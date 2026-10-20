Mazda conserve le CX-70 au Canada tandis que les Américains passent aux CX-90 à deux et trois rangées

Le CX-70 restera un modèle distinct à deux rangées au Canada, tandis que les acheteurs américains pourront choisir un CX-90 à deux ou à trois rangées.

Mazda continuera de vendre le CX-70 au Canada pour l’année-modèle 2027.

Aux États-Unis, les acheteurs du CX-90 auront le choix entre des configurations à deux et à trois rangées.

Mazda n’a pas annoncé les prix ni les versions des CX-70 et CX-90 2027 au Canada.

Mazda continuera d’offrir le CX-70 au Canada pour l’année-modèle 2027, même si le VUS à deux rangées disparaît de sa gamme américaine. Le CX-70 restera ainsi un modèle distinct pour les acheteurs canadiens, aux côtés du CX-90 à trois rangées, tandis qu’aux États-Unis, les acheteurs seront dirigés vers les versions à deux ou à trois rangées du CX-90.

Cette décision met en évidence les approches différentes des deux marchés à l’égard de la gamme de grands VUS de Mazda. Au Canada, les CX-70 et CX-90 demeurent positionnés comme des véhicules distincts : Mazda présente toujours le CX-70 comme un modèle à deux rangées et cinq places axé sur le chargement, tandis que le CX-90 offre trois rangées et peut accueillir jusqu’à huit personnes. Dans la gamme canadienne actuelle, les deux modèles sont proposés avec des motorisations à six cylindres en ligne à hybridation légère et hybrides rechargeables.

Aux États-Unis, Mazda regroupera les deux noms de modèles sous celui de CX-90 pour 2027. La gamme révisée du CX-90 comprendra des configurations à deux rangées dans deux versions, tandis que les autres conserveront trois rangées. Ce changement réduit le nombre de noms de modèles dans la gamme de VUS de Mazda aux États-Unis, mais les clients qui souhaitent une version à cinq places devront choisir un CX-90 plutôt qu’un CX-70.

Mazda Canada a enregistré 510 ventes de CX-70 en septembre, une hausse de 25 % sur un an, tandis que les ventes de CX-90 ont atteint 888 unités, en progression de 12 %. Pour les neuf premiers mois de 2026, les ventes de CX-70 ont reculé de 0,4 % pour s’établir à 4 044 unités; celles du CX-90 ont augmenté de 11,6 % pour atteindre 7 227 unités. Ford, Honda et Toyota ne publient pas leurs ventes par modèle, ce qui empêche de comparer ces chiffres.

Ces résultats montrent que les deux modèles jouent des rôles distincts dans la gamme de Mazda Canada, même s’ils partagent des composants importants et des choix de motorisation. Le maintien des deux noms de modèles préserve aussi une distinction plus claire pour les acheteurs qui hésitent entre un VUS à deux rangées et un véhicule offrant davantage de places pour les passagers.

Mazda n’a pas encore communiqué les prix, les détails des versions ni les changements d’équipement des CX-70 et CX-90 2027 au Canada, mais ces renseignements devraient être annoncés dans un avenir rapproché.

Source: CarScoops