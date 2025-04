Genesis X Gran Equator Concept : une première incursion dans l’univers du tout-terrain pour la marque de luxe

Genesis sort des sentiers battus — littéralement — avec un tout nouveau concept dévoilé au Salon international de l’auto de New York 2025. Le Genesis X Gran Equator Concept marque la première incursion de la marque dans le monde de l’overlanding, un segment en pleine croissance axé sur les véhicules capables de s’aventurer loin des routes pavées tout en offrant confort et raffinement sur de longues distances.

Ce véhicule ne sera pas commercialisé, du moins pas pour le moment. Il s’agit plutôt d’une étude de style visant à explorer comment l’identité visuelle de Genesis et sa définition du luxe peuvent s’adapter à un contexte hors route.

Luxe et utilité : un équilibre audacieux

Le X Gran Equator Concept cherche à fusionner le raffinement et la fonctionnalité. Selon Luc Donckerwolke, chef du design chez Genesis, le concept examine comment la robustesse peut cohabiter avec un design haut de gamme. Contrairement à l’architecture typique des véhicules tout-terrain, celui-ci adopte des lignes plus élancées, évoquant davantage un coupé qu’un utilitaire traditionnel.

Malgré une approche épurée, plusieurs éléments trahissent ses intentions hors route : roues de 24 pouces avec un look à flasques vissées (beadlock), élargisseurs d’ailes noirs, feux auxiliaires géométriques, hayon divisé horizontalement et barres de toit intégrées. L’ensemble mise sur la sobriété visuelle plutôt que sur l’agressivité.

Un habitacle spectaculaire

L’intérieur du X Gran Equator repose sur le contraste. Genesis allie des surfaces minimalistes à des commandes rétro, comme l’ensemble de quatre cadrans sur la console centrale, qui rappelle les appareils photo à pellicule. Cette esthétique analogique coexiste avec des éléments numériques et des sièges avant pivotants pouvant faire face aux places arrière.

L’habitacle offre aussi un espace de rangement modulaire et des formes géométriques pensées pour faciliter les activités de plein air. L’objectif est clair : miser sur la simplicité et la fonctionnalité, plutôt que l’ornement.

Sur place, l’effet est saisissant : les sièges bicolores, les matériaux variés et les garnitures métalliques créent une atmosphère à la fois moderne et intemporelle, fidèle à l’ADN haut de gamme de Genesis. Si ce design annonce la prochaine génération d’intérieurs Genesis, les consommateurs auront droit à quelque chose de remarquable.

L’inspiration derrière le nom « X Gran Equator »

Le nom du véhicule fait référence à un étalon arabe nommé Equator, symbole d’endurance et d’élégance. Genesis explique que cette appellation reflète les priorités du concept : la robustesse et le raffinement. Ce clin d’œil culturel s’inscrit dans la lignée des autres concepts Genesis, souvent porteurs de symbolisme abstrait.

Vers une nouvelle direction pour Genesis ?

Même si aucune production n’est confirmée, ce concept suggère un élargissement possible de la gamme Genesis. Jusqu’ici, la marque s’est concentrée sur les berlines et multisegments de luxe, incluant quelques modèles électriques. Le X Gran Equator pourrait non seulement inspirer le design des futurs intérieurs, mais aussi poser les bases d’une offensive VUS plus aventureuse, avec des versions plus musclées des GV70 et GV80.

D’ailleurs, la maison-mère Hyundai pousse déjà les versions XRT dans sa propre gamme. Le X Gran Equator pourrait bien être un avant-goût de déclinaisons plus robustes chez Genesis, qui conserveraient luxe et finesse tout en ajoutant une touche d’audace.

Le concept sera exposé au kiosque Genesis durant le Salon de New York, ouvert au public dès le 18 avril, puis sera transféré à Genesis House, dans le quartier Meatpacking à New York, où il restera en vedette jusqu’à la fin juillet.