Mazda CX-9 2023 : écolo ou pas?

Le Mazda CX-9 2023 se détaille à partir de 44 405 $, frais de transport et de préparation inclus.

Agrément de conduite indéniable, design et finition intérieur soignés, motorisation écoénergétique.

Habitacle peu volumineux, capacité de remorquage sous la moyenne, volume de chargement déficient.

Le Mazda CX-9 2023 représente la huitième année sur le marché pour la génération actuelle de ce multisegment intermédiaire. Il a peu changé à travers cette période, mais réussit quand même à bien cacher son âge.

Malgré tout, concurrence et progrès technologique oblige, le constructeur japonais dévoilera le tout nouveau Mazda CX-90 sous peu. On s’attend à un véhicule plus luxueux, plus raffiné, plus puissant et inévitablement plus cher que le CX-9. Et contrairement à ce dernier, le CX-90 proposerait aussi une motorisation hybride rechargeable. En attendant son arrivée, le Mazda CX-9 est-il tout de même un véhicule écolo?

À la base, les spécifications techniques nous laissent croire que c’est effectivement le cas. Le Mazda CX-9 2023 est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, produisant 227 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Ça, c’est en faisait le plein avec de l’essence régulière. En optant pour de l’essence à taux d’octane de 93 ou plus, on profite plutôt de 250 chevaux et un couple de 320 livres-pied. Cette puissance est acheminée au rouage intégral i-Activ par l’entremise d’une boîte automatique à six rapports.

L’essence à taux d’octane de 93 n’est pas disponible à tous les stations-service, et coûte sensiblement plus cher que l’ordinaire à taux d’octane de 87. Ultimement, les 23 chevaux supplémentaires ne sont pas essentiels, et même si la combustion était légèrement plus efficace avec le carburant plus cher, on ne voit pas l’intérêt d’investir davantage pour faire le plein. Il faut dire aussi que Mazda est l’un des rares constructeurs à annoncer deux niveaux de puissance pour sa motorisation turbo, alors que les autres marques ne parlent que de la puissance maximale sans mentionner le type d’essence pour l’obtenir.

Les cotes ville/route/mixte du Mazda CX-9 2023 sont de 11,6 / 9,1 / 10,5 L/100 km, le plaçant parmi les moins énergivores dans le segment des utilitaires intermédiaires à trois rangées de siège. Il se classe ex aequo avec le Nissan Pathfinder en consommation mixte, alors que les Toyota Highlander non hybride, GMC Acadia (moteur turbo de 2,0 L), Jeep Grand Cherokee 4xe et Ford Explorer hybride sont légèrement moins énergivores. Le Toyota Highlander hybride est de loin le plus écoénergétique du segment avec une cote mixte de seulement 6,7 L/100 km.

Lors de notre essai hivernal du Mazda CX-9 2023, comprenant une expédition aller-retour en famille de Montréal au New Hampshire pendant le temps des fêtes, nous avons obtenu une moyenne très respectable de 9,8 L/100 km.

Le quatre cylindres turbo du CX-9 fait le travail, même s’il n’est pas le plus musclé du segment et n’est pas aussi doux et raffiné que certains moteurs V6 toujours disponibles chez la concurrence. De plus, on ne rapporte pas de problèmes majeurs concernant la fiabilité de cette motorisation Mazda.

Alors que certains rivaux affichent un poids plus élevé et un comportement routier en conséquence, le Mazda CX-9 2023 fait honneur à l’ADN du constructeur en affichant une tenue de route dynamique et sûre, mais sans le compromis d’un roulement trop ferme. Il existe des utilitaires plus spongieux et confortables pour les longs voyages sur la route, mais le CX-9 n’est pas piqué des vers à ce chapitre. C’est l’un des rares gros véhicules dans lesquels on se surprend à rouler plus vite que l’on devrait.

