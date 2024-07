La Mazda3 2025 à partir de 24 900 $ au Canada

Mazda ajoute le système Amazon Built-In à certaines versions

Aucun changement pour la plupart des versions de la compacte

Mazda vient d’annoncer les prix de la Mazda 3 berline 2025 et de la Mazda 3 Sport à hayon 2025. Les modèles commencent à partir de 24 900 $ et reçoivent quelques nouvelles caractéristiques, y compris Alexa Built-In et une navigation en ligne plus avancée.

Les versions de base GX ne bénéficient pas des nouvelles technologies, mais elles sont équipées du système d’aide à la conduite i-Activesense de Mazda, qui comprend un radar de croisière, un système de freinage d’urgence à l’avant et un système d’aide au maintien de la trajectoire. La berline est proposée à partir de 24 900 $, et le hayon à partir de 25 560 $. Les modèles GS ajoutent des essuie-glaces à détecteur de pluie, une climatisation bi-zone, un écran central plus grand de 10,25 pouces, ainsi qu’un volant chauffant. La GS Luxe ajoute un toit ouvrant électrique, un siège conducteur électrique et des sièges en similicuir noir. Elle propose également la transmission intégrale, à partir de 31 700 $ pour la berline et 32 450 $ pour le hayon.

Les versions GT et supérieures incluent la fonction Alexa Built-in, qui permet l’activation vocale pour des choses comme le changement de température ou de station de radio, ainsi que des appareils domestiques intelligents. La GT Sport à hayon est proposée avec une boîte manuelle à six rapports, la seule Mazda3 à proposer un levier de vitesses, à partir de 34 450 $. Le hayon avec transmission automatique est proposé au même prix ou à 33 700 $ pour la berline, et la transmission intégrale ajoute 2 000 $ à chaque prix. Les modèles GT bénéficient également d’un guidage routier étendu grâce au système de navigation en ligne de Mazda. Le nouveau système dispose de mises à jour en temps réel et propose de nouveaux itinéraires tout-terrain ainsi que des points de départ de randonnées.

Au sommet de la gamme, Mazda a réintroduit l’édition Suna. Elle ajoute une peinture sable zircon et un cuir terracotta au quatre cylindres 2,5 litres de 250 ch de la GT Turbo, des jantes de 18 pouces et des embouts d’échappement plus grands. La Mazda3 Sport Suna Edition 2025 est proposée à 39 600 $.