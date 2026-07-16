Les ventes de VÉ et de VHR au Canada ont augmenté de 20 % d’une année sur l’autre en mai 2026

Les Canadiens ont acheté 18 308 véhicules à zéro émission en mai 2026, soit 19,7 % de plus qu’un an auparavant.

Le taux d’adoption des VÉ est également plus élevé qu’en 2025, mais inférieur à celui de mars 2026.

Les chiffres restent encore bien en deçà des sommets atteints en 2024.

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables au Canada ont poursuivi leur lente reprise en mai, mais leur taux d’adoption stagne sous la barre des 10 %.

En effet, ce sont 18 308 Canadiens qui sont repartis au volant d’un nouveau véhicule à zéro émission (électriques et hybrides rechargeables) au cours du mois de mai 2026.

Cela représente une hausse de 19,7 % par rapport au même mois en 2025, et ce, malgré une contraction de 1,9 % du marché global des véhicules neufs sur la même période.

Un tel constat n’est guère surprenant, l’année 2025 ayant été particulièrement difficile pour les véhicules à zéro émission au Canada en raison de la suppression du crédit d’impôt fédéral.

Depuis lors, Ottawa a rétabli ses incitatifs pour les VÉ et les VHR, bien qu’avec des critères d’admissibilité plus stricts.

Néanmoins, ces mesures ont permis aux ventes de véhicules électrifiés de repartir à la hausse au cours des derniers mois, sans toutefois parvenir à rivaliser avec les sommets enregistrés en 2024.

De fait, le taux d’adoption des VZE au Canada ne s’est établi qu’à 9,6 % en mai, soit 0,1 % de moins qu’en avril.

Cela représente tout de même une augmentation significative par rapport à mai 2025, période où l’adoption des VÉ se situait à 7,9 %, mais cela reste en deçà du taux de mars 2026, qui avait atteint 12,2 %.

Ce récent sommet est survenu juste après le retour du programme d’incitatifs fédéral pour les VZE, ce qui donne à penser que les acheteurs attendaient une nouvelle intervention du gouvernement pour réduire le coût d’acquisition des VÉ et des VHR.

L’arrivée prévue de modèles électriques plus abordables, notamment en provenance de Chine, pourrait aider les véhicules électriques à regagner en popularité en 2027.

Source : Automotive News