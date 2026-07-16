Genesis ajoute le GV60 Magma à l’expérience Track Taxi du Nürburgring

Genesis a élargi son programme Track Taxi du Nürburgring en y ajoutant le GV60 Magma entièrement électrique aux côtés de la berline sportive G70 déjà en service.

• Le GV60 Magma rejoint le programme Track Taxi du Nürburgring de Genesis avant son lancement commercial en Europe.

• Le VUS électrique développe 478 kW, bénéficie d’une transmission intégrale à deux moteurs et de technologies de châssis avancées.

• La flotte de G70 Track Taxi a complété 1 300 tours du Nürburgring depuis 2024.

Genesis renforce son programme Track Taxi du Nürburgring en y intégrant le GV60 Magma entièrement électrique, offrant ainsi aux passagers l’occasion de découvrir le premier véhicule électrique haute performance de la marque sur la légendaire Nordschleife allemande avant que le modèle n’arrive chez les clients européens plus tard cette année.

Le GV60 Magma rejoint la flotte actuelle de berlines sport G70 spécialement préparées, qui constituent la base du programme Track Taxi depuis son lancement en 2024. Cette initiative propose au public des tours de piste en tant que passager à travers les 73 virages de la Nordschleife du Nürburgring, longue de 20,832 kilomètres.

Selon Peter Kronschnabl, directeur général de Genesis Motor Europe, l’ajout du GV60 Magma représente la prochaine étape du développement européen de la marque tout en permettant aux clients et aux passionnés de découvrir les capacités de performance entièrement électriques de Genesis dans un environnement réel particulièrement exigeant.

Le nouveau GV60 Magma est animé par un groupe motopropulseur à deux moteurs électriques et à transmission intégrale développant jusqu’à 478 kW (641 ch) et 790 Nm (583 lb-pi) de couple. Chacun des moteurs électriques peut tourner à plus de 20 000 tr/min. Lorsque le mode Boost est activé, le VUS haute performance accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint 200 km/h en 10,9 secondes avant de poursuivre jusqu’à une vitesse maximale de 266 km/h.

Afin de soutenir une conduite répétée à haute performance, Genesis a équipé le véhicule de pneus Michelin Pilot Sport 5S ainsi que d’un système de freinage combinant le freinage régénératif à des disques de frein de 400 mm, des étriers monobloc et un système de freinage antiblocage.

Les technologies de tenue de route comprennent la vectorisation du couple ainsi qu’un différentiel électronique à glissement limité qui répartit activement la puissance entre les essieux avant et arrière afin d’aider à contrôler le sous-virage et le survirage lors d’une conduite intensive sur circuit. Le GV60 Magma reçoit également de nouveaux sièges baquets à réglage électrique en 10 directions qui procurent un meilleur soutien aux passagers lors des tours effectués à haute vitesse.

Le G70 demeure un élément important du programme. Propulsée par un moteur V6 biturbo de 3,3 L développant 272 kW (365 ch) et 510 Nm (376 lb-pi) de couple, la berline accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et continue d’offrir des tours de piste dans le cadre du programme Track Taxi aux côtés du nouveau modèle électrique.

Depuis le lancement du programme, près de 3 000 passagers ont effectué un tour à bord de la flotte de G70. Les deux véhicules ont parcouru ensemble environ 27 082 kilomètres en réalisant plus de 1 300 tours de la Nordschleife, tout en consommant plus de 180 ensembles de pneus.