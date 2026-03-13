Les VUS Lucid compacts s’appelleront Earth et Cosmos, nouvelle plate-forme, nouveau moteur Atlas

L’entreprise américaine Lucid a dévoilé une série d’annonces stratégiques qui marquent une nouvelle étape dans son développement, allant d’une plate-forme électrique entièrement repensée à une collaboration élargie avec Uber, tout en accélérant sa transition vers un modèle d’affaires rentable.

3 véhicules seront construits sur la nouvelle plate-forme : Cosmos, Earth et Lunar

Lucid met une stratégie en place pour trouver la rentabilité

Avec le Lunar, le partenariat avec Uber ira encore plus loin.

Au cœur de cette stratégie se trouvent quatre piliers majeurs : une nouvelle architecture de véhicules plus accessible, une technologie de propulsion baptisée Atlas, une collaboration stratégique avec Uber pour la mobilité autonome et une transformation financière visant à atteindre une rentabilité durable. Ensemble, ces éléments illustrent la volonté du constructeur de passer d’un fabricant de véhicules haut de gamme électrique à celui d’un acteur capable de produire à grande échelle tout en conservant son expertise technologique.

Alors même que Rivian dévoile les prix du R2, Lucid cherche ainsi à capitaliser sur sa réputation d’efficacité énergétique et d’innovation afin d’élargir son marché et d’accélérer sa croissance dans un secteur des véhicules électriques de plus en plus concurrentiel, nommément les VUS compacts.

Une plate-forme conçue pour démocratiser la technologie Lucid

La grande nouveauté présentée par Lucid est sa nouvelle architecture de véhicules appelée Midsize, une plate-forme développée pour produire des modèles plus accessibles. L’objectif est clair : proposer des véhicules à partir d’un prix inférieur à 50 000 dollars américains tout en maintenant des niveaux élevés d’autonomie, de performance et d’efficacité énergétique.

Cette plate-forme permettra de lancer plusieurs nouveaux modèles destinés à des volumes beaucoup plus importants que ceux des produits actuels de Lucid. Deux véhicules ont déjà été évoqués : Cosmos et Earth, deux VUS qui reprennent les principes de design et de dynamique de conduite de la marque tout en visant une clientèle plus large.

Cosmos se positionne comme un utilitaire sport à l’orientation urbaine axé sur l’efficacité énergétique, l’espace intérieur et les performances. Earth, pour sa part, vise un positionnement légèrement plus aventureux, en banlieue, tout en conservant les caractéristiques d’efficacité et de comportement routier associées à Lucid.

Un troisième modèle reposant sur cette même architecture devrait également être présenté ultérieurement, ce qui laisse entrevoir une gamme complète de produits capables de rivaliser avec des véhicules thermiques traditionnels dans le segment des VUS de volume. On sait déjà que le robotaxi Lunar adoptera aussi cette plate-forme.

Au-delà des nouveaux modèles, cette plate-forme constitue surtout un levier industriel majeur. En produisant davantage de véhicules sur une base technique commune, Lucid pourra amortir plus efficacement ses coûts fixes et améliorer son économie d’échelle.

Atlas : une nouvelle génération de motorisation électrique

Au cœur de cette nouvelle plate-forme se trouve Atlas, la prochaine génération de groupe motopropulseur électrique développé par Lucid. Cette unité de propulsion a été conçue pour être plus compacte, plus légère et plus simple à produire que les systèmes actuels.

Atlas s’inscrit dans la philosophie d’ingénierie intégrée de Lucid, qui consiste à optimiser chaque composante afin d’améliorer l’efficacité globale du véhicule. L’unité adopte notamment des boîtiers avant et arrière identiques, une approche qui simplifie la production et réduit les coûts industriels.

Cette conception permet également de réduire le nombre de pièces nécessaires et d’optimiser l’assemblage en usine. Moins de composants signifie un temps de fabrication plus court, des coûts plus faibles et une fiabilité potentiellement accrue.

L’efficacité énergétique demeure un élément central de la stratégie de Lucid. Selon l’entreprise, une meilleure efficacité permet d’utiliser des batteries plus petites pour atteindre une autonomie comparable à celle de la concurrence. Or, la batterie représente généralement entre 30 et 40 % du coût total d’un véhicule électrique.

En diminuant la taille nécessaire des batteries, Lucid peut ainsi réduire les coûts tout en améliorant la performance et l’expérience de conduite.

Cette approche s’accompagne également d’une simplification du design et de la fabrication. Par exemple, certaines composantes de carrosserie ont été éliminées afin de réduire le nombre de pièces, le temps d’assemblage et les dépenses associées.

Une alliance stratégique avec Uber pour la mobilité autonome

Lucid a également confirmé l’avancement de sa collaboration avec Uber, un partenariat qui pourrait jouer un rôle majeur dans le développement futur de la mobilité autonome.

Les deux entreprises travaillent actuellement à finaliser un accord visant à déployer des véhicules reposant sur la plate-forme Midsize dans des flottes de transport à grande échelle. L’ambition est comparable au programme de robotaxis déjà évoqué autour du VUS Gravity.

L’objectif serait d’augmenter progressivement le nombre de véhicules utilisés dans ces services de mobilité autonome à travers le monde.

Dans ce contexte, Lucid a présenté un concept de robotaxi baptisé Lunar, un véhicule à deux places spécialement conçu pour maximiser l’efficacité et l’utilisation dans les services de transport urbain. Impossible de ne pas faire une comparaison avec le modèle de Tesla. Ce projet demeure à l’étape de concept, mais il illustre le potentiel de la plate-forme Midsize pour des applications commerciales et autonomes.

La vision de Lucid repose sur l’idée que les véhicules électriques très efficaces représentent une base idéale pour les flottes autonomes, car les coûts d’exploitation et la consommation énergétique sont déterminants dans ce type d’utilisation intensive.

Une stratégie claire pour atteindre la rentabilité

Au-delà des innovations technologiques, Lucid insiste sur la transformation de son modèle d’affaires afin d’atteindre la rentabilité et générer des flux de trésorerie positifs.

Pour y parvenir, l’entreprise mise sur plusieurs leviers.

Le premier consiste à augmenter le volume de production grâce à la nouvelle plate-forme Midsize, ce qui permettra d’élargir le marché accessible et d’améliorer l’absorption des coûts fixes.

Le deuxième repose sur une efficacité accrue en ingénierie et en fabrication afin de réduire le coût des matériaux, de la main-d’œuvre et des investissements industriels.

Lucid souhaite également diversifier ses sources de revenus. Outre la vente de véhicules, l’entreprise mise sur les logiciels embarqués, les services numériques, les partenariats autour des robotaxis et même la possibilité de licencier certaines technologies ou plates-formes à d’autres acteurs de l’industrie.

Enfin, la compagnie insiste sur l’importance de partenariats stratégiques permettant de partager les coûts et d’accélérer le déploiement de nouvelles technologies.

Dans l’immédiat, Lucid se concentre sur l’augmentation de la production du VUS Gravity, l’expansion de sa présence commerciale mondiale et l’amélioration de l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement.