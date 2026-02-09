Hyundai Santa Fe 2026 : écolo ou pas?

Le Hyundai Santa Fe 2026 se démarque dans son segment de marché avec un design angulaire et osé, un habitacle spacieux et une bonne économie de carburant. Il n’est pas parfait, mais ses qualités surpassent grandement ses défauts.

La classification des véhicules utilitaires était relativement simple jusqu’à tout récemment. On retrouvait des modèles sous-compacts, compacts, intermédiaires et pleine grandeur, ces derniers étaient habituellement construits sur un châssis en échelle. Les intermédiaires étaient séparés en deux sous-groupes, soit ceux à deux rangées de sièges et ceux à trois rangées. Le Hyundai Santa Fe 2026 brouille un peu cette catégorisation, et c’est peut-être une bonne chose pour les consommateurs.

Cette concurrence comprend des multisegments comme le Chevrolet Blazer, le Honda Passport, le Jeep Cherokee, le Kia Sorento, le Mazda CX-70, le Nissan Murano, le Subaru Outback, le Toyota Crown Signia et le Volkswagen Atlas Cross Sport. Tous des modèles dotés de deux rangées de sièges, sauf le Kia et le Hyundai qui partagent plateforme et composants mécaniques. Les utilitaires intermédiaires à trois rangées de sièges sont généralement plus gros, comme c’est le cas du Hyundai Palisade — et plusieurs d’entre eux affichent des dimensions défiant celles des VUS pleine grandeur.

Le Hyundai Santa Fe 2026 représente la troisième année-modèle de la génération actuelle, la cinquième du nom. Le multisegment obtient quelques changements au Canada, dont l’élimination du quatre cylindres turbo de 2,5 L développant 277 chevaux. Il ne reste qu’une motorisation, soit l’hybride, comprenant un quatre cylindres turbo de 1,6 L, un moteur de propulsion, un moteur générateur, une batterie de 1,49 kWh et une boîte automatique à six rapports, générant une puissance totale de 231 chevaux et un couple de 271 livres-pied. Le rouage intégral figure de série.

Autre chose. Les Santa Fe 2025 étaient importés des États-Unis, mais les modèles 2026 proviennent plutôt de la Corée du Sud. Oui, à cause des frais de douane. La gamme comprend les variantes Preferred, Preferred avec ensemble Trend, Luxury et Ultimate Calligraphy, alors que la version XRT n’est pas offerte au Canada cette année. La version Ultimate Calligraphy troque ses roues en alliage de 21 pouces pour des 20 pouces, et puisque le véhicule est construit à l’autre bout du monde, il obtient une nouvelle palette de couleurs de carrosserie. La peinture mate Laiton terreux, notamment, n’est pas disponible, contrairement à l’an dernier.

Les cotes de consommation ville/route/mixte est établies à 6,9 / 7,0 / 6,9 L/100 km. Lors de notre essai automnal, nous avons observé une moyenne très raisonnable de 7,4 L/100 km. On apprécie cette efficience énergétique, mais le Santa Fe n’est pas le seul de sa catégorie à proposer une motorisation hybride, alors que le Sorento et le Crown Signia en proposent aussi. De plus, le Sorento et le CX-70 sont également disponibles avec un système hybride rechargeable. Qu’à cela ne tienne, le Hyundai est moins énergivore que le Passport, le Murano et l’Atlas Cross Sport sans être substantiellement moins puissant.

En contrepartie, les consommateurs d’utilitaires intermédiaires aimant la sonorité et la souplesse d’un moteur à six cylindres risquent de trouver que le Santa Fe manque un peu de caractère. Ce dernier est assez puissant, mais ne fera pas couler l’adrénaline dans nos veines alors qu’il est évidemment optimisé pour l’économie d’essence.

En laissant tomber le moteur turbo de 2,5 L, le Santa Fe devient moins concurrentiel concernant la capacité de remorquage. Avec le moteur hybride, il peut tirer une charge maximale de 907 kilogrammes ou 2 000 livres, alors que la version XRT de l’an dernier avec le moteur turbo pouvait tracter jusqu’à 2 041 kg ou 4 500 livres. En comparaison, le Passport, le CX-70 hybride léger et l’Atlas Cross Sport peuvent remorquer jusqu’à 2 268 kg ou 5 000 livres.

