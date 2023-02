VinFast restructure ses opérations nord-américaines; environ 30 employés remerciés au Canada

VinFast Canada va devenir une société membre de la nouvelle entité, VinFast North America.

Environ une trentaine d’employés ont été remerciés au Canada.

Les employés des huit magasins ne sont pas affectés par ces coupures.

Le jeune constructeur automobile d’origine vietnamienne VinFast n’en est qu’à ses premiers soubresauts sur le continent nord-américain, que déjà, elle procède à une restructuration de ses opérations, selon ce qu’a appris Automotive News Canada.

En effet, VinFast a remercié plusieurs employés canadiens dans le cadre d’une restructuration menant à une fusion de ses opérations des deux côtés de la frontière. Le 25 janvier dernier, en plein milieu du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), le constructeur qui se targuait pourtant à peine quelques jours plus tôt de sa présence en sol québécois et de son affection pour les véhicules électriques, a annoncé que les deux entités allaient désormais être réunies sous la société VinFast North America. VinFast Canada deviendra donc une société membre de cette nouvelle entité pour l’Amérique du Nord.

Au moment d’écrire ces lignes, VinFast n’avait pas encore divulgué le nombre d’employés qui avaient été remerciés, mais selon une source citée par AN, il s’agirait d’environ 30 employés sur la centaine au service de la marque.

« Cette démarche devrait permettre d’accroître l’efficacité de l’utilisation et de l’affectation des ressources, tout en améliorant les performances opérationnelles et financières de VinFast. […] Elle « s’inscrit dans la stratégie à long terme de VinFast visant à positionner l’entreprise pour un plus grand succès dans l’industrie automobile hautement compétitive et dynamique. », a déclaré VinFast dans un communiqué.

Pour l’instant, les employés affectés par ces coupures étaient basés au siège social canadien de l’entreprise à Montréal et dans d’autres villes, tandis que certains employés à distance font aussi partie des mises à pied. Les employés des huit magasins, véritables vitrines pour VinFast, ne sont en revanche pas touchés par cette restructuration.

Qu’est-ce que cela signifie pour VinFast à court ou moyen terme? Il est trop tôt pour s’avancer dans ce dossier, mais ce qui est clair, c’est que le constructeur n’a pas attendu très longtemps avant de réagir et de réorganiser les opérations pour le marché local. Il est toutefois permis de croire que cette restructuration va minimiser le pouvoir décisionnel du marché canadien face au potentiel beaucoup plus grand des États-Unis, d’autant plus que la construction d’une usine d’assemblage en Caroline du Nord et le siège social de la marque à Los Angeles auront une incidence sur la direction que prendra la marque purement électrique dans les prochaines années.

On verra bien au fil des mois si cette décision viendra chambouler l’épanouissement de VinFast au Canada.