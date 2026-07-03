Les contraintes d’approvisionnement propulsent le Honda CR-V devant le Ford F-150 et le Toyota RAV4

Le CR-V de Honda a pris la tête des ventes de véhicules légers aux États-Unis au premier semestre de 2026 grâce à une forte demande et aux limites de production qui ont touché plusieurs de ses concurrents.

Le CR-V a dominé les ventes de tous les véhicules légers aux États-Unis jusqu’en juin 2026.

Un fort taux de fidélisation des locataires a favorisé le retour des clients chez Honda.

La demande pour les versions hybrides et les stocks limités des concurrents ont renforcé les ventes du CR-V.

Le Honda CR-V est devenu le véhicule léger le plus vendu aux États-Unis au cours du premier semestre de 2026, dépassant les chefs de file historiques du marché après que des problèmes d’approvisionnement eurent limité les livraisons de plusieurs constructeurs concurrents.

Le multisegment compact a enregistré 226 114 ventes jusqu’à la fin de juin, après des hausses annuelles de 19 % en mai et de 30 % en juin. Les estimations situent le Ford F-150 à 209 311 unités et le Chevrolet Silverado 1500 à 194 807 unités pour la même période, tandis que Toyota a déclaré 153 955 ventes du RAV4.

Les résultats de Honda s’expliquent en partie par les contraintes de production complexes qui touchent plusieurs concurrents clés. Ford continue de composer avec une production réduite du F-150 à la suite des perturbations de l’approvisionnement en aluminium amorcées à la fin de 2025. De son côté, Toyota a connu une disponibilité plus limitée du RAV4 pendant le lancement de son modèle 2026 redessiné.

Honda a également profité d’un niveau élevé de fidélité de sa clientèle. Le constructeur a indiqué afficher un taux de rétention supérieur à la moyenne auprès des propriétaires qui reviennent à la marque, soutenu par un nombre croissant de fins de contrats de location et par ses programmes de fidélisation. Environ 24 % des livraisons de CR-V ont été effectuées en location cette année, et Honda réussit à conserver jusqu’aux trois quarts de ces clients lorsque leur contrat arrive à échéance.

Honda a maintenu des prix concurrentiels sans avoir recours à des rabais importants. Les mesures incitatives moyennes offertes sur le CR-V ont augmenté modestement par rapport à l’an dernier, tandis que les prix de transaction sont demeurés inférieurs au prix affiché au cours du deuxième trimestre. Les dirigeants de l’entreprise ont indiqué que les dépenses consacrées aux incitatifs pourraient diminuer si la demande continue de dépasser les stocks disponibles.

L’approvisionnement commence toutefois à devenir un enjeu, puisque Honda a indiqué ne disposer que d’environ 15 jours de stock de CR-V et que ses usines d’assemblage fonctionnent à pleine capacité. Le constructeur évalue également des ajustements de production afin d’augmenter la fabrication des versions hybrides, alors que les modèles électrifiés représentent une part grandissante des ventes.

Les variantes hybrides ont représenté 55 % du volume des ventes du CR-V au cours des six premiers mois de l’année, une performance attribuable à la hausse du prix de l’essence et à la préférence soutenue des consommateurs pour des véhicules utilitaires plus économes en carburant.

Toyota poursuit la relance de la production du RAV4 après les changements effectués dans ses usines au Japon et en Amérique du Nord dans le cadre du lancement du modèle de sixième génération. Pendant ce temps, Ford s’efforce de rétablir la production du F-150 après que les pénuries d’aluminium eurent réduit les volumes de fabrication plus tôt cette année.

La concurrence s’intensifiera une fois que les stocks des rivaux se seront rétablis. Quel modèle décrochera le titre de champion des ventes à la fin de 2026 ?

Source: Automotive News