Cette agilité est partiellement le résultat d’une carrosserie moins imposante, avec une ligne de toit plus basse non seulement moins étreignant à déneiger l’hiver, mais un centre de gravité légèrement plus bas. En revanche, l’habitacle figure parmi les moins spacieux de sa catégorie, alors que le dégagement pour la tête, les épaules et les hanches n’est pas très généreux. À l’avant, la console centrale s’élargit en se joignant au tableau de bord, et le conducteur s’y frotte constamment le genou. De jeunes adultes peuvent prendre place dans la troisième banquette, mais finiront par se plaindre après un certain bout de temps. Heureusement, l’excellente chaîne audio Bose incluse dans les déclinaisons GT, Édition Kuro Signature masquent bien ces désagrément.

C’est la même histoire pour l’aire de chargement. Le Mazda CX-9 2023 propose un volume de 407 litres derrière la troisième rangée, 1 082 litres derrière la deuxième et 2 017 derrière les sièges avant. C’est le plus petit des utilitaires intermédiaires à trois rangées, alors que la moyenne se situe entre 2 300 et 2 400 litres. Les Buick Enclave, Chevrolet Traverse et Honda Pilot sont les plus volumineux, bien que les constructeurs utilisent différents standards pour évaluer la capacité de chargement de leurs véhicules. Sur papier, le CX-9 est le plus petit, et dans la vraie vie, il est parmi les moins logeables également. Au moins, on peut ranger le cache-bagages sous le plancher lorsque l’on n’en a pas besoin.

Tant qu’à critiquer la polyvalence du CX-9, sa capacité de remorquage se limite à 1 588 kilogrammes ou 3 500 livres, alors que la concurrence peut généralement traîner un poids de 2 268 kg ou 5 000 livres.

Côté techno, on a droit au système multimédia Mazda Connect, qui prend de l’âge, mais qui demeure facile à utiliser avec la molette multifonction logé sur la console centrale, entourée de boutons permettant d’accéder aux fonctionnalités principales du système. Un peu de temps est nécessaire pour apprivoiser ses subtilités, mais après quelques semaines, on apprécie son côté intuitif et le fait que l’on n’a pas besoin de s’étirer le bras pour appuyer sur l’écran tactile. En revanche, si l’on préfère Apple CarPlay ou Android Auto, l’utilisation devient plus ardue, puisque ces systèmes d’exploitation ont été d’abord et avant tout conçus pour des écrans tactiles. Les passagers arrière ont droit à des prises USB dans les trois rangées, permettant à tout le monde de brancher leurs appareils.

Le Mazda CX-9 2023 est offert en déclinaisons GS, GS-L, GT, Édition Kuro et Signature, ce dernier faisant une très bonne impression d’un véhicule vendu par une marque de luxe. En effet, le design intérieur et la qualité de finition sont appréciables, surtout lorsque l’on regarde le prix demandé. Si les GS, GS-L et GT proposent une banquette de deuxième rangée de série pour une capacité de sept passagers, un aménagement à six places avec des sièges capitaine dans la rangée médiane est livrable dans les GS-L et GT, et de série dans les Kuro et Signature. Ces sièges individuels sont séparés par une console fixe abritant un accoudoir, des porte-gobelets et un compartiment de rangement.

Même si les tarifs ont augmenté ces derniers temps, à l’instar de toute l’industrie, le CX-9 se détaille entre 44 405 $ et 59 340 $, frais de transport et de préparation inclus. En comparant son prix à ceux de la concurrence, le CX-9 est dans le coup, surtout en versions GT, Édition Kuro et Signature dotés mieux équipées et dotées d’habitacles plus luxueux. Il vieillit et pourrait bien céder sa place au CX-90 très bientôt, mais une chose n’a pas changé depuis l’arrivée de la génération actuelle du CX-9 en 2016. Il est agréable à conduire, son design n’a pas pris une ride en huit ans, et il s’avère l’un des moins énergivores de son segment. Il faut juste accepter certains compromis, comme un habitacle moins logeable et une capacité de remorquage sous la moyenne.