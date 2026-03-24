Mazda envisage une variante plus robuste du CX-5 pour s’attaquer aux VUS grand public à vocation hors route

Mazda affirme que la rétroaction des clients déterminera si le nouveau CX-5 aura droit à une variante dédiée au hors route.

Mazda évalue un CX-5 plus robuste, mais n’a pas encore approuvé sa mise en production.

Le rouage intégral mis à jour du CX-5 2026 pourrait soutenir un ensemble léger à vocation hors route.

Les Forester Wilderness, RAV4 Woodland et Tucson XRT définissent la cible concurrentielle la plus probable.

Mazda envisage d’ajouter une nouvelle version plus robuste du CX-5 de prochaine génération afin d’augmenter ses chances de gagner du terrain dans le segment très disputé des VUS compacts. La marque indique que la rétroaction du marché déterminera si une déclinaison spécifiquement orientée vers le hors route ira de l’avant.

Koichiro Yamaguchi, gestionnaire de programme du Mazda CX-5 2026, n’a pas confirmé de plan de production pour un tel modèle. Toutefois, ses commentaires laissent entendre que Mazda perçoit suffisamment de mouvement dans ce sous-segment pour garder l’idée activement à l’étude. L’entreprise évalue si les acheteurs veulent un CX-5 à l’allure plus robuste et aux capacités accrues, positionné plus près de la catégorie en pleine croissance des VUS d’aventure grand public.

Mazda n’en est pas à ses premières armes avec l’idée de rendre ses véhicules plus robustes. Le CX-50 a rapidement reçu une version « Meridian » exactement dans ce but. Contrairement à Wilderness, et de façon encore moins convaincante que TrailSport, XRT ou Woodland, le CX-50 Meridian se résumait à des autocollants, des élargisseurs d’ailes, et des pneus.

Plutôt que de miser sur de véritables aptitudes hors route, cette partie du marché s’adresse aux acheteurs à la recherche d’un supplément d’assurance sur les chemins de gravier, les sentiers et les routes menant au camping. Et à l’heure actuelle, à peu près tous les constructeurs qui proposent un VUS compact dans leur gamme participent au jeu.

Mazda semble déjà avoir mis en place une partie des bases techniques. Yamaguchi a indiqué que le système de rouage intégral du nouveau CX-5 a été amélioré, avec des changements au couplage du différentiel avant et une augmentation du couple acheminé à l’essieu arrière par rapport au modèle sortant. Il a aussi évoqué un contrôle plus précis des paramètres de fonctionnement, décrivant le système révisé comme mieux adapté à la conduite hors route.

Ces changements sont importants, car un CX-5 robuste n’aurait pas besoin d’une refonte mécanique complète pour intégrer ce segment. Un léger rehaussement de suspension d’environ 20 millimètres, idéalement, ou même d’aussi peu que 10 mm, faisant passer la garde au sol au-delà des 200 mm du modèle standard, pourrait modifier de façon tangible et visuelle le positionnement du véhicule. Une protection additionnelle sous la carrosserie, des pneus tout-terrain, des longerons de toit et quelques surfaces élargies viendraient compléter la formule que les acheteurs reconnaissent maintenant dans cette catégorie. Et cette offre à vocation hors route pourrait être jumelée au futur groupe motopropulseur hybride du CX-5 afin de mieux rivaliser avec Toyota et Honda.

Une différenciation de l’habitacle pourrait aussi jouer un rôle, avec des finis propres à cette version aidant à distinguer la variante du reste de la gamme CX-5, bien que cela servirait surtout à justifier davantage la hausse de prix.

Pour le moment, le projet demeure tributaire de ce que Mazda entendra du marché. Yamaguchi a indiqué que l’entreprise est très attentive aux réactions des clients et évalue les options qui comptent le plus. Cela maintient la proposition au stade exploratoire, mais le simple fait que Mazda discute ouvertement de l’idée laisse croire que le constructeur évalue sérieusement si un CX-5 davantage axé sur l’aventure a sa place dans son prochain plan produit.

Source: Carsales.com