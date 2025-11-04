Lucid effeuille son « Projet Midsize » destiné à manger le Tesla Model Y

Lucid prépare le dévoilement d’un modèle plus abordable qui devra lui permettre d’augmenter le volume de sa production et surtout générer des profits. Le modèle est connu à l’interne comme étant le « Project Midsize » et il ne vise rien d’autre que l’hégémonie du Tesla Model Y.

Le modèle sera de taille un peu plus grande que compacte

Trois variantes sont déjà prévues sur cette plate-forme

Pour être compétitif, il ne devra pas commencer à plus de 65 000$

Le prochain projet de la marque californienne Lucid Motors consiste à lancer un véhicule plus petit et plus abordable, conçu pour aider l’entreprise à atteindre une véritable « vitesse d’évasion » commerciale. Ce futur modèle, décrit pour l’instant sous le nom de « Project Midsize », devra être pour le constructeur ce que le Model Y a été pour Tesla.

Que deux esquisses

En matière de style, Lucid n’a pas encore donné le portait complet, mais nous donne l’opportunité d’avoir une idée générale avec deux images. L’effeuillage est commencé. Sans surprise, le constructeur maintient les dogmes de ses lignes actuelles. C’est une excellente approche en soi, car le design de la marque est à la fois simple, moderne et élégant. Cette « réserve » stylistique permettra à la gamme de bien vieillir dans le temps.

Le capot est plongeant avec deux traits bien définis qui sculptent la surface. La ligne de toi est assez basse pour une allure dynamique. Dans cette même veine, les rétroviseurs sont déposés sur l’épaule, cela favorise une impression de sportivité et améliore la visibilité de l’intérieur. Pour l’arrière, les hanches sont fortes, tout comme le Tesla Model Y. Les feux aux DEL semblent être séparés contrairement aux Air et Gravity qui ont un feu unique comme identifiant visuel fort.

On remarque aussi que la marque délaisse les poignées affleurantes au profit de mécanismes d’ouverture manuels, plus simples et moins sujets aux contraintes réglementaires et surtout plus fiables. Pour le reste, il faudra attendre le dévoilement complet du véhicule à une date toujours inconnue pour l’instant.

Cette plate-forme intermédiaire ne servira pas qu’à un seul modèle : au moins trois variantes distinctes sont déjà prévues, dont une version au style plus robuste dotée de pneus tout-terrain.

La conduite autonome à l’avant-plan

Le futur modèle abordable sera le premier de la gamme à intégrer un système d’aide à la conduite de niveau 4. Selon la classification SAE, un véhicule de niveau 4 peut se déplacer de manière totalement autonome entre deux points sans intervention humaine, mais seulement dans des conditions précises, contrairement au niveau 5, qui permet une autonomie complète en tout temps.

La conception électronique et logicielle du système a été confiée à l’équipement de haute technologie Nvidia. Le véhicule recevra deux ordinateurs Drive AGX Thor ainsi qu’une architecture multisensorielle combinant une suite de lidar, radar et caméras.

Lors de son introduction, le modèle offrira d’abord une conduite assistée de niveau 2, similaire à la fonction FSD « Full Self-Driving » supervisée que l’on retrouve chez Tesla. Cependant, une mise à jour vers le niveau 4 est déjà prévue « dans les quelques années suivant le lancement », une fois le système entièrement validé par le constructeur.

Ce VUS chez Lucid deviendra rapidement le modèle le plus populaire de la gamme. Reste à savoir à quel endroit il sera construit et surtout quelle sera son échelle de prix au Canada. De toute évidence, il devra être moins cher que le Gravity dont le prix de base actuel est de 134 000$ pour la version GT. Pour être compétitif face au Model Y, Lucid devra viser un prix d’environ 65 000$ au Canada. C’est loin d’être chose faite.