Premier Essai Routier VinFast VF 8 2023: intéressant, mais quelques points d’interrogation

Premier essai routier du VinFast VF 8 2023

Le VinFast VF 8 2023 est un nouveau VUS électrique de la marque vietnamienne

Il arrivera au Canada l’an prochain

Nha Trang, Vietnam – Nous avons eu l’occasion de découvrir le nouveau VinFast VF 8 2023 100% électrique avec un court essai au Vietnam, pays d’origine de cette nouvelle marque qui fera son entrée au Canada l’an prochain.

Le nom VinFast, ça vous dit quelque chose ? Si oui, vous savez qu’il s’agit d’un nouveau constructeur vietnamien qui s’apprête à débarquer chez nous avec deux VUS. Sinon, incorporez-le à votre vocabulaire automobile; vous n’avez pas fini d’en entendre parler.

Le premier modèle de l’entreprise, le VF 8, doit faire ses débuts cet automne. La production a été lancée au Vietnam et les premiers exemplaires ont été livrés localement. Les prochains vont prendre direction des marchés de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’assemblage du deuxième modèle, le VF 9 (on repassera pour l’originalité du nom), va suivre un parcours similaire.

Afin de nous faire découvrir ses modèles, et de se laisser découvrir elle-même, VinFast a invité plusieurs vagues de journalistes et autres types de collaborateurs chez elle. L’objectif, outre un premier contact avec le VF 8, était de nous présenter ses installations, son plan d’attaque, sa vision, ainsi que le pays en tant que tel.

Évidemment, ce genre de visite est planifié au quart de tour et on nous montre bien ce que l’on veut. N’empêche, ce fut instructif et suffisant pour qu’on puisse se faire une petite idée. Nous allons vous présenter le tout sous trois volets à l’intérieur de nos publications ; le véhicule (parce que c’est d’abord ce qui nous intéresse), la maison mère Vingroup et ses installations, ainsi que la stratégie réservée et choisie pour le marché canadien.

Comment le VinFast VF 8 2023 se positionne sur le marché?

Répondons d’abord à une question qui vous trotte probablement dans la tête ; dans quel univers va jouer VinFast ? La réponse, c’est le luxe. Le but avoué de l’entreprise est de s’attaquer aux Tesla de ce monde, mais à des prix qui vont demeurer très concurrentiels. Et, point important, en offrant une meilleure qualité d’assemblage ; la compagnie semble avoir fait ses devoirs de ce côté, même si certains éléments observés ici et là sur les modèles qu’on nous a montrés nous confirment que la perfection n’est pas de ce monde (quelques boulons qui seront exposés à la rigueur de nos hivers, une moulure mal fixée au pilier C sur un des modèles, etc.).

Oui, là aussi, on nous a parlé de modèles de préproduction. Comme quoi certaines choses s’apprennent vite dans le milieu.

Quant au VF 8, son format demeure compact, mais l’espace proposé à bord est décent. C’est non envahissant à l’avant et très bien dégagé à l’arrière. Le volume de chargement est dans la norme, sans plus. La configuration intérieure est à cinq places. Et à quoi peut-on comparer le modèle ? Il est certain que ce premier contact, très court, nous pousse vers des conclusions hâtives, mais disons qu’on est dans la cour des Kia EV6, Genesis GV60 et Ford Mustang Mach-E.

Le VinFast VF 8 est plus gros que le premier, semblable au deuxième et un peu plus petit que le troisième, à première vue. Au volant, on est plus près du Kia EV6 que du Mustang Mach-E en fait de sensation. Encore une fois, lors du lancement complet du modèle où une journée complète au volant nous sera proposée, le jeu des comparaisons deviendra plus pertinent et nous permettra d’être plus précis.

