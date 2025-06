Essai routier du Hyundai Santa Fe Hybride 2025 : Transport familial audacieux et efficace

Forces

Intérieur spacieux

Design distinctif

Excellente économie d’essence

Faiblesses

Très peu d’espace cargo derrière la troisième rangée

Comportement routier peu inspirant

Quelques bruits de caisse

En ajoutant l’efficacité hybride au design audacieux et à l’espace intérieur qui caractérisent la génération actuelle du Santa Fe, Hyundai se positionne de manière convaincante pour le titre de meilleur véhicule familial de taille moyenne. De plus, le groupe motopropulseur électrifié est de série sur le Santa Fe 2025, contrairement à la plupart de ses concurrents qui vous font payer pour bénéficier de coûts de carburant réduits.

Cela ne veut pas dire pour autant que tout est parfait dans le Santa Fe, et il y a encore matière à amélioration. Voici ce que vous devez savoir :

Design et espace intérieur

Le Hyundai Santa Fe 2025 ne laisse pas son design exubérant nuire à son aspect pratique. En effet, le VUS tire le meilleur parti de ses proportions carrées pour offrir autant d’espace intérieur que possible compte tenu de ses dimensions extérieures. À ce propos, le style du Santa Fe le fait paraître nettement plus haut qu’il ne l’est en réalité, ce qui lui confère une allure imposante et un accès à bord facile. À l’intérieur, le tableau de bord s’étend sur toute la largeur, créant une sensation d’espace renforcée par les grandes vitres tout autour. Les écrans de 12,3 pouces pour les instruments et l’info divertissement sont clairement lisibles et bon nombre des fonctions qu’ils contiennent peuvent également être activées via des boutons physiques, ce qui rend le Santa Fe plus convivial que certains de ses concurrents.

Comme mentionné, l’espace intérieur est l’un des points forts du Santa Fe, en particulier à la deuxième rangée, qui est très spacieuse pour deux adultes. On ne peut toutefois pas en dire autant de la troisième rangée, qui convient mieux aux enfants. L’autre problème est que le compartiment à bagages est considérablement réduit lorsque tous les sièges sont utilisés, ce qui limite les capacités du Santa Fe pour les voyages en famille. Heureusement, la large ouverture du hayon facilite le chargement, et l’espace disponible derrière la deuxième rangée est plus que suffisant pour la plupart des gens.

Si la qualité des matériaux est à la hauteur des attentes pour cette gamme de prix, le Santa Fe ne semble pas aussi bien assemblé que ses concurrents de chez Honda et Volkswagen, par exemple, avec un certain nombre de grincements et de cliquetis provenant des sièges et des joints de vitres sur les routes accidentées.

Groupe motopropulseur hybride et expérience de conduite

Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre est associé à un moteur électrique pour produire 231 chevaux et 271 lb-pi de couple via une boîte automatique à six vitesses. Ce système offre des accélérations plus puissantes que ne le laisse supposer la petite taille du moteur et celles-ci sont tout à fait adaptées à la vocation du Santa Fe. La consommation moyenne de mon modèle d’essai n’était que de 7,0 L/100 km, malgré de nombreux trajets sur autoroute, ce qui est très peu pour un VUS de cette taille.

L’intégration hybride fonctionne assez bien, mais maintenir le mode électrique nécessite une utilisation prudente de l’accélérateur, car le moteur à essence s’active fréquemment lors d’accélérations modérées et les transitions ne sont pas aussi fluides que dans d’autres hybrides. La décision de Hyundai d’utiliser une boîte automatique traditionnelle à 6 rapports au lieu d’une CVT dans ses hybrides présente à la fois des avantages et des inconvénients, car elle offre une expérience de conduite plus conventionnelle, au détriment d’un peu de souplesse.

Le confort est moyen, car le Santa Fe Hybride absorbe bien les petites imperfections, mais pas les nids-de-poule, qui perturbent parfois l’habitacle. La maniabilité n’est pas impressionnante non plus, car le Santa Fe ne se montre pas très agile dans les virages. Ce n’est pas une priorité pour l’acheteur type d’un VUS, mais les modèles Tucson et Palisade de Hyundai offrent tous deux une meilleure expérience de conduite, qui représente un compromis plus satisfaisant entre dynamisme et confort. Les freins du Santa Fe hybride nécessitent également un peu d’adaptation, car la combinaison du freinage régénératif et du freinage par friction rend la pédale plus difficile à moduler que je ne l’aurais souhaité.

En revanche, l’insonorisation est satisfaisante, car le bruit du vent et de la route reste maîtrisé à vitesse élevée, et le moteur est généralement silencieux en fonctionnement normal.

Un bon rapport qualité-prix

À 49 516 $ pour notre modèle assez bien équipé, le Hyundai Santa Fe hybride 2025 offre un bon rapport qualité-prix dans son segment. L’ensemble Trend, d’une valeur de 4 000 $, ajoute la recharge sans fil, un toit ouvrant à double panneau et des écrans de tableau de bord plus grands à la version d’entrée de gamme Preferred, qui n’est disponible qu’avec le groupe motopropulseur hybride. À 45 266 $, le Santa Fe 2025 le plus abordable figure également parmi les modèles électrifiés les moins chers de sa catégorie, rivalisant uniquement avec le Kia Sorento, similaire mais plus petit et moins distinctif.

Conclusion

Le Hyundai Santa Fe Hybride 2025 convient aux familles qui privilégient l’efficacité énergétique et l’espace intérieur plutôt que le raffinement ultime. Le système hybride offre de réels avantages à la pompe, l’intérieur peut accueillir des familles qui s’agrandissent et le prix est inférieur à celui de la plupart des concurrents.

Certains pourraient trouver le style trop controversé et d’autres pourraient préférer une expérience de conduite plus dynamique ou plus confortable, mais pour les familles qui ont besoin de trois rangées, d’une efficacité hybride et d’un prix compétitif, le Santa Fe hybride livre la marchandise.