Nouveau Lucid Gravity Touring 2026 offre une autonomie de 542 km et 560 hp au Canada pour 113 500 $

Lucid ouvre son carnet de commandes pour son plus récent VUS électrique de luxe, le Gravity Touring, avec des livraisons prévues au début de 2026.

Le Gravity Touring débute à 113 500 $ (frais inclus) et offre jusqu’à 542 km d’autonomie au Canada.

Le VUS propose 560 hp, un système AWD et un 0–100 km/h en 4,2 secondes.

Recharge possible sur les réseaux de Tesla et d’Electrify Canada jusqu’à 300 kW.

Lucid Group a ouvert les commandes au Canada pour le Gravity Touring, la nouvelle version d’entrée de gamme du VUS entièrement électrique. Le prix débutera à 113 500 CAD.

Construit sur la même plateforme que le Lucid Gravity Grand Touring, le Gravity Touring est doté d’une batterie de 89 kWh et d’un système à deux moteurs avec traction intégrale, offrant jusqu’à 560 chevaux. Le VUS peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,2 secondes et propose une autonomie estimée pouvant atteindre 542 kilomètres avec une charge complète, selon les tests de RNCan pour la configuration à 5 places avec des roues de 20/21 pouces.

Le véhicule peut accueillir jusqu’à 7 occupants et offre un volume de chargement d’environ 3 400 litres selon la configuration. L’équipement de série comprend une suspension pneumatique, tandis que le groupe Dynamic Handling est offert en option.

La compatibilité de recharge comprend l’accès aux Superchargers Tesla et aux bornes Electrify Canada. Le Gravity Touring prend en charge la recharge rapide CC à 1 000 V à des puissances allant jusqu’à 300 kW. Lorsqu’il est branché à un Supercharger Tesla de 500 V, le système moteur exclusif de Lucid permet une recharge jusqu’à 220 kW en augmentant la tension pour s’adapter à la batterie haute tension du véhicule.

Les caractéristiques intérieures et technologiques incluent un grand écran OLED 6K courbé de 34 pouces appelé Clearview Cockpit, ainsi que Lucid UX 3.0, la plateforme logicielle de la marque dotée de capacités de mises à jour à distance. Le système DreamDrive 2 Pro, offert en option, fournit des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite.

Les options de personnalisation incluent des configurations à cinq ou sept sièges, six couleurs de carrosserie et des roues variant de 20 à 23 pouces. L’apparence Stealth de série propose des finitions foncées, tandis que l’apparence Platinum ajoute des accents argentés.

Les livraisons devraient débuter au début de 2026, et les configurations de véhicule sont maintenant disponibles sur le site canadien de Lucid en anglais et en français.