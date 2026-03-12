Le Rivian R2 débutera à 48 490 $ aux États-Unis, avec l’édition de lancement à partir de 57 990 $

Le VUS R2 rejoindra les R1S et R1T dans la gamme du constructeur ce printemps.

Le R2 offrira jusqu’à 656 chevaux et 609 lb-pi de couple, avec une autonomie allant jusqu’à 531 km.

Trois niveaux de finition seront proposés, les versions Premium et Standard s’ajoutant respectivement plus tard en 2026 et au début de 2027.

Rivian a maintenant annoncé plus de détails, y compris les prix américains de son futur VUS électrique de taille intermédiaire R2, qui arrivera ce printemps.

Sur son marché d’origine, ce nouveau modèle débutera à 48 490 $, mais les premiers acheteurs devront dépenser davantage pour mettre la main sur l’une des éditions de lancement.

En effet, Rivian introduira d’abord le niveau de finition R2 Performance avec l’ensemble Launch Package, qui sera affiché à partir de 57 990 $.

Cette version du R2 comprendra un groupe motopropulseur plus puissant à deux moteurs et traction intégrale qui développe 656 chevaux et 609 lb-pi de couple, ce qui en fait la plus rapide et la plus performante hors route des trois variantes qui seront proposées.

Cette puissance devrait être suffisante pour un sprint de 0 à 60 mph (96 km/h) en 3,6 secondes, tandis que l’autonomie estimée par l’EPA est fixée à 531 kilomètres.

R2 Performance

Le R2 Performance comprendra également un système de suspension semi-active, des étriers de frein et des emblèmes peints en jaune, un intérieur noir avec des accents en bois de bouleau, des sièges avant et arrière chauffants, un volant chauffant, des sièges avant ventilés, des sièges conducteur et passager à 12 réglages électriques, un système audio haut de gamme à 9 haut-parleurs, une lunette arrière motorisée, des phares à DEL matriciels, des crochets de remorquage intégrés, des roues en alliage de 21 pouces et huit modes de conduite (All-Purpose, Conserve, Snow, All-Terrain, Rally, Soft Sand, Sport et Launch Mode).

Le Launch Package, qui sera de série sur les premières unités sortant de la chaîne de production, ajoute le système d’aide à la conduite mains libres Autonomy+ pour la durée de vie du véhicule, l’ensemble de remorquage (capacité de 4 400 lb), un porte-clés anodisé vert, et la possibilité d’opter pour une couleur de peinture Launch Green en option payante.

Les deux premières de ces améliorations seront également disponibles sur les modèles R2 Performance sans l’ensemble de lancement, en plus de roues en alliage de 20 pouces noires, de l’intérieur Coastal Cloud Signature avec accents de bouleau, et de nombreuses couleurs extérieures.

R2 Premium

Arrivant plus tard en 2026, on retrouve le niveau de finition intermédiaire R2 Premium, qui sera proposé à partir de 53 990 $ aux États-Unis.

Cette version sera propulsée par un système à deux moteurs et traction intégrale moins puissant générant 450 chevaux et 537 lb-pi de couple, pour une accélération de 0 à 60 mph (96 km/h) en 4,6 secondes, avec la même autonomie estimée de 531 km.

De plus, le R2 Premium sera équipé des mêmes caractéristiques que la version Performance, à l’exception de la suspension active, des emblèmes jaunes et de trois des modes de conduite (Rally, Soft Sand et Launch Mode). Ce modèle sera également doté de roues en alliage bicolores de 20 pouces au lieu des unités de 21 pouces incluses dans la version Performance.

Lesdites roues de 21 pouces seront toutefois optionnelles, tout comme le système Autonomy+, l’intérieur Coastal Cloud avec accents de bouleau et l’ensemble de remorquage de 4 400 livres.

R2 Standard

Enfin, le modèle d’entrée de gamme R2 Standard deviendra disponible au cours de la première moitié de 2027 à un prix de départ de 48 490 $.

Ce modèle sera doté d’un groupe motopropulseur à propulsion arrière et autonomie prolongée qui génère 350 chevaux et 355 lb-pi de couple, ce qui devrait être suffisant pour un sprint de 0 à 60 mph (96 km/h) en 5,9 secondes. L’autonomie de cette variante est estimée à 555 kilomètres.

Les caractéristiques de série de ce modèle comprennent un intérieur noir, des sièges avant et un volant chauffants, un siège conducteur à 12 réglages électriques et un siège passager à 8 réglages électriques, un système audio à 5 haut-parleurs, quatre modes de conduite (All-Purpose, Conserve, Snow et Sport), et des roues en alliage graphite de 19 pouces.

Ici, les options incluent le même groupe motopropulseur à deux moteurs que dans le R2 Premium, le système d’aide à la conduite Autonomy+, des roues en alliage bicolores de 20 pouces et l’ensemble de remorquage.

Un R2 Standard plus abordable sera ajouté plus tard en 2027, mais nous n’avons aucun détail sur ce niveau de finition à l’exception de son autonomie prévue, estimée à 443 kilomètres, et de son prix de départ, qui devrait être d’environ 45 000 $ aux États-Unis.

Les réservations sont maintenant ouvertes, moyennant un dépôt remboursable de 100 $.

Les prix canadiens seront annoncés à l’approche du lancement sur le marché du Rivian R2, dans les prochains mois.