Stylisé comme une boîte à lunch géante, le Hyundai Santa Fe 2026 pourrait ne pas plaire aux goûts de tous les consommateurs. On se retrouve toutefois avec un habitacle très logeable, avec un dégagement pour la tête au sommet de sa catégorie et un dégagement pour les jambes supérieur à la moyenne. Son volume de chargement n’est surpassé que par celui du Passport, évalué à 413 litres derrière la troisième rangée, à 1 148 litres derrière la deuxième et 2 267 litres derrière la première. On ne devrait pas se plaindre des places de troisième rangée alors qu’ils ne compromettent pas l’espace de chargement, mais leurs assises sont près du sol, et les adultes qui y prendront place voyageront avec les genoux dans le front.

Le système multimédia est assez facile à utiliser, avec un grand écran tactile et de grosses zones de boutons, ainsi que des boutons physiques sur la planche de bord pour accéder aux menus principaux. Le système intègre aussi une foule de fonctionnalités. Côté pratique, on profite de nombreux espaces de rangement afin de garder nos possessions à portée de main lors des voyages routiers, alors que des ports USB-C sont disponibles dans les trois rangées.

En revanche, les commandes de climatisation sont présentées sur un panneau inférieur, avec des rhéostats pour régler la température, mais des boutons à effleurement sur un panneau plat pour le reste des fonctionnalités. Ces commandes sont difficiles à utiliser en conduisant, voire distrayantes. Des boutons physiques seront toujours la solution la plus ergonomique, au grand désespoir des designers. De plus, le levier à bascule de la boîte de vitesses n’est pas très intuitif, bien que l’on puisse finir par s’y habituer au fil du temps.

L’équipement de série du Hyundai Santa Fe 2026 comprend des jantes en alliage de 18 pouces, un hayon électrique à mains libres, des longerons de toit, des sièges recouverts de tissu, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un climatiseur automatique à deux zones, une clé intelligente avec démarrage à distance, une instrumentation numérique de 4,2 pouces pour le conducteur, un système multimédia avec écran tactile de 12,3 pouces, une intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil, un freinage autonome d’urgence, un régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redécollage automatiques, un avertissement et une prévention de sortie de voie, des feux de route automatiques, un sonar de stationnement avant et arrière, une surveillance des angles morts et un freinage autonome en marche arrière.

L’ensemble Trend de la version Preferred ajoute des jantes de 20 pouces, un toit ouvrant à deux panneaux, des sièges recouverts de similicuir, un siège du conducteur à huit réglages électriques, une instrumentation numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, une compatibilité de clé numérique, une recharge de téléphones par induction et une alerte de présence d’occupants aux places arrières.

La variant Luxury reçoit aussi des rétroviseurs à rabattage électrique, des sièges en cuir, des sièges avant ventilés, des sièges de deuxième rangée chauffants, un siège du passager avant à huit réglages électriques, une fonction mémoire de position pour le conducteur, un éclairage d’ambiance à 64 couleurs, un système de navigation, une prise de courant de 115 volts, un moniteur d’angles morts et un système de caméras à vue périphérique.

Enfin, l’Ultimate Calligraphy profite également de sièges capitaine à la deuxième rangée pour une capacité de six passagers au lieu de sept, une sellerie en cuir nappa, des sièges de relaxation à l’avant avec soutien des jambes pour le conducteur, une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, un rétroviseur intérieur à caméra arrière, un affichage à tête haute, une recharge sans fil pour deux téléphones, un compartiment de stérilisation pour téléphones et des systèmes de sécurité active évolués.

Le Hyundai Santa Fe 2026 se détaille entre 46 798 $ et 60 148 $. Cela comprend les frais de transport et de préparation de 2 100 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 799 $.

Malgré sa gamme réduite au Canada, le Santa Fe est peu énergivore, bien équipé, très logeable et facile à piloter. Son prix est également concurrentiel, grâce au fait qu’il soit importé de la Corée au lieu des États-Unis, alors que certains rivaux sont plus chers pour cette simple raison.

En contrepartie, les acheteurs préférant la mode des utilitaires dotés d’une apparence plus robuste et aventurière devront regarder ailleurs, même si la version XRT abandonnée n’était pas axée sur la conduite hors route extrême de toute façon. De plus, le Santa Fe n’est pas le plus engageant à conduire dans sa catégorie, mais il n’est pas plate non plus. Écolo, ce Hyundai? Bien sûr. Sauf si l’on prend en considération qu’il soit acheminé au Canada sur un bateau de cargaison au lieu d’un wagon de train. Outre ce détail, la boîte à lunch familiale de Hyundai est un choix intelligent et intéressant.

