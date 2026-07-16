Deux VÉ Dongfeng à moins de 35 000 $ pourraient rouler ici dès 2027

North World Industry a conclu une présentation montréalaise de deux jours avec deux VÉ Dongfeng en homologation canadienne et un réseau de concessionnaires prévu pour 2027.

Le BOX EV et le Vigo EV sont en homologation pour une vente sous les 35 000 $

Les autonomies CLTC de 430 et 480 km suggèrent environ 320 à 370 km ici

Dongfeng prévoit un réseau de concessionnaires et un lancement plus tard en 2027

Le constructeur chinois Dongfeng a conclu sa première présentation canadienne le 15 juillet par une réception privée au Grand Quai du Port de Montréal. North World Industry Inc. (NWI), importateur national de la marque, confirme que deux modèles sont en processus d’homologation au Canada, avec des prix attendus sous les 35 000 $ CA une fois les certifications obtenues.

Deux modèles en homologation à moins de 35 000 $

Le duo de lancement comprend le BOX EV, un multisegment sous-compact entièrement électrique, et le Vigo EV, un VUS électrique compact. Selon NWI, les deux sont pensés pour les hivers canadiens : gestion thermique avancée et préconditionnement intelligent de la batterie. La garantie de batterie de huit ans dépasse la couverture de cinq ans courante dans l’industrie.

NWI confirme que les versions canadiennes des deux modèles différeront de celles vendues ailleurs. Les véhicules sont en cours d’adaptation aux exigences de Transports Canada et aux conditions routières d’ici, et un rouage intégral à deux moteurs sera offert de série dans la configuration canadienne. Ce travail d’adaptation fait partie du processus d’homologation en cours.

Les véhicules exposés à Montréal étaient des versions destinées aux marchés internationaux, à traction avant. Leurs spécifications offrent un premier point de repère en attendant les données canadiennes :

Versions internationales exposées BOX EV Vigo EV Carrosserie Multisegment sous-compact VUS compact Moteur 70 kW (94 ch) 120 kW (161 ch) Couple 118 lb-pi 170 lb-pi Batterie 31,4 ou 42,3 kWh (LFP) 51,87 kWh (LFP) Rouage Traction avant Traction avant Autonomie (CLTC) 430 km 480 km

Les spécifications de puissance, de couple et de batterie des configurations canadiennes à deux moteurs n’ont pas encore été publiées.

Des autonomies CLTC à remettre en contexte canadien

Dongfeng annonce 430 km d’autonomie pour le BOX EV et 480 km pour le Vigo EV, des valeurs mesurées selon le cycle d’essai chinois CLTC. Les résultats CLTC dépassent généralement de 25 à 35 % les résultats en conduite réelle.

Autonomie canadienne estimée : environ 320 à 330 km pour le BOX EV et 355 à 370 km pour le Vigo EV. Ces estimations sont approximatives et non officielles ; les cotes de RNCan ne sont pas encore disponibles, et rien ne confirme que les chiffres annoncés correspondent à la configuration canadienne à deux moteurs.

Quatre modèles vitrines et des autonomies annoncées jusqu’à 1 458 km

Quatre autres véhicules complétaient l’exposition : la berline électrique Eπ 007 avec une autonomie annoncée de 1 200 km, le VUS hybride rechargeable de haute performance MHERO II, le VUS hybride rechargeable Voyah Free et la fourgonnette hybride rechargeable Voyah Dream. Dongfeng annonce des autonomies combinées atteignant 1 458 km pour ses hybrides à autonomie prolongée, toujours selon le cycle CLTC.

Une introduction en deux jours au Vieux-Port

La réception du 15 juillet a réuni près de 200 gens d’affaires, leaders économiques et élus. La veille, le grand public avait eu un premier contact lors d’une exposition gratuite tenue de 10 h à 18 h à la place des Commencements du Grand Quai, où les visiteurs pouvaient examiner les véhicules, consulter des bornes interactives et échanger avec l’équipe de NWI.

Les prises de parole ont réuni Li Wei, premier secrétaire de l’ambassade de la République populaire de Chine au Canada, Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’affaires du Québec, et Julie Mazorra Fernández, directrice de NWI.

« Notre ambition va bien au-delà de l’importation de véhicules. Nous voulons rapprocher les écosystèmes industriels de la Chine et du Canada, développer des partenariats d’affaires solides ici même et, à terme, contribuer à une production locale qui mettra à profit le talent et le potentiel industriel canadiens. La soirée d’aujourd’hui est la première étape de cette relation que nous voulons durable. », a déclaré Mme Mazorra Fernández.

Un réseau de concessionnaires prévu avant une arrivée en 2027

NWI a indiqué lors de l’événement que les véhicules Dongfeng seront vendus par un réseau de concessionnaires plutôt qu’en vente directe. Le calendrier d’homologation n’a pas été confirmé, mais les commentaires entendus pointaient vers un lancement plus tard en 2027. Les prix définitifs et les dates suivront l’obtention des certifications.

Fondé en 1969, Dongfeng est l’un des plus grands constructeurs automobiles de Chine et figure au palmarès Fortune Global 500, avec une présence dans plus de 60 pays. Ses coentreprises comprennent un partenariat à parts égales avec Nissan datant de 2003 et une entente renouvelée avec Stellantis pour la production de véhicules électriques.

La présentation montréalaise fait suite à un récent reportage selon lequel Dongfeng compte utiliser le contingent canadien à tarif réduit pour les VÉ construits en Chine. Instauré en janvier 2026, ce contingent a levé la surtaxe de 100 % sur un maximum de 49 000 véhicules pour une période initiale d’un an.