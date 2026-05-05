Un récent dépôt pour Mazda « CX-40 » pourrait indiquer l’arrivée d’un autre petit VUS

Un dépôt de marque aux États-Unis pour CX-40 laisse croire que Mazda pourrait réserver une place pour un autre multisegment compact, bien qu’aucun modèle de production n’ait été confirmé.

Mazda a enregistré le nom CX-40 aux États-Unis le 27 février 2026.

Mazda n’a rien confirmé, que ce soit la production, le calendrier ou les motorisations.

Un CX-40 pourrait se positionner entre le CX-30 et le CX-5 s’il est approuvé.

Mazda a ajouté une autre appellation à ses plans de VUS, avec un dépôt de marque aux États-Unis pour CX-40 qui soulève des questions quant à savoir si l’entreprise prépare un autre multisegment compact. Ou encore, un modèle qui pourrait en remplacer un existant.

Le dépôt a été enregistré auprès du United States Patent and Trademark Office le 27 février 2026. Le nom CX-40 n’est pas propre aux États-Unis ; il est protégé en Australie depuis 2019. Aucun des deux dépôts ne confirme un véhicule de production, et les constructeurs automobiles protègent fréquemment des noms qui ne se retrouvent jamais en salle d’exposition.

En Amérique du Nord, le nom viendrait s’insérer dans une gamme de multisegments déjà bien remplie. Mazda propose actuellement le CX-30, le CX-5, le CX-50 (non offert au Canada en ce moment), le CX-70 et le CX-90 parmi ses modèles utilitaires.

Un CX-40, s’il devait être produit, viserait vraisemblablement l’espace entre le CX-30 et le CX-5, ou pourrait possiblement remplacer le CX-30 parce que les plus gros chiffres sont meilleurs et que les constructeurs peuvent les vendre plus cher. Cela le placerait près de petits VUS et multisegments à fort volume comme les Nissan Kicks, Toyota Corolla Cross et Kia Seltos, un segment où les acheteurs recherchent l’abordabilité, l’efficacité, la traction intégrale et la polyvalence.

Mazda n’a pas annoncé de CX-40 pour le Canada, les États-Unis ou tout autre marché. Les principaux détails du produit, incluant la plateforme, la motorisation, le lieu de production, les dimensions et le calendrier de lancement, demeurent non confirmés.

Le nom possède aussi un certain précédent chez Mazda. L’entreprise a déjà utilisé CX-4 pour un multisegment destiné au marché chinois, vendu de 2016 à 2025. Ce modèle utilisait une carrosserie plus basse, davantage apparentée à une familiale qu’à un VUS conventionnel, ce qui le différenciait du format plus haut du CX-5.

La principale question est de savoir si Mazda a besoin d’un autre véhicule utilitaire compact en plus des CX-30, CX-5 et CX-50 (aux États-Unis). Jusqu’à ce que Mazda confirme quelque chose, le CX-40 demeure à peine plus qu’un nom protégé, et non un futur produit.

Source: Carscoops