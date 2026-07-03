McMurtry Spéirling PURE : un aspirateur d’asphalte électrique de 1000 chevaux

Le monde des voitures conçues pour la piste accueille un nouveau joueur pour le moins particulier. La firme britannique McMurtry Automotive, fondée par l’inventeur et milliardaire Sir David McMurtry, propose désormais la Spéirling PURE, en version commerciale. Il s’agit d’une monoplace tout électrique qui propose quelque chose de très rare : une aspiration au sol générée par des ventilateurs.

La Spéirling PURE développe 1000 chevaux.

Son système de ventilateurs peut générer jusqu’à 2000 kg d’appui, même à l’arrêt

Le prix de départ s’élève à 995 000 £, avant taxes et options

Un aspirateur à grande vitesse

Contrairement aux ailerons et diffuseurs traditionnels qui ont besoin de vitesse pour générer de l’appui, la Spéirling est pourvue de ventilateurs capables de tourner à 23 000 tours par minute. Ces derniers, littéralement, aspirent le sol, collant la voiture à celui-ci. C’est une force d’adhérence active en tout temps, ce qui permet d’attaquer des virages à des vitesses impensables et de réaliser des freinages qu’aucune autre voiture ne peut reproduire. Le pilote peut retarder son freinage et négocier des courbes à des angles que la physique interdirait normalement à un véhicule de même poids, mais « normalement » constitué.

Cette technologie n’est pas sortie de nulle part. Le prototype de la marque a déjà battu plusieurs records de circuit, dont celui de la mythique montée de Goodwood, devançant même des monoplaces de Formule 1 à certains endroits.

Votre humble serviteur a eu l’occasion de faire une sortie en piste, comme passager, à bord d’un prototype appartenant à un autre constructeur et équipé de tels ventilateurs. C’est tout simplement hallucinant.

Une mécanique tout électrique

Sous sa carrosserie en composite de carbone se cache une configuration à deux moteurs alimentés par une batterie de 100 kWh, pour une autonomie d’environ 40 à 50 km à un rythme comparable à celui d’un prototype LMP2 (Le Mans Prototype 2). La recharge, elle, peut s’effectuer en aussi peu que 20 minutes selon la température et la puissance de la borne utilisée.

Le poids du bolide, d’environ 1350 kg, demeure raisonnable pour une voiture dotée d’une pareille motorisation, en grande partie grâce à sa conception monoplace et à son habitacle fermé, qui simplifient la structure.

Le fabricant McMurtry vise une clientèle bien précise : celle des amateurs qui aiment passer des journées à s’amuser sur un circuit et souhaitent, dès le départ, un véhicule prêt à prendre la piste.

La compagnie promet d’ailleurs un modus operandi tout simple, sans qu’il soit nécessaire de préchauffer le moteur ni les pneus. Une seule personne suffit pour s’occuper de la voiture dans les puits.

La facture va limiter le nombre de personnes intéressées, c’est une évidence. Le prix de 995 000 £ correspond, au taux de change actuel, à environ 1,9 million de dollars canadiens.

Voilà ce qu’il en coûte pour avoir le privilège de repousser les limites de ce qu’une voiture de piste est capable d’accomplir.