Les VE passent au deuxième rang des motorisations en Europe

La forte croissance des véhicules électriques au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et dans les principaux marchés de l’Union européenne a permis aux modèles électriques à batterie de devancer les voitures à essence en mai.

Les véhicules électriques ont accaparé 23,3 % du marché européen en mai, dépassant les véhicules à essence.

Les véhicules hybrides demeurent la catégorie de motorisation la plus importante en Europe.

Les véhicules hybrides rechargeables ont également gagné des parts de marché.

Les véhicules électriques à batterie ont dépassé les voitures à moteur à combustion interne (ICE) à essence en Europe en mai, soulignant un changement important dans le marché des véhicules neufs de la région. À travers l’Union européenne, le Royaume-Uni et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), les véhicules électriques ont représenté 23,3 % des nouvelles immatriculations, dépassant les véhicules ICE, qui ont atteint 21,7 %.

Le nombre total d’immatriculations de véhicules dans les marchés de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) a atteint environ 1,15 million d’unités en mai, ce qui représente une hausse de 3,6 % par rapport au même mois l’an dernier. Dans l’Union européenne seulement, les immatriculations ont progressé de 3,2 % pour atteindre 955 013 véhicules.

Les véhicules hybrides continuent de constituer la principale catégorie de motorisation de la région. Au cours des cinq premiers mois de l’année, les hybrides ont accaparé 37,8 % des immatriculations dans l’Union européenne. Les véhicules à moteur à combustion interne ont détenu une part de 22,4 %, tandis que les véhicules électriques ont représenté 20 % du marché européen.

Lorsque le Royaume-Uni et les pays de l’AELE sont inclus, les véhicules électriques ont porté leur part de marché cumulative à 21,4 %, demeurant tout juste derrière les véhicules à moteur à combustion interne à 22,3 %. Les véhicules hybrides rechargeables ont également gagné du terrain, représentant 9,7 % des immatriculations dans l’Union européenne jusqu’en mai, comparativement à 8,3 % au cours de la même période l’an dernier.

Plusieurs marchés majeurs ont enregistré une forte croissance des immatriculations de véhicules électriques. L’Italie a affiché une hausse de 75,7 %, la France a progressé de 55,4 % et l’Allemagne a enregistré un gain de 40,9 % par rapport à mai de l’année dernière.

Tesla a connu un solide rebond au cours du mois. Le Model Y a enregistré 17 183 immatriculations, en hausse de 68 % sur un an, devenant ainsi le véhicule électrique le plus vendu en Europe. Le Model 3 a atteint 9 566 immatriculations, soit près du triple de son résultat de l’année précédente, ce qui lui a permis d’occuper le deuxième rang parmi les modèles électriques.

Les motorisations conventionnelles ont continué de perdre des parts de marché, les immatriculations de véhicules à moteur à combustion interne ayant reculé de 18,2 % jusqu’en mai, tandis que les volumes de véhicules diesel, autrefois dominants, ont chuté de 16,6 %, ne laissant au diesel qu’une part de 7,6 % des nouvelles immatriculations dans l’Union européenne.

Les constructeurs automobiles chinois profitent de l’intérêt croissant pour les véhicules électriques en Europe. Les immatriculations combinées des marques chinoises ont atteint 121 030 unités en mai, ce qui représente une part de marché de 10,7 %. Le groupe Geely a vendu 176 676 véhicules au cours des cinq premiers mois de l’année, tandis que SAIC a livré 141 490 unités. BYD a enregistré la plus forte croissance, avec des ventes en hausse de 145,2 % pour atteindre 135 307 véhicules, dépassant SAIC au cours du mois de mai afin de devenir le constructeur automobile chinois le plus vendu en Europe.

Source: CarScoops