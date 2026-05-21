Stellantis s’associe à Wayve, Qualcomm et Applied Intuition pour commercialiser de nouvelles technologies, dont des systèmes basés sur l’IA et la conduite mains libres de porte-à-porte

Stellantis a annoncé un nouveau partenariat avec Wayve ainsi que l’extension de ses collaborations existantes avec Qualcomm et Applied Intuition dans le cadre de sa Journée des investisseurs 2026.

Le constructeur automobile ambitionne, grâce à ces partenariats, de se placer à l’avant-garde de la technologie automobile.

La conduite mains libres de porte-à-porte pourrait être déployée en Amérique du Nord dès 2028.

La journée a été chargée pour Stellantis, le constructeur automobile ayant fait un grand nombre d’annonces dans le cadre de sa Journée des investisseurs 2026. En effet, en plus d’avoir promis 7 nouveaux modèles vendus sous la barre des 40 000 $ en Amérique du Nord et d’avoir annoncé des investissements dans l’ensemble de son portefeuille de marques, Stellantis a également confirmé de nouveaux partenariats technologiques ainsi que l’extension de partenariats existants.

Pour commencer, l’entreprise continuera de travailler avec Qualcomm sur de nouveaux composants matériels embarqués et des services connectés. La plupart des modèles du constructeur en Europe et en Amérique du Nord utiliseront les solutions Snapdragon Digital Chassis de l’entreprise technologique.

Cela permettra à Stellantis d’intégrer les puces Snapdragon dans sa propre plateforme électronique STLA Brain, qui contrôle à la fois l’infodivertissement et les fonctions d’aide à la conduite. Ce partenariat devrait donc se traduire par des systèmes de sécurité active plus performants et de meilleures solutions d’infodivertissement, tout en permettant des économies d’échelle et une réduction des délais de commercialisation.

Le matériel informatique de Qualcomm rendra également possibles de nouvelles fonctionnalités issues des deux autres partenariats, et ce, grâce à une puissance de calcul accrue.

Ces autres partenariats comprennent une collaboration élargie avec Applied Intuition, une entreprise d’IA basée dans la Silicon Valley qui travaillera de concert avec Stellantis sur la prochaine génération de l’infrastructure STLA Brain. Cet ensemble technologique de nouvelle génération intégrera l’intelligence artificielle en son cœur afin d’améliorer l’expérience client et d’offrir de nouvelles fonctionnalités.

Tout comme pour le partenariat avec Qualcomm, cette collaboration vise à accélérer les temps de développement tout en réduisant les coûts grâce à une meilleure intégration et une plus grande modularité. Cela devrait permettre au constructeur automobile d’utiliser des composants matériels et logiciels identiques ou similaires pour l’ensemble de ses véhicules.

Stellantis ambitionne ainsi d’être à la pointe de la transition vers les « véhicules définis par l’IA », ce qui semble être la prochaine étape après les véhicules actuels définis par logiciel.

Enfin, le troisième partenariat s’appuiera sur les deux premiers en exploitant le matériel informatique de pointe et les capacités d’IA du prochain ensemble technologique de Stellantis pour rendre possible la conduite mains libres de porte-à-porte.

En effet, Stellantis travaillera en collaboration avec Wayve, un chef de file de la technologie d’IA pour la conduite automatisée, afin de développer un système similaire au Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Bien que peu de détails concrets aient été annoncés, il semblerait que cette technologie permette aux conducteurs d’entrer une adresse dans le système de navigation du véhicule et de laisser la voiture les y conduire sous surveillance constante.

Pour cette raison, ce futur système est qualifié de technologie de niveau 2+ plutôt que de niveau 3, ce dernier pouvant se passer de la surveillance du conducteur à certains moments. Selon les entreprises, ce partenariat donnera naissance à un système de conduite semi-autonome à la fois très capable de s’adapter à des environnements variables et naturel dans son comportement. Les essais auraient déjà commencé, le premier prototype ayant été développé en seulement deux mois.

Bien qu’aucun calendrier n’ait été fourni pour le lancement sur le marché des technologies issues de ces trois partenariats, Stellantis indique que l’aide à la conduite mains libres de porte-à-porte pourrait être déployée en Amérique du Nord dès 2028. C’est d’ailleurs cette même année que General Motors prévoit de lancer une version nettement plus performante de son propre système d’aide à la conduite mains libres, le Super Cruise.