L’homme derrière VinFast ne veut plus investir dans sa marque automobile

Le milliardaire derrière VinFast a déjà perdu près de 3 milliards de dollars.

La construction de l’usine en Caroline du Nord n’a pas encore commencé.

Il y a du retard dans la livraison des premiers exemplaires.

Les consommateurs qui ont réservé l’un des deux véhicules VinFast dernièrement ont peut-être une raison d’être inquiets au moment d’écrire ces lignes. Le site Automotive News Europe a découvert que Pham Nhat Vuong, le milliardaire et président de Vingroup, le conglomérat derrière VinFast et plusieurs autres compagnies œuvrant dans d’autres domaines, n’a pas l’intention d’investir plus d’argent dans sa marque automobile.

Rappelons que VinFast est réapparu dans l’actualité automobile dernièrement suite à la mise à pied de plusieurs employés du constructeur en Amérique du Nord, tandis que la construction de l’usine de production en Caroline du Nord a pris du retard. En effet, la construction du complexe qui devait assurer l’assemblage des VUS électriques de la marque pour le continent devait s’amorcer au mois de septembre dernier.

Selon ce qu’a appris Bloomberg News, le PDG de VinFast a déclaré que M.Vuong n’avait aucun plan pour investir plus d’argent dans VinFast. Il faut mentionner que les pertes financières pour le milliardaire s’élèvent à 1,3 milliard de dollars en 2021 et 1,5 milliard au cours des neuf premiers mois de 2022. Ces informations ont été obtenues dans un document de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes. Le document a aussi révélé que VinFast prévoyait absorber d’autres pertes financières à court terme.

Au moment d’écrire ces lignes, le site de l’usine d’assemblage en Caroline du Nord a été nettoyé, VinFast qui cherche à finaliser l’obtention des permis pour commencer la production de l’usine. Selon le PDG de VinFast, Le Thi Thu Thuy, l’objectif d’entamer la production d’ici la fin 2024 est encore sur la table.

Et le constructeur a tout intérêt à construire cette usine rapidement pour que ses véhicules vendus en sol américain soient éligibles à l’incitatif financier du gouvernement de Joe Biden, le Président américain qui en a fait l’un de ses chevaux de bataille.

Pour assurer une certaine distribution de ses nouveaux véhicules utilitaires électriques – VinFast va tout d’abord commercialiser les modèles VF 8 et VF 9 –, le constructeur va produire les véhicules à son usine vietnamienne de Haiphong. D’ailleurs, plusieurs livraisons ont déjà été retardées.

Mais, ces troubles de jeunesse n’ont rien d’étonnant pour un constructeur aussi jeune de VinFast dont la fondation remonte à 2017 seulement. Après tout, Tesla n’est rentable que depuis quelques années seulement. VinFast devra probablement éponger d’autres pertes financières avant d’engranger des profits.