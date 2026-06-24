Le dévoilement de la Jaguar Type 01 2027 sera spectaculaire

La Type 01 2027 sera présentée à New York en octobre prochain. Selon l’organisation, ce dévoilement sera spectaculaire. La Jaguar 00 Concept a fait couler beaucoup d’encre et de l’encre très noire. Les commentaires entourant se modèle à venir ont été extrêmement négatifs, notamment en raison d’une douteuse campagne publicitaire, même Trump la qualifia de « woke ».

Jaguar dévoilera en octobre sa nouvelle voiture GT, la Type 01

Elle sera apparemment présentée dans un cadre spectaculaire à New York.

La voiture produira près de 1 000 chevaux

Suivant le dévoilement du concept en décembre 2024, nous connaitrons enfin l’avenir de Jaguar en octobre. Le constructeur de Coventry a annoncé que la première mondiale de la voiture qui sera connue sous le nom Type 01 sera mise à nu dans la Gross Pomme, New York.

S’il y a bien un bolide qui a fait beaucoup jaser c’est bien le concept Jaguar 00. Tout d’abord le style de la voiture est en rupture complète avec le passé de la marque. On ne retrouve en fait que les proportions bicorps similaires à la légendaire E-Type avec un long capot et une cabine ramassée qui englobe le coffre. Pour le reste, on joue d’angles serrés, l’opposé de ce que Jaguar a toujours été. La controverse est telle que le designer en chef de Jaguar Gerry McGovern a décidé de quitter son poste à la fin mars.

Pour ajouter à l’histoire, la compagne de publicités entourant le 00 est ce que l’on pourrait dire une catastrophe. Étiqueté de « woke », elle était certainement artistique, mais la sélection des couleurs Rose Miami (rose satin Rhodon), un hommage à l’architecture art déco de Miami et le bleu Londres (bleu argent Inception), inspiré par le bleu argent opalescent de la Jaguar E-Type des années 1960 étaient très polarisant. Une chose est certaine, cette campagne à très bien cadrer dans l’esprit « Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en! »

Le dévoilement

Après ce qui semble être une agonie, nous ne sommes plus qu’à quelques mois de la présentation de ce qui sera l’unique modèle de Jaguar en 2027. Le monde verra enfin la Type 01 en octobre. L’évènement sera gros et spectaculaire si l’on se fie au propos de Lennard Hoornik, le responsable du développement chez Jaguar/Land Rover.

Sans surprise, les attentes du constructeur sont optimistes tels que dits lors de la journée des investisseurs. La publication Motor1 rapporte ses propos: « Mon sentiment fort est que si vous avez une excellente proposition, vous avez une grande émotion, alors il y aura de grands chiffres qui sortiront. Le sentiment, qui était extrêmement négatif comme vous le savez tous, s’est transformé en une voiture positive. Je pense que cela nous a un peu aidés, car nous nous concentrons vraiment sur l’innovation et sur le fait de faire de cette voiture la meilleure voiture innovante de tous les temps. »

Les craintes de la réalité

L’optimisme est réel, mais la réalité pourrait être tout autre. La Type 01 ne sera pas un modèle avec un grand volume de production, mais l’univers de la voiture électrique subit des vents de face. Les constructeurs sont nombreux à reculer face à l’électrification en raison d’une acceptabilité plus lente que prévu par les consommateurs, c’est particulièrement le cas avec les véhicules de luxe. Est-ce que Jaguar sera l’exception? C’est malheureusement peu probable.

Un peu de chiffres

La Jaguar Type 01 2027 sera à la fine pointe de la technologie en matière d’électrification. Elle sera construite sur une architecture 800V qui lui permettra une recharge jusqu’à 350 kW pour la batterie de 120 kWh. Étant une Jaguar, on joue de puissance avec la présence de deux moteurs électriques culminant à 986 chevaux et 959 lb-pi de couple. Avec ses gigantesques proportions, la voiture fait plus de 5 mètres de long, cette puissance ne sera pas superflue pour avoir des performances dignes de la maison Jaguar. Le constructeur estime pour le moment que l’autonomie de la Type 01 frisera les 650 kilomètres. Le prix visé devrait être sous les 150 000CAD.