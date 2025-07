Une camionnette électrique bat tout le monde au Festival of Speed de Goodwood

Les résultats finaux de la compétition « Shoot Out » sont tombés — voyons qui, et surtout quoi, a dominé les chronos lors de l’édition 2025 du Festival of Speed de Goodwood.

• C’est une camionnette électrique qui s’est hissée au sommet

• La nouvelle Koenigsegg Sadair’s Spear a été la voiture de production la plus rapide

• La Ford Mustang GTD a, encore une fois, prouvé qu’elle est une bête de performance

Pour une deuxième année consécutive, le véhicule qui a conquis la légendaire montée de Goodwood est une création 100 % électrique de Ford. Comme pour se moquer de toutes les supercars de la planète, l’an dernier, c’était une fourgonnette qui avait remporté les honneurs. Cette année ? Une camionnette. Le Ford Supertruck a été si rapide qu’il a franchi la ligne d’arrivée avec plus d’une seconde d’avance sur son plus proche rival. Derrière son volant, le légendaire pilote français Romain Dumas. Il s’agit là de sa quatrième victoire au Festival of Speed.

En tête de la catégorie « Modified Specials », le Ford F-150 Supertruck a littéralement dominé toutes les sections de la compétition. C’est également dans cette catégorie qu’on retrouve l’engin qui a terminé au deuxième rang toutes classes confondues : un projet extrême nommé Subaru Project Midnight, basé sur une Subaru WRX.

Il faut attendre la quatrième position pour voir une véritable voiture de série : la spectaculaire Koenigsegg Sadair’s Spear, qui mène la catégorie « Production Road Cars ».

Voici la liste des dix pilotes et machines les plus rapides du Festival of Speed 2025 :

Position Driver Car Time 1 (W) Romain Dumas Ford Supertruck 43.22 2 Scott Speed Subaru Project Midnight 45.03 3 (W) James Wallis Porsche 911 GT3 Cup 46.74 4 (W) Javier Castane Koenigsegg Sadair’s Spear 47.14 5 (W) Alex Summer Shadow-Chevrolet DN4 47.88 6 Jake Hill Holden Commodore 48.35 7 (W) Sara Bovy Porsche 911 GT3 R 49.51 8 Greg Murphy Holden Monaro 427C 50.37 9 Dirk Muller Ford Mustang GTD 50.78 10 Laurent Hurgon Alpine A110 R Ultime 52.01