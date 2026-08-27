Lexus semble travailler sur un RX Morizo hybride haute performance

Un prototype montre un RX équipé de pneus Michelin Pilot Sport, d’embouts d’échappement volumineux, de freins Brembo et d’ailes élargies.

Des rapports antérieurs suggéraient qu’un RX haute performance pourrait développer jusqu’à 600 chevaux.

L’appellation Morizo est associée au niveau de performance le plus élevé des modèles Toyota et Lexus.

Bien que Lexus n’ait pas vraiment rivalisé dans le segment des VUS haute performance jusqu’à présent, cela pourrait bientôt changer avec une nouvelle version du RX.

En effet, un prototype aperçu à l’essai sur le Nürburgring par le site Lexus Enthusiast montre que le constructeur prépare une déclinaison du RX bien plus axée sur les performances que l’actuelle version haut de gamme RX 500h F Sport.

Sur le plan visuel, les principales différences semblent se situer au niveau des roues et des pneus : le prototype est équipé de jantes en alliage noir à 15 rayons, semblables à celles de la compacte sportive GR Corolla.

Ces jantes sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport pour VUS, qui devraient offrir une bien meilleure adhérence que ceux du RX 500h standard, d’autant plus que le prototype adopte une monte asymétrique : du 265/40ZR21 à l’avant et du 295/35ZR21 à l’arrière.

Juste derrière ces roues se trouvent des étriers de frein Brembo rouges bien visibles, qui pincent de grands disques de frein rainurés.

Pour accueillir cet ensemble jantes et pneus plus large, le prototype arbore également des ailes élargies, ce qui lui confère une posture plus musclée sous tous les angles.

À l’arrière, le prototype présente un système d’échappement imposant doté de deux sorties rondes. Cet agencement pourrait toutefois évoluer sur une éventuelle version de série, le pare-chocs arrière ayant visiblement été découpé de manière brute pour loger cette configuration expérimentale.

Le RX régulier ne comportant aucune sortie d’échappement apparente, même dans ses finitions les plus sportives, il s’agirait d’un moyen supplémentaire pour ce modèle haute performance de se démarquer.

À l’avant, le prototype est recouvert d’un camouflage dissimulant les détails stylistiques, mais on distingue clairement des prises d’air supplémentaires de chaque côté de la calandre en sablier.

Ces ouvertures carrées, à la finition sommaire, semblent acheminer l’air soit vers les freins, soit vers un échangeur thermique, confirmant une fois de plus un niveau de dynamisme inédit pour le Lexus RX, habituellement très paisible.

Peu de détails filtrent sur les performances réelles de ce prototype, mais de précédentes informations en provenance du Japon évoquaient une puissance d’environ 600 chevaux. Cela permettrait à ce modèle de concurrencer des véhicules tels que le futur Audi RS Q5 ou la prochaine génération du BMW X5 M.

Au lieu d’implanter un gros moteur thermique sous le capot, Lexus opterait plutôt pour un quatre cylindres turbocompressé plus puissant associé à des moteurs électriques optimisés.

Cela signifie que le RX le plus puissant pourrait reprendre l’architecture de groupe motopropulseur du RX 500h, qui développe 366 chevaux grâce à son quatre cylindres turbo de 2,4 litres et à ses deux moteurs électriques.

Malgré cette configuration similaire, les composants pourraient être entièrement nouveaux, Toyota développant actuellement une nouvelle gamme de moteurs quatre cylindres turbo destinés aux modèles haute performance, tout en poursuivant l’optimisation de ses motorisations hybrides et électriques.

Bien que le nom de la version de production de ce prototype reste inconnu, il pourrait hériter de l’appellation Morizo, réservée aux modèles les plus radicaux de Toyota et Lexus.

Le rapport japonais ayant mentionné la puissance de 600 chevaux suggérait également que ce RX haute performance pourrait s’appeler « RX Morizo RR », en harmonie avec le multisegment sous-compact LBX Morizo RR commercialisé au Japon.

De plus amples détails sur ce potentiel Lexus RX haute performance pourraient être dévoilés au cours des prochains mois.

Source : LexusEnthusiast.com