Et qu’en est-il de la sensation de conduite ? Dans l’ensemble, plutôt bonne. Lors de ma session au volant, j’ai cependant remarqué une faible adhérence des pneumatiques sur les segments du trajet où une vitesse de 120 km/h était permise (j’ai joué la délinquance à fond à 135 km/h [!]). C’est alors que j’ai pu découvrir, en compagnie de collègues, que les pneus de 19 pouces qui équipaient le modèle essayé (Eco) étaient à faible résistance au roulement (des Goodyear Efficient Grip Performance SUV). Ces derniers ne sont pas reconnus pour leur adhérence ni leur durabilité. Sur les modèles pourvus de jantes de 20 pouces, ce sont des gommes Goodyear Eagle F1 que l’on retrouve, des semelles en tout point supérieures. Si le modèle vous intéresse, soyez certains d’essayer les deux types.

Quant au travail du châssis, j’ai eu le temps de constater une belle fermeté, sans que le confort soit trop sacrifié. Nous roulions sur un circuit fermé pourvu d’un asphalte doux comme la peau d’un nouveau-né, c’est à souligner ; nos routes attendent les VinFast avec impatience. Pour ce qui est de la direction, elle n’offre pas une hyper connexion avec le bitume, mais elle ne souffre pas de sur assistance non plus. On se répète, le prochain essai du véhicule va nous permettre de préciser notre pensée.

Ça devrait se dérouler en décembre ou au tournant de 2023, notez-le, le moment où l’entreprise compte y aller avec un lancement médiatique en bonne et due forme et avec beaucoup de temps derrière le volant.

L’événement auquel nous avons assisté avait pour but de nous montrer et faire brièvement essayer le véhicule, mais surtout de nous faire découvrir l’entreprise et le groupe qui la chapeaute (Vingroup).

L’intérieur du VinFast VF 8 2023

Complétons cette tournée éclair avec quelques impressions concernant l’intérieur. D’abord, dans la colonne des bonnes nouvelles, notons ce qui nous a semblé être d’excellentes qualités de matériaux, et surtout, un assemblage solide. L’accueil réservé par les sièges s’est aussi placé au-dessus de la critique.

Là où le scepticisme s’est vite invité, c’est en constatant que l’emplacement de certaines fonctionnalités ne se trouve qu’à l’écran. Et l’on ne parle pas ici des sièges chauffants ou du système de climatisation, comme on peut le voir chez certains constructeurs. Avec ce VF 8, l’ajustement du volant et des rétroviseurs extérieurs, notamment, se fait via un menu à l’écran. Concrètement on sélectionne ce qu’on veut régler et par la suite, ce sont les boutons au volant qui servent à ajuster le tout.

Compliqué pour rien, si vous voulez notre avis. Et à -27 degrés un bon matin de janvier, ce sera à surveiller. Heureusement, on peut toujours ajuster le rétroviseur intérieur et notre position de conduite en utilisant nos mains (!).

Vous le devinez, et le constatez en zieutant notre galerie photo, l’environnement intérieur est hautement technologique. Et en visant Tesla, VinFast se devait d’y aller de façon agressive. On verra ce qu’en pensent les consommateurs ; votre humble serviteur est de la vieille école sur certains aspects.

Pour tout ce qui touche les prix et la façon de procéder pour le consommateur, nous vous invitons à consulter l’article suivant (lien sur le réseau de VinFast) qui s’intéresse à ces détails. Rappelons pour la forme que le VF 8 sera proposé à partir de 54 995 $ avec la location de la batterie, 64 995 $ en faisant l’acquisition de celle-ci. Outre la version Eco, le modèle Plus sera aussi au catalogue.

Nous aurons l’occasion de revenir sur les différences entre les deux lors du lancement officiel du modèle.

Conclusion

Notre premier contact avec le VF 8 a été, dans l’ensemble, positif. La compagnie semble très sérieuse et déterminée à ne pas rater sa rentrée. Elle propose un produit qui semble prêt à attaquer le marché. Elle va enchaîner avec un autre, le VF 9, qui va répondre à des besoins spécifiques avec ses trois rangées de sièges.

Pour le moment, on peut se permettre d’être optimistes, mais on doit être doublement prudent. Nous sommes en présence d’un nouveau modèle provenant d’une nouvelle entreprise. Elle connaîtra des hauts et des bas, comme toutes les autres avant elle. Elle a cependant les moyens de ses ambitions et se donne tous les outils pour y parvenir.

On va suivre ça avec grand intérêt.