Nissan prévoit une gamme Pathfinder à double approche avec des versions monocoque et châssis en échelle

Le constructeur associera son Pathfinder monocoque actuel à un nouveau modèle de type camion afin de mieux concurrencer Toyota

Nissan ajoutera un Pathfinder à châssis en échelle aux côtés de la version monocoque d’ici 2029.

Le nouveau VUS de type camion partagera sa plateforme avec le Frontier et le Xterra.

La stratégie vise jusqu’à 40 % du volume des VUS intermédiaires de Toyota.

Nissan prépare une stratégie à deux volets pour son populaire Pathfinder à trois rangées, cherchant à répondre à des priorités d’acheteurs de plus en plus divergentes dans l’un des segments utilitaires les plus concurrentiels en Amérique du Nord. Le constructeur entend poursuivre la commercialisation de son Pathfinder monocoque tout en ajoutant une version distincte à châssis en échelle dès le milieu de 2029.

Le Pathfinder 2026 actuel repose sur une architecture monocoque et demeurera en production, avec des mises à jour prévues autour de 2028 ou 2029. Ce modèle continuera de s’appuyer exclusivement sur des motorisations à combustion interne et de privilégier le confort de roulement, la polyvalence familiale et l’abordabilité. Ce ne sera pas le premier Pathfinder à châssis en échelle, puisque le modèle est passé à une construction monocoque en 2012 après avoir auparavant partagé une plateforme de camion avec le Frontier.

Le nouveau Pathfinder à châssis en échelle prendra une direction différente. Construit sur une plateforme de type camion, il sera axé sur la capacité de remorquage, les aptitudes hors route et adoptera un design plus vertical. Son lancement est attendu avec un moteur à essence, une variante hybride devant s’ajouter plus tard au cours de son cycle de vie. La tarification reflétera son matériel plus robuste et son positionnement.

La production du VUS de type camion est prévue à l’usine de Nissan à Canton, au Mississippi. La plateforme servira de base à plusieurs véhicules, dont le Nissan Xterra relancé, le Nissan Frontier de nouvelle génération et l’Infiniti QX60. Des sources indiquent qu’environ 70 % des pièces seront communes entre ces modèles, les principaux composants situés en avant du montant B étant partagés.

Le chevauchement entre les deux Pathfinder dépendra du rendement sur le marché. Des estimations internes suggèrent que plus de la moitié des acheteurs pourraient envisager les deux versions avant de prendre une décision.

L’introduction de ces « camions » fait écho au portefeuille de VUS de Toyota, qui équilibre des modèles monocoques à fort volume comme le Toyota Highlander (à essence et hybride) et le Toyota Grand Highlander avec des offres plus robustes à châssis en échelle comme le Toyota 4Runner et le Toyota Land Cruiser. Ensemble, ces quatre appellations ont généré 335 760 ventes aux États-Unis l’an dernier, contre 101 598 pour le Pathfinder.

Au Canada, les ventes ont évolué en sens inverse, chutant de 54 % à 3 267 unités l’an dernier, principalement en raison des tarifs et du choix de Nissan Canada de suspendre les importations pour cette raison.

Selon Edmunds, le segment des utilitaires intermédiaires représentait 16,7 % des ventes de l’industrie américaine l’an dernier, ce qui en fait la deuxième catégorie en importance après les camionnettes. Edmunds souligne que la segmentation par configuration des sièges et par électrification peut créer une différenciation significative dans un segment de grande taille.

Le plan à double Pathfinder constitue, à notre avis, une tentative solide et judicieuse de regagner du terrain, en s’adressant simultanément aux acheteurs familiaux grand public et aux clients de VUS axés sur les capacités.

Source: Automotive News