant panoramique, les sièges recouverts de tissu et de cuir synthétique Vescin, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, le climatiseur automatique à deux zones, l’éclairage extérieur à DEL, les feux de route automatiques, l’affichage à tête haute et le système de navigation. La liste de caractéristiques de sécurité avancées s’allonge, incluant désormais le freinage autonome d’urgence avec détection de piétons, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière, l’avertissement de sortie de voie et l’avertissement de sortie du véhicule.

Sur la liste des options, on retrouve la suspension adaptative, les longerons de toit, la clé intelligente, les essuie-glaces à capteur de pluie, les rétroviseurs à atténuation automatique, la recharge de téléphones par induction, la sellerie en cuir Vescin, les sièges avant à réglages électriques, le système de caméras dans l’habitacle, la chaîne audio Harman Kardon, le démarrage à distance, le système d’alarme, le régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatique, le système de caméras à 360 degrés, l’assistance au stationnement et le choix de jantes en alliage de 17 et de 18 pouces.

L’habitacle de la MINI est plus moderne, alors que la qualité d’assemblage et le choix des matériaux sont également en hausse. Toutefois, l’habitacle n’est pas plus spacieux qu’avant. Cela dit, des adultes peuvent prendre place à l’arrière si les occupants à l’avant acceptent d’avancer leurs sièges pour allouer un peu plus de dégagement pour aux jambes. Le volume de chargement est évalué par MINI à entre 210 et 725 litres pour la Cooper à 3 portes, entre 275 à 975 litres pour la Cooper à cinq portes, et à 160 litres pour la Cooper Cabriolet. Les séances de magasinage chez IKEA se doivent d’être bien planifiées.

Chaque MINI Cooper 2025 profite d’un nouveau système multimédia incluant un écran circulaire tactile à DELO de 9,4 pouces, de l’intégration Apple CarPlay/Android Auto, de mises à jour par Internet, de services connectés MINI et d’une borne WiFi (abonnement de données en sus). Si un écran de cette taille ne semble pas grand aux normes d’aujourd’hui, dans une petite voiture comme celle-ci, il est imposant. Il n’y a pas d’instrumentation directement devant le conducteur et c’est pourquoi l’affichage à tête haute figure de série.

Avoir cette grosse pizza illuminée dans notre visage, surtout le soleil couché, c’est un peu déconcertant. La vitesse d’exécution dudit système n’est pas fameuse, les commandes accédant aux menus principaux sont placées dans quatre coins aux abords de l’écran, avec de petites zones de boutons, et le système fonctionne avec des profils d’utilisateurs, alors il faut prendre le temps de tout configurer. Certains menus n’étaient plus accessibles lorsqu’un profil était chargé (au lieu du profil « invité »), défiant à la fois sa convivialité et notre patience. On assume qu’une fois le tout configuré et initialisé, l’expérience d’utilisation pour les propriétaires sera plus facile.

En rafale, quelques autres aspects de la voiture nous agacent, comme le coffre de rangement de la console centrale peu spacieux et non amovible, les modes de conduite ou « expériences » superflus, l’accoudoir central non réglable, l’absence de palettes de changement de rapports au volant et le tissu rugueux sur les panneaux de porte frottant nos pauvres coudes sensibles.

La MINI Cooper 2025 en version 3 portes se détaille entre 37 576 $ et 54 576 $, la 5 portes coûte entre 43 576 $ et 49 576 $, alors que la Cabriolet est offerte entre 45 576 $ et 61 576 $. Ces tarifs comprennent les frais de transport et de préparation, et MINI Canada annonce également des frais de concessionnaire de 595 $ sur leur site Internet.

Au final, la Cooper gagne en maturité, mais demeure une voiture enjouée. La version de base plus puissante est drôlement intéressante, offrant de meilleures performances sans consommer davantage, et la voiture est généralement plus sécuritaire avec l’ajout de plusieurs assistances électroniques à la conduite.

En revanche, il n’y a plus de boîte manuelle pour ceux qui en voudraient encore une, et la sensation de conduite d’un go-kart s’est amenuisée un peu alors que la voiture a pris quelques dizaines de kilos lors de sa refonte. Et comme mentionné plus haut, le système multimédia n’est pas des plus conviviaux à l’heure actuelle.

Côté écolo, la Cooper fait toutefois belle figure avec une consommation parmi les plus basses chez les petites voitures sportives. Plus que jamais, le MINI représente une unicité sur notre marché, dans un segment en diminution constante, et un rayon de soleil perçant le paysage automobile grisâtre.